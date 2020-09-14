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Минтранс подготовил проект поправок к ПДД. Он вводит ограничения для скейтбордов и самокатов
14 сентября 2020

Минтранс подготовил проект поправок к ПДД. Он вводит ограничения для скейтбордов и самокатов

12 августа 2020

S7 стала начислять мили за поездки на электросамокате по городу

В приложении «Ситимобил» теперь можно арендовать электросамокат
4 августа 2020

В приложении «Ситимобил» теперь можно арендовать электросамокат