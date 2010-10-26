«Я секси-ягуар, внимайте мой рев»: Как шведский продюсер пишет музыку в России Работа с Манижей, танцы с шестом и идеальный русский
«Я секси-ягуар, внимайте мой рев»: Как шведский продюсер пишет музыку в России Работа с Манижей, танцы с шестом и идеальный русский
Страны с лучшими зарплатами для экспатов
Лучшим городом для жизни и работы экспатов четвертый год подряд остается Сингапур
Самые дорогие для экспатов города мира
Москва по-прежнему остается наиболее затратным для иностранцев городом Восточной Европы
Рейтинг России в списке стран с лучшими условиями для экспатов снизился на 15 позиций
Лучшей страной для переселенцев эксперты назвали Сингапур
7 экспатов, уезжающих из Москвы на родину, — о новой жизни и возможности вернуться в Россию The Village поговорил с экспатами из Италии, США и Мексики и узнал, почему они уезжают из Москвы, собираются ли возвращаться обратно и какие планы строят на новую жизнь
7 экспатов, уезжающих из Москвы на родину, — о новой жизни и возможности вернуться в Россию The Village поговорил с экспатами из Италии, США и Мексики и узнал, почему они уезжают из Москвы, собираются ли возвращаться обратно и какие планы строят на новую жизнь
Лучшие страны для экспатов
Банк HSBC обнародовал новый рейтинг лучших стран для людей, покинувших пределы своих государств
Москва заняла девятое место в рейтинге самых дорогих городов для экспатов
Годом ранее столица располагалась на втором месте списка
Жители Румынии, Германии, США, Тибета — об иммиграции в Россию Где найти чистую реку, почему в магазинах нет ячменя и как бороться с кремлёвской пропагандой — The Village узнал у жителей разных стран, с какими проблемами они столкнулись после переезда в Россию
Жители Румынии, Германии, США, Тибета — об иммиграции в Россию Где найти чистую реку, почему в магазинах нет ячменя и как бороться с кремлёвской пропагандой — The Village узнал у жителей разных стран, с какими проблемами они столкнулись после переезда в Россию
Фоторепортаж: Австралийские «моржи» в Серебряном Бору По просьбе The Village Варя Лозенко посетила благотворительное купание в Серебряном Бору, организованное австрало-новозеландским сообществом Москвы.
Фоторепортаж: Австралийские «моржи» в Серебряном Бору По просьбе The Village Варя Лозенко посетила благотворительное купание в Серебряном Бору, организованное австрало-новозеландским сообществом Москвы.
Как у нас: Экспаты о московском стиле The Village расспросил знакомых экспатов, куда они обычно ходят в Москве, каких людей встречают и что думают о местном стиле и модном ретейле.
Как у нас: Экспаты о московском стиле The Village расспросил знакомых экспатов, куда они обычно ходят в Москве, каких людей встречают и что думают о местном стиле и модном ретейле.
Чужой среди своих: Россия в блогах экспатов The Village собрал цитаты из блогов иностранцев, которые помогут понять, под каким углом экспат смотрит на людей и жизнь в Москве.
Чужой среди своих: Россия в блогах экспатов The Village собрал цитаты из блогов иностранцев, которые помогут понять, под каким углом экспат смотрит на людей и жизнь в Москве.
Чего боятся иностранцы в Москве: Бюрократия, националисты, бездомные собаки и еще 6 фобий The Village поговорил с экспатами из разных стран и выяснил, чего и кого они боятся в Москве.
Москву покинули 25% экспатов-арендаторов квартир Количество иностранных арендаторов элитного жилья в Москве в октябре сократилось на 25%