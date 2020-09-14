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2020-09-14T10:58:03.000+03:00
14 сентября 2020
Минтранс подготовил проект поправок к ПДД. Он вводит ограничения для скейтбордов и самокатов
2020-08-12T15:37:38.000+03:00
12 августа 2020
S7 стала начислять мили за поездки на электросамокате по городу
2020-08-04T11:02:30.000+03:00
4 августа 2020
В приложении «Ситимобил» теперь можно арендовать электросамокат
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