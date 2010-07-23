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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Джин вместо водки и мини-бутылки: Как изменились алкогольные пристрастия россиян

Впервые за 24 года сменился пивной лидер

Джин вместо водки и мини-бутылки: Как изменились алкогольные пристрастия россиян

«Ботанист»: Бар с джин-тониками и видом на «Аптекарский огород»

В мае гостей приглашают на летнюю веранду

«Ботанист»: Бар с джин-тониками и видом на «Аптекарский огород»

Всё о джине: Как правильно выбирать, с чем смешивать и с какой едой сочетать
Всё о джине: Как правильно выбирать, с чем смешивать и с какой едой сочетать Винный критик Антон Обрезчиков рассказывает об истории и особенностях известного напитка
Всё о джине: Как правильно выбирать, с чем смешивать и с какой едой сочетать

Всё о джине: Как правильно выбирать, с чем смешивать и с какой едой сочетать
Винный критик Антон Обрезчиков рассказывает об истории и особенностях известного напитка

5 зимних коктейлей для домашней вечеринки
5 зимних коктейлей для домашней вечеринки Два горячих и три холодных коктейля с кальвадосом, текилой, джином, кленовым сиропом, мёдом и редисом от барменов Saxon+Parole, Delicatessen, The Box, «Поехали» и Drink your Seoul
5 зимних коктейлей для домашней вечеринки

5 зимних коктейлей для домашней вечеринки
Два горячих и три холодных коктейля с кальвадосом, текилой, джином, кленовым сиропом, мёдом и редисом от барменов Saxon+Parole, Delicatessen, The Box, «Поехали» и Drink your Seoul

Новое место: Bar.Duck
Новое место: Bar.Duck На Покровском бульваре открылся Bar.Duck — бар с танцами, большим выбором джина и полноценным кафе.
Новое место: Bar.Duck

Новое место: Bar.Duck
На Покровском бульваре открылся Bar.Duck — бар с танцами, большим выбором джина и полноценным кафе.

На ход ноги: Алкогольные маршруты Moscow Bar Tour
На ход ноги: Алкогольные маршруты Moscow Bar Tour Корреспондент The Village прошлась по двум тематическим алкогольным маршрутам вместе с Moscow Bar Tour, нашла приключения и новых друзей, заодно выяснив, кто принимает участие в этих турах и что пьёт.
На ход ноги: Алкогольные маршруты Moscow Bar Tour

На ход ноги: Алкогольные маршруты Moscow Bar Tour
Корреспондент The Village прошлась по двум тематическим алкогольным маршрутам вместе с Moscow Bar Tour, нашла приключения и новых друзей, заодно выяснив, кто принимает участие в этих турах и что пьёт.

АРБУЗНАЯ ГРАНИТА С ДЖИНОМ
АРБУЗНАЯ ГРАНИТА С ДЖИНОМ Надеюсь Вам и Вашим друзьям понравится!
АРБУЗНАЯ ГРАНИТА С ДЖИНОМ

АРБУЗНАЯ ГРАНИТА С ДЖИНОМ
Надеюсь Вам и Вашим друзьям понравится!