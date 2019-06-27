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Новости27 июня 2019

Лучшие вузы России по версии Forbes Издание выбирало университеты с наибольшим числом выпускников-представителей «элиты»

РедакторАлена Дергачева

Forbes составил рейтинг лучших российских вузов с учетом «элитных» выпускников — предпринимателей, руководителей частных и госкомпаний и чиновников, в том числе тех, кто входит в список богатейших бизнесменов по версии издания.

Также журнал анализировал данные Минобрнауки об эффективности вузов. Статистика включает информацию о качестве образования, трудоустройстве выпускников, их востребованности в регионах и количестве предпринимателей среди них.

Место

Университет

НИТУ МИСиС

МГИМО

МФТИ

НИЯУ МИФИ

МГУ

РАНХиГС

Университет ИТМО

НИУ ВШЭ

ТПУ (Томский политехнический университет)

РЭШ

В издании отметили, что в этом году в список попало больше технических университетов. Российская экономическая школа, которая в прошлый раз заняла первое место рейтинга, опустилась на десять позиций. При этом методика, подчеркнули в Forbes, осталась прежней.

Источник: Forbes

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