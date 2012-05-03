Чужой среди своих: Россия в блогах экспатов The Village собрал цитаты из блогов иностранцев, которые помогут понять, под каким углом экспат смотрит на людей и жизнь в Москве.
Они живут в Москве несколько лет, знают, как добраться до Красной площади и где самая дешевая выпивка в пределах Садового кольца, они работают с нами, шутят на тему устоявшихся стереотипов о России, замечая, что многое изменилось за последнее время. Но есть в Москве вещи, к которым иностранцы никогда не привыкнут. И о чем думают экспаты, пытаясь подстроиться под непривычный для них образ жизни, для горожан зачастую загадка. The Village собрал цитаты из блогов иностранцев о бабушках, о российских дорогах, о поликлиниках и рынках.
БЛОГИ
EYE ON MOSCOW
MOSCOW ON THE LINE
AN ENGLISH PERSPECTIVE
ENGLISH DAD
PATOS Y CONEJOS
F*CK MOSCOW
10 THINGS I NEVER DID
IMPRESSIONS OF AN EXPAT
HANNA GOES TO RUSSIA
ПРО ДОРОГИ
MOSCOW
«...Никогда не замечала в европейских городах настолько анархичной и в то же время креативной парковки».
«...Самый удивительный пример невнимательного отношения к людям с ограниченными возможностями — желтая ребристая тротуарная плитка. Ее укладывают и тут, и там, чтобы указать на что-то слепым и слабовидящим людям. На что она указывает?»
ПРО ЛЮДЕЙ
MOSCOW
«...Наблюдала за женщиной, которая поставила детскую коляску прямо в центре нашего двора и затем расхаживала вокруг нее около двадцати минут, до тех пор пока ей не стало холодно. Я знаю, что в Англии раньше утверждали, что очень полезно оставлять даже самых маленьких детей на свежем воздухе, пока они спят. Здесь так же происходит? Или эта женщина сошла с ума?»
ENGLISH DAD
«...Сегодня в метро я увидел мужчину в костюме. Он нес очень длинную деревянную балку и строительный молоток. Может быть, он шел домой, чтобы похоронить свою жену под полом?»
IMPRESSIONS
«...В переходе под Кутузовским мы прошли мимо играющего на саксофоне мужчины. Песня Yesterday звучала очень медленно и еле слышно. Я останавливаюсь и, роясь в левом кармане, достаю мелочь — пару копеек и новенькую монетку в десять рублей, тяжелую и позолоченную. Даю своей дочери, и она неуверенно подходит к мужчине, чтобы положить деньги в коробку, кидает, а саксофонист, не обращая внимания и не кивая, продолжает играть».
HANNA GOES TO
«...Когда русские мужчины заводят новые знакомства, то представляются каждому человеку и жмут руки. Однако женщины редко обмениваются чем-то, кроме легкого кивка. Я была в ресторане на Китай-городе, когда впервые это случилось со мной: я пожала руку в знак приветствия, после чего женщины за моим столом стали переглядываться и сверлить меня глазами — таким взглядом можно сжечь Кремль дотла. Я рассказала об этом случае одному из друзей, и оказалось, что у него тоже было несколько неловких случаев, когда он попытался пожать руку русской женщине. Это нормально, потому что русские женщины с Марса. Но американские женщины, скорее всего, подняли бы шум из-за того, что к ним относятся не как к равным».
ПРО ДОМА
10 THINGS
«...В моей квартире две входные двери. Нет, не два отдельных входа в мою квартиру, а один вход и две двери. Так странно, и я теряюсь в догадках: сделано это из соображений безопасности или для того, чтобы сохранить тепло в квартире».
EYE ON MOSCOW
«...Переехав в московскую квартиру, я заметил около нашего дома странную большую конструкцию из зеленого металла — „Московское городское сообщество охраны природы: Клуб селекционирования голубей“. Несмотря на то что я много путешествовал по миру и видел разное, это был первый питомник для голубей, который мне повстречался. Спустя несколько дней я снова пришел посмотреть на это сооружение и был в восторге от того, что эта металлическая штуковина не пережиток советской эпохи, а действительно работающий клуб».
MOSCOW
«...Это грустный, но правдивый факт о Москве: почти во всех подъездах стоит отвратительный запах. Я думаю, что тут смешались спертый воздух, запахи краски и пыли. Мой приятель N настаивает, что в подъездах можно уловить аромат гниющего картофеля. И ведь это не только в старых зданиях. N живет в одной из сталинских высоток, построенных для советской элиты. Недавно ему довелось посетить квартиру семьи Хрущева на Тверской, очень красивую внутри. Тем не менее там были потрепанные лестничные клетки, коридоры и этот запах!»
ПРО ИНФРАСТРУКТУРУ
EYE ON MOSCOW
«...Первое, что необходимо учитывать, — проверка ваших документов в основном зависит от вашей внешности. Если вы выглядите словно типичный представитель Центральной Азии или Кавказа, можете считать, что у вас есть отличный шанс пройти проверку документов».
AN ENGLISH
«...Мы были голодные и злые, запертые в fucking поликлинике. Я сказала: „Да пошло оно всё, давай выйдем, посидим в кафе, я проголодалась!“ Так мы и сделали. Четыре часа ожидания! Но самое худшее было впереди: я снова вернулась в поликлинику, и снова ждала, и снова голодала. Однако мне оставалось только смириться со своей судьбой, как настоящему россиянину, потому что в таких ситуациях в России ты не можешь сделать ровным счетом ничего. Поэтому вот мой совет всем, если вы идете в больницу или поликлинику, даже если думаете, что решите свой вопрос за несколько минут, — обязательно на всякий случай берите что-то развлекательное: книги, японское аниме-порно, музыку, игры — что угодно, и будьте готовы к худшему!»
ENGLISH DAD
«...Я забыл, насколько Москва бывает шумной по ночам, и о том, что в 6 утра вас может разбудить человек, чистящий снег во время долгих русских зим».
«...Официально в Москве проводится много мероприятий для детей, но вот я не совсем уверен в правдивости этих сведений. Тут много парков и хороших открытых игровых площадок для детей всех возрастов, однако в зимнее время занять своего ребенка нечем — остается сидеть дома. Мой опыт подсказывает, что в местах организации детского досуга работают не самые внимательные к детям люди».
F*CK MOSCOW
«...Поистине уникальный момент — стюардессы во время сильной турбулентности присели на места рядом со мной, взяли инструкцию по безопасности и стали ее читать… успокаивает».
«...Президент Медведев вновь был неподалеку от моего дома несколько дней назад, благодаря этому мост снова покрасили. Причем покрасили поверх всей грязи и пыли. Конечно, зачем делать работу качественно, когда можно сделать ее быстро и грязно, ведь президент Медведев не остановит свою машину и не захочет проверить выполненную работу».
AN ENGLISH
«...В России происходит масштабное противостояние бабушкам (или „бабкам“, как их обычно называют в транспорте). Вы можете встретить их в банке, в любой очереди, они будут частью вашей жизни в России. В метро они менее агрессивны, но им нужно уступить место. Например, доводит до белого каления, когда ты уже очень долго стоишь, терпишь разные запахи и наконец видишь, что появилась прекрасная возможность сесть! И пока ты двигаешься прямо к этому желанному месту, ты ловишь резкий взгляд хрупкой, милой бабушки...»
10 THINGS
«...Выбор книг на английском языке в России весьма ограничен, даже в крупных книжных магазинах, таких как „Дом книги“ и „Библио-Глобус“. Иногда это приводит меня в такое отчаяние, что я начинаю читать действительно дрянные книги. Книги, которые я бы никогда не читала в США. Но мне иногда просто нужно читать на английском языке!»
IMPRESSIONS
«...Здесь всегда много фейерверков, особенно во время праздников, которые я никогда не пойму и не запомню. Ежедневный салют напоминает мир Диснея».
ПРО ЕДУ
PATOS Y CONEJOS
«...Вода и мука — с двумя этими ингредиентами можно сделать великие вещи, начиная от многочисленных сортов хлеба и заканчивая сладким. Кстати, из них же мы клей делали, но это здесь ни при чем».
«...В Москве по старой традиции испанские мандарины продаются задорого. Видимо, какое-то лобби не заинтересовано в том, чтобы люди ели хорошие и дешевые мандарины».
«...Вижу я очень часто мужиков, покупающих вяленую рыбу к пиву. Именно поэтому соленая или вяленая рыба ассоциируется только с пузатым и усатым мужиком в нетрезвом виде или желающим стать нетрезвым. Есть ли другое применение у соленой рыбы? Можно ли сотворить что-то гламурное из этой рыбы?»
HANNA GOES TO
«...Вчера совершенно случайно зашла за продуктами на открытый рынок, недалеко от нашей станции метро „Выхино“. Я могла бы прочесывать эти киоски вечность! Сама до конца не понимаю, что меня так привлекло: может, я получала удовольствие от покупки дешевых продуктов, а может, это был отличный шанс попрактиковаться в русском языке. Это был настоящий опыт участия в повседневной жизни Москвы. Так или иначе, поход на рынок был самым счастливым и приятным событием, которое я переживала в Москве. И да, омлет, который я приготовила из продуктов с рынка, был прекрасен».
Комментарии
deistvitelno, vsegda kajetsia, 4to za zaborom trava zelenee, no v moskve est svoi plusi, kotorix net za granicei. eto uj to4no
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