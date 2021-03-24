17 ноября, среда
Москва
Россия
Войти
Россия
постыгидыкоротко
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ

Подписаться
Disney снова отложила премьеру «Черной вдовы». Теперь фильм должен выйти в июле
24 марта 2021

Disney снова отложила премьеру «Черной вдовы». Теперь фильм должен выйти в июле

Премьеру «Черной вдовы» снова перенесли — теперь на 2021 год
24 сентября 2020

Премьеру «Черной вдовы» снова перенесли — теперь на 2021 год

14 сентября 2020

Активисты призвали к бойкоту «Мулан». Фильм снимали в Синьцзяне, где расположены китайские концлагеря