Лучшие вузы России по версии Forbes Издание выбирало университеты с наибольшим числом выпускников-представителей «элиты»
Forbes составил рейтинг лучших российских вузов с учетом «элитных» выпускников — предпринимателей, руководителей частных и госкомпаний и чиновников, в том числе тех, кто входит в список богатейших бизнесменов по версии издания.
Также журнал анализировал данные Минобрнауки об эффективности вузов. Статистика включает информацию о качестве образования, трудоустройстве выпускников, их востребованности в регионах и количестве предпринимателей среди них.
Место
Университет
НИТУ МИСиС
МГИМО
МФТИ
НИЯУ МИФИ
МГУ
РАНХиГС
Университет ИТМО
НИУ ВШЭ
ТПУ (Томский политехнический университет)
РЭШ
В издании отметили, что в этом году в список попало больше технических университетов. Российская экономическая школа, которая в прошлый раз заняла первое место рейтинга, опустилась на десять позиций. При этом методика, подчеркнули в Forbes, осталась прежней.
Источник: Forbes