Рецепты шефов
Грузия внутри: 5 традиционных рецептов Харчо, хачапури и сациви дома
Новости ресторанов
Завтраки в I Like Wine, сезонные меню и фестиваль GardenГлавные события московских ресторанов — в подборке The Village
Новости ресторанов
Завтраки в I Like Wine, сезонные меню и фестиваль Garden Главные события московских ресторанов — в подборке The Village
Открытия недели
Пиццерия, сырный ресторан, хинкальная и еще четыре новых местаГлавные гастрономические события недели
Открытия недели
Пиццерия, сырный ресторан, хинкальная и еще четыре новых места Главные гастрономические события недели
Рецепты шефов
8 быстрых ужиновЗапеченный батат, тальятелле «алла водка» и другие рецепты на вечер для тех, кто ничего не успевает после работы
Рецепты шефов
8 быстрых ужинов Запеченный батат, тальятелле «алла водка» и другие рецепты на вечер для тех, кто ничего не успевает после работы
Новое место
Владельцы Laffa Laffa и «Хачапурия» открыли кафе «Есть хинкали & Пить вино»
В меню — 15 видов хинкали
Новое место
Владельцы Laffa Laffa и «Хачапурия» открыли кафе «Есть хинкали & Пить вино» В меню — 15 видов хинкали
Планы на сезон
25 новых кафе и ресторанов зимыНовый ресторан Ильи Тютенкова, вторые «Китайские новости», вторая бургерная Burger Heroes, две Magnolia Bakery и ещё несколько мест — The Village узнал, какие заведения открываются в Москве этой зимой
Планы на сезон