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МЫ В СОЦСЕТЯХ

«Я секси-ягуар, внимайте мой рев»: Как шведский продюсер пишет музыку в России
«Я секси-ягуар, внимайте мой рев»: Как шведский продюсер пишет музыку в России Работа с Манижей, танцы с шестом и идеальный русский
«Я секси-ягуар, внимайте мой рев»: Как шведский продюсер пишет музыку в России

«Я секси-ягуар, внимайте мой рев»: Как шведский продюсер пишет музыку в России
Работа с Манижей, танцы с шестом и идеальный русский

Страны с лучшими зарплатами для экспатов

Лучшим городом для жизни и работы экспатов четвертый год подряд остается Сингапур

Страны с лучшими зарплатами для экспатов

Самые дорогие для экспатов города мира

Москва по-прежнему остается наиболее затратным для иностранцев городом Восточной Европы

Самые дорогие для экспатов города мира

Рейтинг России в списке стран с лучшими условиями для экспатов снизился на 15 позиций

Лучшей страной для переселенцев эксперты назвали Сингапур

Рейтинг России в списке стран с лучшими условиями для экспатов снизился на 15 позиций

Запретить въезд в Россию сторонникам революций

С таким предложением выступили в ФМС

Запретить въезд в Россию сторонникам революций

7 экспатов, уезжающих из Москвы на родину, — о новой жизни и возможности вернуться в Россию
7 экспатов, уезжающих из Москвы на родину, — о новой жизни и возможности вернуться в Россию The Village поговорил с экспатами из Италии, США и Мексики и узнал, почему они уезжают из Москвы, собираются ли возвращаться обратно и какие планы строят на новую жизнь
7 экспатов, уезжающих из Москвы на родину, — о новой жизни и возможности вернуться в Россию

7 экспатов, уезжающих из Москвы на родину, — о новой жизни и возможности вернуться в Россию
The Village поговорил с экспатами из Италии, США и Мексики и узнал, почему они уезжают из Москвы, собираются ли возвращаться обратно и какие планы строят на новую жизнь

Лучшие страны для экспатов

Банк HSBC обнародовал новый рейтинг лучших стран для людей, покинувших пределы своих государств

Лучшие страны для экспатов

Москва заняла девятое место в рейтинге самых дорогих городов для экспатов

Годом ранее столица располагалась на втором месте списка

Москва заняла девятое место в рейтинге самых дорогих городов для экспатов

Жители Румынии, Германии, США, Тибета — об иммиграции в Россию
Жители Румынии, Германии, США, Тибета — об иммиграции в Россию Где найти чистую реку, почему в магазинах нет ячменя и как бороться с кремлёвской пропагандой — The Village узнал у жителей разных стран, с какими проблемами они столкнулись после переезда в Россию
Жители Румынии, Германии, США, Тибета — об иммиграции в Россию

Жители Румынии, Германии, США, Тибета — об иммиграции в Россию
Где найти чистую реку, почему в магазинах нет ячменя и как бороться с кремлёвской пропагандой — The Village узнал у жителей разных стран, с какими проблемами они столкнулись после переезда в Россию

Фоторепортаж: Австралийские «моржи» в Серебряном Бору
Фоторепортаж: Австралийские «моржи» в Серебряном Бору По просьбе The Village Варя Лозенко посетила благотворительное купание в Серебряном Бору, организованное австрало-новозеландским сообществом Москвы.
Фоторепортаж: Австралийские «моржи» в Серебряном Бору

Фоторепортаж: Австралийские «моржи» в Серебряном Бору
По просьбе The Village Варя Лозенко посетила благотворительное купание в Серебряном Бору, организованное австрало-новозеландским сообществом Москвы.

Как у нас: Экспаты о московском стиле
Как у нас: Экспаты о московском стиле The Village расспросил знакомых экспатов, куда они обычно ходят в Москве, каких людей встречают и что думают о местном стиле и модном ретейле.
Как у нас: Экспаты о московском стиле

Как у нас: Экспаты о московском стиле
The Village расспросил знакомых экспатов, куда они обычно ходят в Москве, каких людей встречают и что думают о местном стиле и модном ретейле.

Чужой среди своих: Россия в блогах экспатов
Чужой среди своих: Россия в блогах экспатов The Village собрал цитаты из блогов иностранцев, которые помогут понять, под каким углом экспат смотрит на людей и жизнь в Москве.
Чужой среди своих: Россия в блогах экспатов

Чужой среди своих: Россия в блогах экспатов
The Village собрал цитаты из блогов иностранцев, которые помогут понять, под каким углом экспат смотрит на людей и жизнь в Москве.

Чего боятся иностранцы в Москве: Бюрократия, националисты, бездомные собаки и еще 6 фобий The Village поговорил с экспатами из разных стран и выяснил, чего и кого они боятся в Москве.

Чего боятся иностранцы в Москве: Бюрократия, националисты, бездомные собаки и еще 6 фобий

Москву покинули 25% экспатов-арендаторов квартир Количество иностранных арендаторов элитного жилья в Москве в октябре сократилось на 25%

Москву покинули 25% экспатов-арендаторов квартир