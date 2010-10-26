7 экспатов, уезжающих из Москвы на родину, — о новой жизни и возможности вернуться в Россию The Village поговорил с экспатами из Италии, США и Мексики и узнал, почему они уезжают из Москвы, собираются ли возвращаться обратно и какие планы строят на новую жизнь