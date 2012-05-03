«...Мы были голодные и злые, запертые в fucking поликлинике. Я сказала: „Да пошло оно всё, давай выйдем, посидим в кафе, я проголодалась!“ Так мы и сделали. Четыре часа ожидания! Но самое худшее было впереди: я снова вернулась в поликлинику, и снова ждала, и снова голодала. Однако мне оставалось только смириться со своей судьбой, как настоящему россиянину, потому что в таких ситуациях в России ты не можешь сделать ровным счетом ничего. Поэтому вот мой совет всем, если вы идете в больницу или поликлинику, даже если думаете, что решите свой вопрос за несколько минут, — обязательно на всякий случай берите что-то развлекательное: книги, японское аниме-порно, музыку, игры — что угодно, и будьте готовы к худшему!»