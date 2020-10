10 THINGS I NEVER DID

UNTIL I LIVED IN RUSSIA

Джоанна Стейн, США Джоанна Стейн, учитель, ведет в своем блоге рубрику «10 вещей, которые я никогда не делала до тех пор, пока не приехала в Россию».

IMPRESSIONS OF AN EXPAT

Марко Нор,

США История жизни Марко Нора, который живет в Москве с тех пор, как его дочь увезла в Россию бывшая жена. Марко Нор рассказывает о своей жизни в Москве и о том, что Америка и Россия мало чем отличаются.