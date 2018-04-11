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Новости

В Москве заработал сервис аренды электросамокатов URent

Раньше его можно было встретить только в южных городах страны

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Новости

В Москве заработал сервис аренды электросамокатов URent Раньше его можно было встретить только в южных городах страны

Новости

В Москве появился новый сервис шеринга самокатов Whoosh

Тариф — 50 рублей за старт и пять рублей за каждую следующую минуту

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Новости

В Москве появился новый сервис шеринга самокатов Whoosh Тариф — 50 рублей за старт и пять рублей за каждую следующую минуту

Новости

«Москва глазами инженера» запустит экскурсии на электросамокатах

Первая прогулка, посвященная авангарду, пройдет в Хамовниках

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Новости

«Москва глазами инженера» запустит экскурсии на электросамокатах Первая прогулка, посвященная авангарду, пройдет в Хамовниках

Новости

«Делисамокат» временно убрал все свои самокаты в Москве

Компания завершила тестирование полустанционной модели после ее критики на сайте Собянина

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Новости

«Делисамокат» временно убрал все свои самокаты в Москве Компания завершила тестирование полустанционной модели после ее критики на сайте Собянина

Новости

Сервис Samocat Sharing открыл сезон проката

Станции расположены вдоль Садового кольца

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Сервис Samocat Sharing открыл сезон проката Станции расположены вдоль Садового кольца

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TJ: «Яндекс» запустит сервис проката электросамокатов

В Дептрансе считают, что запуск перенесут на лето 2020 года

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Новости

TJ: «Яндекс» запустит сервис проката электросамокатов В Дептрансе считают, что запуск перенесут на лето 2020 года

Новости

В Москве открылся прокат электросамокатов «Делисамокат»

Теперь оставлять транспорт можно на городских велопарковках

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Новости

В Москве открылся прокат электросамокатов «Делисамокат» Теперь оставлять транспорт можно на городских велопарковках

Новости

В квартире в Хамовниках выбило окна из-за взрыва электросамоката

Никто не пострадал

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Новости

В квартире в Хамовниках выбило окна из-за взрыва электросамоката Никто не пострадал

Ускорься: 5 моделей электротранспорта для города
Гаджеты
Ускорься: 5 моделей электротранспорта для городаСамокаты, турборолики и одноколесный скейт
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Ускорься: 5 моделей электротранспорта для города
Гаджеты

Ускорься: 5 моделей электротранспорта для города Самокаты, турборолики и одноколесный скейт

Новости

«Делисамокат» добавил на улицы Москвы тысячу улучшенных самокатов

Теперь горожанам доступны 2 650 самокатов

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Новости

«Делисамокат» добавил на улицы Москвы тысячу улучшенных самокатов Теперь горожанам доступны 2 650 самокатов

Как запускали прокат самокатов в Москве и почему он столько стоит
Как это работает
Как запускали прокат самокатов в Москве и почему он столько стоитИстория появления шеринга электросамокатов от YouDrive
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Как запускали прокат самокатов в Москве и почему он столько стоит
Как это работает

Как запускали прокат самокатов в Москве и почему он столько стоит История появления шеринга электросамокатов от YouDrive

Новости

«Делисамокат» поднял цены на часовую аренду и разрешил оставлять самокаты на ночь

Теперь арендовать электросамокат можно на сутки, неделю или месяц

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Новости

«Делисамокат» поднял цены на часовую аренду и разрешил оставлять самокаты на ночь Теперь арендовать электросамокат можно на сутки, неделю или месяц

Новости

Аномальные холода, РКН против Apple и третий каршеринг самокатов

The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня

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Новости

Аномальные холода, РКН против Apple и третий каршеринг самокатов The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня

Новости

В июне запустится третий каршеринг электросамокатов «Самокат Шеринг»

Минута аренды начинается от двух рублей

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Новости

В июне запустится третий каршеринг электросамокатов «Самокат Шеринг» Минута аренды начинается от двух рублей

Новости

Любимые хобби россиян, игровая криптовалюта и недоступные «Лужники»

The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня

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Новости

Любимые хобби россиян, игровая криптовалюта и недоступные «Лужники» The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня

Новости

Варламов обвинил сотрудников «Делимобиля» в нападении при аренде электросамоката

Блогер неудачно попробовал протестировать новый сервис компании

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Новости

Варламов обвинил сотрудников «Делимобиля» в нападении при аренде электросамоката Блогер неудачно попробовал протестировать новый сервис компании

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YouDrive вслед за «Делимобилем» запустит прокат электросамокатов

Самокаты компании можно будет оставлять на любых велопарковах в зоне покрытия сервиса

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Новости

YouDrive вслед за «Делимобилем» запустит прокат электросамокатов Самокаты компании можно будет оставлять на любых велопарковах в зоне покрытия сервиса

Новости

«Делимобиль» запустил сервис аренды электросамокатов

День проката обойдется в 450 рублей

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«Делимобиль» запустил сервис аренды электросамокатов День проката обойдется в 450 рублей

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«Делимобиль» планирует открыть сервис аренды электросамокатов‍

Компания подала заявку на регистрацию товарного знака «Делисамокат»

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«Делимобиль» планирует открыть сервис аренды электросамокатов‍ Компания подала заявку на регистрацию товарного знака «Делисамокат»