Они живут в Москве несколько лет, знают, как добраться до Красной площади и где самая дешевая выпивка в пределах Садового кольца, они работают с нами, шутят на тему устоявшихся стереотипов о России, замечая, что многое изменилось за последнее время. Но есть в Москве вещи, к которым иностранцы никогда не привыкнут. И о чем думают экспаты, пытаясь подстроиться под непривычный для них образ жизни, для горожан зачастую загадка. The Village собрал цитаты из блогов иностранцев о бабушках, о российских дорогах, о поликлиниках и рынках.

 

БЛОГИ

EYE ON MOSCOW
Энди Фрике,
США

Американец Энди Фрике, ведет блог о России с 2007 года. Он пишет о том, как его, как самого обычного москвича, чуть не испортил квартирный вопрос, об удивительных babushka, которые встречаются на московских улицах, и о более экзотических деталях, которые ему удалось подметить в Москве.
 

 MOSCOW ON THE LINE
Джоз Бойс,
Великобритания

Блог англичанки, знания которой о России до путешествия сюда ограничивались, по ее собственному выражению, «неловкой смесью романов Джона Ле Карре». Зато после путешествия в Россию Джоз Бойс сама написала две книги о Москве. В ее блоге встречаются смешные и абсурдные наблюдения из жизни, например «Искусство парковки» — целая рубрика с фотографиями нелепо припаркованных машин, на которые сами москвичи уже не обращают внимания.
 

AN ENGLISH PERSPECTIVE
ON LIFE IN MOSCOW
 Великобритания

Автор блога, англичанка, училась в Московском государственном университете и не понаслышке знает о студенческих общагах, о подмосковных дачах и о шапках-ушанках. Она увидела много удивительного и решила поделиться своими впечатлениями о российской жизни.

ENGLISH DAD
IN MOSCOW
Великобритания

Автор блога приглашает всех читателей отправиться «в веселое путешествие в другую Вселенную» — так он характеризует Россию. Он переехал сюда вместе с женой пару лет назад и сейчас «домохозяин». В свободное время ведет блог, в котором рассказывает о жизни в Москве. Из соображений конфиденциальности автор не раскрывает свое имя и не выкладывает личных фотографий.
 

PATOS Y CONEJOS
Хорхе Анхель Молинера,
Испания

Экспат испанского происхождения, повар по профессии, делится в своем блоге испанскими рецептами, говорит о еде в России. Он один из немногих, кто любит погоду в Москве, потому что бесспорный плюс плохой погоды — возможность готовить и есть сытные блюда. Цель блога — сделать российскую кухню такой же популярной, как испанскую, ведь по вкусу она ничем не уступает.
 

F*CK MOSCOW
Жиль,
Германия

«Москва шокирует снова и снова», — с этих слов начинается блог Жиля. Он говорит, что уже привык к сочетанию высокой культуры и коррупции, красоты и распада, которое можно встретить только в России. Обо всем этом он рассказывает своим читателям.

10 THINGS I NEVER DID
UNTIL I LIVED IN RUSSIA
Джоанна Стейн, США

Джоанна Стейн, учитель, ведет в своем блоге рубрику «10 вещей, которые я никогда не делала до тех пор, пока не приехала в Россию».
 

IMPRESSIONS OF AN EXPAT
 Марко Нор,
США

История жизни Марко Нора, который живет в Москве с тех пор, как его дочь увезла в Россию бывшая жена. Марко Нор рассказывает о своей жизни в Москве и о том, что Америка и Россия мало чем отличаются.
 

HANNA GOES TO RUSSIA
 Ханна,
США

Ханна родом из Аризоны. В ее блоге можно найти описания классических туристических достопримечательностей, личные открытия в повседневной московской жизни, а также размышления о поведении москвичей в общественных местах.

 

ПРО ДОРОГИ

MOSCOW
ON THE LINE

 

«...Никогда не замечала в европейских городах настолько анархичной и в то же время креативной парковки».

«...Самый удивительный пример невнимательного отношения к людям с ограниченными возможностями — желтая ребристая тротуарная плитка. Ее укладывают и тут, и там, чтобы указать на что-то слепым и слабовидящим людям. На что она указывает?»

 

ПРО ЛЮДЕЙ

MOSCOW
ON THE LINE

 

«...Наблюдала за женщиной, которая поставила детскую коляску прямо в центре нашего двора и затем расхаживала вокруг нее около двадцати минут, до тех пор пока ей не стало холодно. Я знаю, что в Англии раньше утверждали, что очень полезно оставлять даже самых маленьких детей на свежем воздухе, пока они спят. Здесь так же происходит? Или эта женщина сошла с ума?»

ENGLISH DAD
IN MOSCOW

 

«...Сегодня в метро я увидел мужчину в костюме. Он нес очень длинную деревянную балку и строительный молоток. Может быть, он шел домой, чтобы похоронить свою жену под полом?»

IMPRESSIONS
OF AN EXPAT

 

«...В переходе под Кутузовским мы прошли мимо играющего на саксофоне мужчины. Песня Yesterday звучала очень медленно и еле слышно. Я останавливаюсь и, роясь в левом кармане, достаю мелочь — пару копеек и новенькую монетку в десять рублей, тяжелую и позолоченную. Даю своей дочери, и она неуверенно подходит к мужчине, чтобы положить деньги в коробку, кидает, а саксофонист, не обращая внимания и не кивая, продолжает играть».

HANNA GOES TO
RUSSIA

 

«...Когда русские мужчины заводят новые знакомства, то представляются каждому человеку и жмут руки. Однако женщины редко обмениваются чем-то, кроме легкого кивка. Я была в ресторане на Китай-городе, когда впервые это случилось со мной: я пожала руку в знак приветствия, после чего женщины за моим столом стали переглядываться и сверлить меня глазами — таким взглядом можно сжечь Кремль дотла. Я рассказала об этом случае одному из друзей, и оказалось, что у него тоже было несколько  неловких случаев, когда он попытался пожать руку русской женщине. Это нормально, потому что русские женщины с Марса. Но американские женщины, скорее всего, подняли бы шум из-за того, что к ним относятся не как к равным».

 

ПРО ДОМА

10 THINGS
I NEVER DID
UNTIL I LIVED IN RUSSIA

 

«...В моей квартире две входные двери. Нет, не два отдельных входа в мою квартиру, а один вход и две двери. Так странно, и я теряюсь в догадках: сделано это из соображений безопасности или для того, чтобы сохранить тепло в квартире».

EYE ON MOSCOW

 

«...Переехав в московскую квартиру, я заметил около нашего дома странную большую конструкцию из зеленого металла — „Московское городское сообщество охраны природы: Клуб селекционирования голубей“. Несмотря на то что я много путешествовал по миру и видел разное, это был первый питомник для голубей, который мне повстречался. Спустя несколько дней я снова пришел посмотреть на это сооружение и был в восторге от того, что эта металлическая штуковина не пережиток советской эпохи, а действительно работающий клуб».

MOSCOW
ON THE LINE

 

«...Это грустный, но правдивый факт о Москве: почти во всех подъездах стоит отвратительный запах. Я думаю, что тут смешались спертый воздух, запахи краски и пыли. Мой приятель N настаивает, что в подъездах можно уловить аромат гниющего картофеля. И ведь это не только в старых зданиях. N живет в одной из сталинских высоток, построенных для советской элиты. Недавно ему довелось посетить квартиру семьи Хрущева на Тверской, очень красивую внутри. Тем не менее там были потрепанные лестничные клетки, коридоры и этот запах!»

 

ПРО ИНФРАСТРУКТУРУ

EYE ON MOSCOW

 

«...Первое, что необходимо учитывать, — проверка ваших документов в основном зависит от вашей внешности. Если вы выглядите словно типичный представитель Центральной Азии или Кавказа, можете считать, что у вас есть отличный шанс пройти проверку документов».

AN ENGLISH
PERSPECTIVE
ON LIVE IN MOSCOW

 

«...Мы были голодные и злые, запертые в fucking поликлинике. Я сказала: „Да пошло оно всё, давай выйдем, посидим в кафе, я проголодалась!“ Так мы и сделали. Четыре часа ожидания! Но самое худшее было впереди: я снова вернулась в поликлинику, и снова ждала, и снова голодала. Однако мне оставалось только смириться со своей судьбой, как настоящему россиянину, потому что в таких ситуациях в России ты не можешь сделать ровным счетом ничего. Поэтому вот мой совет всем, если вы идете в больницу или поликлинику, даже если думаете, что решите свой вопрос за несколько минут, — обязательно на всякий случай берите что-то развлекательное: книги, японское аниме-порно, музыку, игры — что угодно, и будьте готовы к худшему!»

ENGLISH DAD
IN MOSCOW

 

«...Я забыл, насколько Москва бывает шумной по ночам, и о том, что в 6 утра вас может разбудить человек, чистящий снег во время долгих русских зим».

«...Официально в Москве проводится много мероприятий для детей, но вот я не совсем уверен в правдивости этих сведений. Тут много парков и хороших открытых игровых площадок для детей всех возрастов, однако в зимнее время занять своего ребенка нечем — остается сидеть дома. Мой опыт подсказывает, что в местах организации детского досуга работают не самые внимательные к детям люди».

F*CK MOSCOW

 

«...Поистине уникальный момент — стюардессы во время сильной турбулентности присели на места рядом со мной, взяли инструкцию по безопасности и стали ее читать… успокаивает».

«...Президент Медведев вновь был неподалеку от моего дома несколько дней назад, благодаря этому мост снова покрасили. Причем покрасили поверх всей грязи и пыли. Конечно, зачем делать работу качественно, когда можно сделать ее быстро и грязно, ведь президент Медведев не остановит свою машину и не захочет проверить выполненную работу».

AN ENGLISH
PERSPECTIVE
ON LIVE IN MOSCOW

 

«...В России происходит масштабное противостояние бабушкам (или „бабкам“, как их обычно называют в транспорте). Вы можете встретить их в банке, в любой очереди, они будут частью вашей жизни в России. В метро они менее агрессивны, но им нужно уступить место. Например, доводит до белого каления, когда ты уже очень долго стоишь, терпишь разные запахи и наконец видишь, что появилась прекрасная возможность сесть! И пока ты двигаешься прямо к этому желанному месту, ты ловишь резкий взгляд хрупкой, милой бабушки...»

10 THINGS
I NEVER DID
UNTIL I LIVED IN RUSSIA

 

«...Выбор книг на английском языке в России весьма ограничен, даже в крупных книжных магазинах, таких как „Дом книги“ и „Библио-Глобус“. Иногда это приводит меня в такое отчаяние, что я начинаю читать действительно дрянные книги. Книги, которые я бы никогда не читала в США. Но мне иногда просто нужно читать на английском языке!»

IMPRESSIONS
OF AN EXPAT

 

«...Здесь всегда много фейерверков, особенно во время праздников, которые я никогда не пойму и не запомню. Ежедневный салют напоминает мир Диснея».

 

ПРО ЕДУ

PATOS Y CONEJOS

 

«...Вода и мука — с двумя этими ингредиентами можно сделать великие вещи, начиная от многочисленных сортов хлеба и заканчивая сладким. Кстати, из них же мы клей делали, но это здесь ни при чем».

«...В Москве по старой традиции испанские мандарины продаются задорого. Видимо, какое-то лобби не заинтересовано в том, чтобы люди ели хорошие и дешевые мандарины».

«...Вижу я очень часто мужиков, покупающих вяленую рыбу к пиву. Именно поэтому соленая или вяленая рыба ассоциируется только с пузатым и усатым мужиком в нетрезвом виде или желающим стать нетрезвым. Есть ли другое применение у соленой рыбы? Можно ли сотворить что-то гламурное из этой рыбы?»

HANNA GOES TO
RUSSIA

 

«...Вчера совершенно случайно зашла за продуктами на открытый рынок, недалеко от нашей станции метро „Выхино“. Я могла бы прочесывать эти киоски вечность! Сама до конца не понимаю, что меня так привлекло: может, я получала удовольствие от покупки дешевых продуктов, а может, это был отличный шанс попрактиковаться в русском языке. Это был настоящий опыт участия в повседневной жизни Москвы. Так или иначе, поход на рынок был самым счастливым и приятным событием, которое я переживала в Москве. И да, омлет, который я приготовила из продуктов с рынка, был прекрасен».