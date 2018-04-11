В Москве заработал сервис аренды электросамокатов URent
Раньше его можно было встретить только в южных городах страны
В Москве заработал сервис аренды электросамокатов URent Раньше его можно было встретить только в южных городах страны
В Москве появился новый сервис шеринга самокатов Whoosh
Тариф — 50 рублей за старт и пять рублей за каждую следующую минуту
В Москве появился новый сервис шеринга самокатов Whoosh Тариф — 50 рублей за старт и пять рублей за каждую следующую минуту
«Москва глазами инженера» запустит экскурсии на электросамокатах
Первая прогулка, посвященная авангарду, пройдет в Хамовниках
«Москва глазами инженера» запустит экскурсии на электросамокатах Первая прогулка, посвященная авангарду, пройдет в Хамовниках
«Делисамокат» временно убрал все свои самокаты в Москве
Компания завершила тестирование полустанционной модели после ее критики на сайте Собянина
«Делисамокат» временно убрал все свои самокаты в Москве Компания завершила тестирование полустанционной модели после ее критики на сайте Собянина
Сервис Samocat Sharing открыл сезон проката Станции расположены вдоль Садового кольца
TJ: «Яндекс» запустит сервис проката электросамокатов
В Дептрансе считают, что запуск перенесут на лето 2020 года
TJ: «Яндекс» запустит сервис проката электросамокатов В Дептрансе считают, что запуск перенесут на лето 2020 года
В Москве открылся прокат электросамокатов «Делисамокат»
Теперь оставлять транспорт можно на городских велопарковках
В Москве открылся прокат электросамокатов «Делисамокат» Теперь оставлять транспорт можно на городских велопарковках
В квартире в Хамовниках выбило окна из-за взрыва электросамоката Никто не пострадал
Ускорься: 5 моделей электротранспорта для города Самокаты, турборолики и одноколесный скейт
«Делисамокат» добавил на улицы Москвы тысячу улучшенных самокатов
Теперь горожанам доступны 2 650 самокатов
«Делисамокат» добавил на улицы Москвы тысячу улучшенных самокатов Теперь горожанам доступны 2 650 самокатов
Как запускали прокат самокатов в Москве и почему он столько стоит История появления шеринга электросамокатов от YouDrive
«Делисамокат» поднял цены на часовую аренду и разрешил оставлять самокаты на ночь
Теперь арендовать электросамокат можно на сутки, неделю или месяц
«Делисамокат» поднял цены на часовую аренду и разрешил оставлять самокаты на ночь Теперь арендовать электросамокат можно на сутки, неделю или месяц
Аномальные холода, РКН против Apple и третий каршеринг самокатов
The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня
Аномальные холода, РКН против Apple и третий каршеринг самокатов The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня
В июне запустится третий каршеринг электросамокатов «Самокат Шеринг»
Минута аренды начинается от двух рублей
В июне запустится третий каршеринг электросамокатов «Самокат Шеринг» Минута аренды начинается от двух рублей
Любимые хобби россиян, игровая криптовалюта и недоступные «Лужники»
The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня
Любимые хобби россиян, игровая криптовалюта и недоступные «Лужники» The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня
Варламов обвинил сотрудников «Делимобиля» в нападении при аренде электросамоката
Блогер неудачно попробовал протестировать новый сервис компании
Варламов обвинил сотрудников «Делимобиля» в нападении при аренде электросамоката Блогер неудачно попробовал протестировать новый сервис компании
YouDrive вслед за «Делимобилем» запустит прокат электросамокатов
Самокаты компании можно будет оставлять на любых велопарковах в зоне покрытия сервиса