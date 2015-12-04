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Грузия внутри: 5 традиционных рецептов
Рецепты шефов
Грузия внутри: 5 традиционных рецептовХарчо, хачапури и сациви дома
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Грузия внутри: 5 традиционных рецептов
Рецепты шефов

Грузия внутри: 5 традиционных рецептов Харчо, хачапури и сациви дома

Завтраки в I Like Wine, сезонные меню и фестиваль Garden
Новости ресторанов
Завтраки в I Like Wine, сезонные меню и фестиваль GardenГлавные события московских ресторанов — в подборке The Village
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Завтраки в I Like Wine, сезонные меню и фестиваль Garden
Новости ресторанов

Завтраки в I Like Wine, сезонные меню и фестиваль Garden Главные события московских ресторанов — в подборке The Village

Пиццерия, сырный ресторан, хинкальная и еще четыре новых места
Открытия недели
Пиццерия, сырный ресторан, хинкальная и еще четыре новых местаГлавные гастрономические события недели
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Пиццерия, сырный ресторан, хинкальная и еще четыре новых места
Открытия недели

Пиццерия, сырный ресторан, хинкальная и еще четыре новых места Главные гастрономические события недели

8 быстрых ужинов
Рецепты шефов
8 быстрых ужиновЗапеченный батат, тальятелле «алла водка» и другие рецепты на вечер для тех, кто ничего не успевает после работы
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8 быстрых ужинов
Рецепты шефов

8 быстрых ужинов Запеченный батат, тальятелле «алла водка» и другие рецепты на вечер для тех, кто ничего не успевает после работы

Новое место

Владельцы Laffa Laffa и «Хачапурия» открыли кафе «Есть хинкали & Пить вино»

В меню — 15 видов хинкали

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Новое место

Владельцы Laffa Laffa и «Хачапурия» открыли кафе «Есть хинкали & Пить вино» В меню — 15 видов хинкали

25 новых кафе и ресторанов зимы
Планы на сезон
25 новых кафе и ресторанов зимыНовый ресторан Ильи Тютенкова, вторые «Китайские новости», вторая бургерная Burger Heroes, две Magnolia Bakery и ещё несколько мест — The Village узнал, какие заведения открываются в Москве этой зимой
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25 новых кафе и ресторанов зимы
Планы на сезон

25 новых кафе и ресторанов зимы Новый ресторан Ильи Тютенкова, вторые «Китайские новости», вторая бургерная Burger Heroes, две Magnolia Bakery и ещё несколько мест — The Village узнал, какие заведения открываются в Москве этой зимой