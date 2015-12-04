Завтраки в I Like Wine, сезонные меню и фестиваль Garden Главные события московских ресторанов — в подборке The Village
Завтраки в I Like Wine, сезонные меню и фестиваль Garden Главные события московских ресторанов — в подборке The Village
Смотреть и есть: Куда идти на трансляции чемпионата мира 9 хороших мест с едой и футболом
Смотреть и есть: Куда идти на трансляции чемпионата мира 9 хороших мест с едой и футболом
«Патрики за 1 000»: Что и где есть на Пятницкой Гид по одной из главных гастрономических улиц города
«Патрики за 1 000»: Что и где есть на Пятницкой Гид по одной из главных гастрономических улиц города
Пиццерия, сырный ресторан, хинкальная и еще четыре новых места Главные гастрономические события недели
Пиццерия, сырный ресторан, хинкальная и еще четыре новых места Главные гастрономические события недели
8 быстрых ужинов Запеченный батат, тальятелле «алла водка» и другие рецепты на вечер для тех, кто ничего не успевает после работы
8 быстрых ужинов Запеченный батат, тальятелле «алла водка» и другие рецепты на вечер для тех, кто ничего не успевает после работы
Владельцы Laffa Laffa и «Хачапурия» открыли кафе «Есть хинкали & Пить вино»
В меню — 15 видов хинкали
25 новых кафе и ресторанов зимы Новый ресторан Ильи Тютенкова, вторые «Китайские новости», вторая бургерная Burger Heroes, две Magnolia Bakery и ещё несколько мест — The Village узнал, какие заведения открываются в Москве этой зимой