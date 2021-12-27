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Гид The Village27 декабря 2021

Для самых близких: 13 секс-гаджетов и полезных мелочей в подарок

Для самых близких: 13 секс-гаджетов и полезных мелочей в подарок
АвторТаня Решетник

18+: Материал не предназначен для читателей младше 18 лет

Лучшая часть декабря, как мы все знаем, — отнюдь не горящие дедлайны и девятибалльные пробки, а составление списков подарков: для друзей и родственников, себя, любимых коллег и домашних.

The Village продолжает серию материалов, посвященных новогодним сюрпризам, чтобы вам было проще выбрать подарок в праздничной суматохе. Каждую неделю мы рассказываем о презентах, которые порадуют окружающих. В новом выпуске — 13 секс-гаджетов и мелочей, которые понравятся новичкам и продвинутым пользователям.

Подарить такое можно только очень близкому — партнеру или партнерше, себе, подруге или другу, про которых вы знаете все. Зато новогодние праздники с подобным подарком точно не пройдут скучно.

Материал не предназначен для лиц, не достигших 18 лет. Если вам еще нет 18, почитайте наш текст про съестные подарки для фуди или историю чайки.

Симпатичный с виду клиторальный стимулятор, который комфортно ощущается в руке и выполнен из безопасного мягкого силикона. Игрушка водонепроницаема, так что подойдет для отдыха в ванной. В небольшой гаджет встроено восемь режимов вибрации, так что подобрать подходящий темп будет несложно.

Главный продукт японского бренда Tenga — яйцо-мастурбатор из супермягкого эластичного материала. Конкретно эта модель — из серии, посвященной Киту Харингу. Внутренняя поверхность гаджета покрыта рельефными узорами для более чувственной стимуляции. Для использования достаточно снять отрывной лепесток, нанести лубрикант, который идет в комплекте, и не терять времени даром.

Победитель в номинации «Вибратор, который не выглядит как вибратор», а, скорее, напоминает слайм. Это «улитка» для двойной стимуляции. С помощью двух кончиков можно одновременно воздействовать на органы снаружи и внутри. В обоих концах вибратора находится по мощному мотору — они могут управляться по отдельности на разных скоростях и режимах. К гаджету придется сперва приноровиться, выбрав подходящую комбинацию вибрации, но оно того стоит.

Возбуждающий бальзам на основе масел с приятным ароматом арбуза стимулирует прилив крови к соскам, отчего возникает легкий покалывающий эффект, а поверхность груди становится более чувствительной к прикосновениям. Дальше — на что хватит вашей с партнером фантазии: зажимы, стимуляция секс-гаджетами, руками, языком или легкое щекотание щекоталкой.

Два в одном — лубрикант и массажное масло с легким ароматом какао и кокоса. Важный момент: масло съедобное и подходит для массажа самых нежных зон, а вот использовать его можно только с полиуретановыми презервативами (масла разрушают латекс).

Классика жанра — легендарный вибромассажер «волшебная палочка», который даже не пытается прикинуться невинным гаджетом для массажа спины (на самом деле, конечно, Le Wand подходит для любых участков тела). Для ценителей ретроэстетики и тех, кто любит мощную стимуляцию.

Миниатюрный гаджет для тренировки интимных мышц и поддержания их в тонусе. Основная задача упражнений Кегеля состоит в том, чтобы помочь укрепить мышцы тазового дна. Подойдет новичкам и тем, кто только начинает сексуальную жизнь.

Крошечный, дорожный массажер, который удобно брать с собой в поездки (или в гости). Candy Cane выполнен в виде подковы, которую удобно располагать на разных участках тела, оснащен тремя моторами и десятью режимами вибрации от мягкой до глубокой и сильной — так что не стоит недооценивать его скромные размеры.

Подарок на тот случай, когда выбор подходящего гаджета (или сразу нескольких) хочется доверить партнеру или партнерше. 7 тысяч рублей — вполне комфортная сумма, чтобы выбрать вибромассажер, клиторальный стимулятор или пару недорогих игрушек.

Ультратонкие полиуретановые презервативы. Во-первых, они практически неощутимы и незаметны во время секса. Во-вторых, дружат с лубрикантами на основе масел. В-третьих, спасение для тех, у кого аллергия на латекс. Да и выглядят более стильно, чем презервативы из масс-маркета.

Клиторальный стимулятор из мягкого медицинского силикона с мощным моторчиком, который работает в пяти режимах и на пяти скоростях. Использовать гаджет можно не только соло, но и во время секса с партнером или партнершей.

Для тех, кто хотел бы планировать альтернативные сценарии во время секса, но пока не готов к тотальному БДСМ или другим агрессивным практикам. Шлепалка подойдет для стимуляции различных участков тела — главное, действовать аккуратно и не забывать про возбуждающие гели и масла, с ними эффект будет еще интереснее.

При горении воск превращается в масло с нежным ароматом — подойдет для мягкого и интенсивного массажа. Во время манипуляций масло постепенно остывает, и это еще одна приятная часть расслабляющего опыта.

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