Джин вместо водки и мини-бутылки: Как изменились алкогольные пристрастия россиян
Впервые за 24 года сменился пивной лидер
«Ботанист»: Бар с джин-тониками и видом на «Аптекарский огород»
В мае гостей приглашают на летнюю веранду
Всё о джине: Как правильно выбирать, с чем смешивать и с какой едой сочетать Винный критик Антон Обрезчиков рассказывает об истории и особенностях известного напитка
Всё о джине: Как правильно выбирать, с чем смешивать и с какой едой сочетать Винный критик Антон Обрезчиков рассказывает об истории и особенностях известного напитка
5 зимних коктейлей для домашней вечеринки Два горячих и три холодных коктейля с кальвадосом, текилой, джином, кленовым сиропом, мёдом и редисом от барменов Saxon+Parole, Delicatessen, The Box, «Поехали» и Drink your Seoul
5 зимних коктейлей для домашней вечеринки Два горячих и три холодных коктейля с кальвадосом, текилой, джином, кленовым сиропом, мёдом и редисом от барменов Saxon+Parole, Delicatessen, The Box, «Поехали» и Drink your Seoul
Новое место: Bar.Duck На Покровском бульваре открылся Bar.Duck — бар с танцами, большим выбором джина и полноценным кафе.
Новое место: Bar.Duck На Покровском бульваре открылся Bar.Duck — бар с танцами, большим выбором джина и полноценным кафе.
На ход ноги: Алкогольные маршруты Moscow Bar Tour Корреспондент The Village прошлась по двум тематическим алкогольным маршрутам вместе с Moscow Bar Tour, нашла приключения и новых друзей, заодно выяснив, кто принимает участие в этих турах и что пьёт.