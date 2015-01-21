Журналисты ответили Навальному, почему нужно защищать Сафронова, несмотря на его работу в Роскосмосе
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Вице-премьер Рогозин — об исчезнувшем племяннике
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Дмитрий Рогозин — о том, сколько продлятся санкции
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Рогозина назначат главой совета директоров ГЛОНАСС
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Оснастить все российские автомобили «черными ящиками» Систему планируют внедрить к 2020 году
Вице-премьера Рогозина заподозрили в отмывании денег
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Вице-премьер в очередной раз подчеркнул важность развития ракетно-космической отрасли