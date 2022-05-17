«30 до 30»: Самые перспективные молодые россияне, по версии Forbes
Шестилетний блогер, фигурант «московского дела», тиктокеры и «Хадн Дадн»
Владелица Wildberries перестала быть самой богатой женщиной России из-за коронавируса (обновлено)
Елена Батурина вернула себе лидерство
Пять московских отелей вошли в список лучших гостиниц мира Forbes Travel Guide
Four Seasons Hotel Moscow впервые получил максимальную оценку
Forbes запустит «Школу миллиардеров». В ней будут обучать предпринимателей
В курсе будут онлайн-лекции и офлайн-мероприятия
Кто из звезд больше всех зарабатывает на своем инстаграме
Первое место с большим отрывом заняла Ксения Собчак и ее 1,6 миллиона долларов
Российские компании вошли в рейтинг лучших работодателей мира по версии Forbes
В списке оказались семь отечественных предприятий
В каких приложениях россияне проводят больше всего времени
Исследование провела компания Mediascope
Самые богатые российские депутаты и госслужащие
Лидер рейтинга заработал за год почти 10 миллиардов рублей
Самые выгодные франшизы в России
Инвестировать в бизнес придется от 200 тысяч до 20 миллионов рублей
Лучшие вузы России по версии Forbes
Издание выбирало университеты с наибольшим числом выпускников-представителей «элиты»
Самые крупные землевладельцы России по версии Forbes
На первом месте — семья бывшего министра сельского хозяйства Александра Ткачева
Самые перспективные россияне моложе 30 лет по версии Forbes
В категорию «Музыка и кино» вошли Алина Пязок, Кантемир Балагов и Монеточка
Forbes запустил ежегодный рейтинг перспективных россиян до 30 лет
Экспертный совет уже сформировал лонг-лист из 100 номинантов
Бизнесмены, изменившие представление о России в мире, по версии Forbes
Первые места заняли Юрий Мильнер, Сергей Галицкий и Павел Дуров
Богатейшие россияне по версии Forbes
В списке оказалось пять человек, чье состояние превысило 20 миллиардов долларов
Forbes включил четверых россиян в рейтинг самых перспективных европейцев до 30 лет
За год в список попал еще один наш соотечественник
Короли российской недвижимости по версии Forbes
Первое место восьмой раз подряд заняла компания «Киевская площадь»
Осетинская, Усков и Навоша вошли в совет директоров Forbes
Его председателем стал сооснователь Mail.ru Group Дмитрий Гришин
Самые крупные частные компании России
Первые позиции рейтинга заняли представители нефтегазовой сферы и торговли
Самые богатые семьи России
Первые два места рейтинга не изменились по сравнению с прошлым годом
Новым владельцем российского Forbes стал зять экс-главы Дагестана Магомед Мусаев
Николай Усков вернется в издание
Печатные версии журналов SNC и Numéro закрываются
Оба журнала принадлежат издательству ACMG бизнесмена Александра Федотова
Журналисты Forbes не выйдут на работу из-за задержки зарплаты
Издатель все еще не выплатил редакции основную часть зарплаты за июль
СМИ: Журналисты Forbes отказались сдавать тексты из-за задержки зарплаты
Издателя журнала заподозрили в желании зачистить Forbes от недовольных
Редакция российского Forbes пожаловалась на цензуру в американский офис
Журналисты призвали руководство лицензиата вмешаться в конфликт с владельцем издания
«Это позорище»: В российском Forbes сменился главный редактор после исчезновения статьи
Сотрудники издания пожаловались на цензуру и вмешательство в дела редакции
Счета издателя российского Forbes заблокировали
ФНС потребовало заморозить счета в двух банках
МГУ не вошел в топ-5 первого рейтинга российских вузов от Forbes
СПбГУ и вовсе оказался за пределами топ-15
На издателя Forbes подали в суд из-за многомиллионных долгов перед типографией
О проблемах в издательстве ранее предупреждал уволенный экс-главред Forbes
Самые влиятельные компании России по версии Forbes
В мировой рейтинг из 2 тысяч компаний вошли 25 отечественных предприятий
Самые надежные банки России
Первые строчки заняли «дочки» иностранных банков и крупнейшие российские организации