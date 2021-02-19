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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Рестораны «Соль» и Dizengof99 устроят совместный бранч
19 февраля 2021

Рестораны «Соль» и Dizengof99 устроят совместный бранч

Команда Dizengof99 откроет в Москве еврейский коктейльный бар
9 февраля 2021

Команда Dizengof99 откроет в Москве еврейский коктейльный бар

Бистро «Футура» проведет гастрольный бранч в Dizengoff99 на «Красносельской»
14 декабря 2020

Бистро «Футура» проведет гастрольный бранч в Dizengoff99 на «Красносельской»

Общий стол: Как рестораторы осваивают полки магазинов
Общий стол: Как рестораторы осваивают полки магазинов А «Яндекс.Еда» продает продукты из супермаркетов
Общий стол: Как рестораторы осваивают полки магазинов

Общий стол: Как рестораторы осваивают полки магазинов
А «Яндекс.Еда» продает продукты из супермаркетов

От Покровки до Никитской: Куда отправиться завтракать в центре Москвы
От Покровки до Никитской: Куда отправиться завтракать в центре Москвы The Village выбрал 10 мест с завтраками
От Покровки до Никитской: Куда отправиться завтракать в центре Москвы

От Покровки до Никитской: Куда отправиться завтракать в центре Москвы
The Village выбрал 10 мест с завтраками

Блюда из дровяной печи, русская кухня и новогодние бранчи в «Южанах»
Блюда из дровяной печи, русская кухня и новогодние бранчи в «Южанах» Главные гастрономические события недели
Блюда из дровяной печи, русская кухня и новогодние бранчи в «Южанах»

Блюда из дровяной печи, русская кухня и новогодние бранчи в «Южанах»
Главные гастрономические события недели

Шампанерия Sparkling Dog, вторая эклерная L'Eclair de Génie и еще 7 открытий
Шампанерия Sparkling Dog, вторая эклерная L'Eclair de Génie и еще 7 открытий Главные гастрономические события недели
Шампанерия Sparkling Dog, вторая эклерная L'Eclair de Génie и еще 7 открытий

Шампанерия Sparkling Dog, вторая эклерная L'Eclair de Génie и еще 7 открытий
Главные гастрономические события недели

13 сетов Московского гастрономического фестиваля
13 сетов Московского гастрономического фестиваля Buba by Sumosan, Delicatessen, «Южане» и другие участники фестиваля
13 сетов Московского гастрономического фестиваля

13 сетов Московского гастрономического фестиваля
Buba by Sumosan, Delicatessen, «Южане» и другие участники фестиваля

7 интересных бранчей в Москве
7 интересных бранчей в Москве The Village выбрал самые интересные предложения от кафе и ресторанов, где можно провести время за бранчем
7 интересных бранчей в Москве

7 интересных бранчей в Москве
The Village выбрал самые интересные предложения от кафе и ресторанов, где можно провести время за бранчем

25 новых кафе, ресторанов, кофеен и баров зимы
25 новых кафе, ресторанов, кофеен и баров зимы The Village собрал главные гастрономические открытия последних двух месяцев в Москве
25 новых кафе, ресторанов, кофеен и баров зимы

25 новых кафе, ресторанов, кофеен и баров зимы
The Village собрал главные гастрономические открытия последних двух месяцев в Москве

Владельцы «Едим стоя» открыли кафе Dizengof99

Идею проекта владельцы объясняют тремя словами — «еда как в Тель-Авиве»

Владельцы «Едим стоя» открыли кафе Dizengof99