Forbes составил рейтинг лучших российских вузов с учетом «элитных» выпускников — предпринимателей, руководителей частных и госкомпаний и чиновников, в том числе тех, кто входит в список богатейших бизнесменов по версии издания.

Также журнал анализировал данные Минобрнауки об эффективности вузов. Статистика включает информацию о качестве образования, трудоустройстве выпускников, их востребованности в регионах и количестве предпринимателей среди них.

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