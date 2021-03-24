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2021-03-24T10:48:33.000+03:00
24 марта 2021
Disney снова отложила премьеру «Черной вдовы». Теперь фильм должен выйти в июле
2020-09-24T16:22:13.000+03:00
24 сентября 2020
Премьеру «Черной вдовы» снова перенесли — теперь на 2021 год
2020-09-14T15:18:32.000+03:00
14 сентября 2020
Активисты призвали к бойкоту «Мулан». Фильм снимали в Синьцзяне, где расположены китайские концлагеря
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