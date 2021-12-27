Для самых близких: 13 секс-гаджетов и полезных мелочей в подарок
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Лучшая часть декабря, как мы все знаем, — отнюдь не горящие дедлайны и девятибалльные пробки, а составление списков подарков: для друзей и родственников, себя, любимых коллег и домашних.
The Village продолжает серию материалов, посвященных новогодним сюрпризам, чтобы вам было проще выбрать подарок в праздничной суматохе. Каждую неделю мы рассказываем о презентах, которые порадуют окружающих. В новом выпуске — 13 секс-гаджетов и мелочей, которые понравятся новичкам и продвинутым пользователям.
Подарить такое можно только очень близкому — партнеру или партнерше, себе, подруге или другу, про которых вы знаете все. Зато новогодние праздники с подобным подарком точно не пройдут скучно.
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Симпатичный с виду клиторальный стимулятор, который комфортно ощущается в руке и выполнен из безопасного мягкого силикона. Игрушка водонепроницаема, так что подойдет для отдыха в ванной. В небольшой гаджет встроено восемь режимов вибрации, так что подобрать подходящий темп будет несложно.
Главный продукт японского бренда Tenga — яйцо-мастурбатор из супермягкого эластичного материала. Конкретно эта модель — из серии, посвященной Киту Харингу. Внутренняя поверхность гаджета покрыта рельефными узорами для более чувственной стимуляции. Для использования достаточно снять отрывной лепесток, нанести лубрикант, который идет в комплекте, и не терять времени даром.
Победитель в номинации «Вибратор, который не выглядит как вибратор», а, скорее, напоминает слайм. Это «улитка» для двойной стимуляции. С помощью двух кончиков можно одновременно воздействовать на органы снаружи и внутри. В обоих концах вибратора находится по мощному мотору — они могут управляться по отдельности на разных скоростях и режимах. К гаджету придется сперва приноровиться, выбрав подходящую комбинацию вибрации, но оно того стоит.
Возбуждающий бальзам на основе масел с приятным ароматом арбуза стимулирует прилив крови к соскам, отчего возникает легкий покалывающий эффект, а поверхность груди становится более чувствительной к прикосновениям. Дальше — на что хватит вашей с партнером фантазии: зажимы, стимуляция секс-гаджетами, руками, языком или легкое щекотание щекоталкой.
Два в одном — лубрикант и массажное масло с легким ароматом какао и кокоса. Важный момент: масло съедобное и подходит для массажа самых нежных зон, а вот использовать его можно только с полиуретановыми презервативами (масла разрушают латекс).
Классика жанра — легендарный вибромассажер «волшебная палочка», который даже не пытается прикинуться невинным гаджетом для массажа спины (на самом деле, конечно, Le Wand подходит для любых участков тела). Для ценителей ретроэстетики и тех, кто любит мощную стимуляцию.
Миниатюрный гаджет для тренировки интимных мышц и поддержания их в тонусе. Основная задача упражнений Кегеля состоит в том, чтобы помочь укрепить мышцы тазового дна. Подойдет новичкам и тем, кто только начинает сексуальную жизнь.
Крошечный, дорожный массажер, который удобно брать с собой в поездки (или в гости). Candy Cane выполнен в виде подковы, которую удобно располагать на разных участках тела, оснащен тремя моторами и десятью режимами вибрации от мягкой до глубокой и сильной — так что не стоит недооценивать его скромные размеры.
Подарок на тот случай, когда выбор подходящего гаджета (или сразу нескольких) хочется доверить партнеру или партнерше. 7 тысяч рублей — вполне комфортная сумма, чтобы выбрать вибромассажер, клиторальный стимулятор или пару недорогих игрушек.
Ультратонкие полиуретановые презервативы. Во-первых, они практически неощутимы и незаметны во время секса. Во-вторых, дружат с лубрикантами на основе масел. В-третьих, спасение для тех, у кого аллергия на латекс. Да и выглядят более стильно, чем презервативы из масс-маркета.
Клиторальный стимулятор из мягкого медицинского силикона с мощным моторчиком, который работает в пяти режимах и на пяти скоростях. Использовать гаджет можно не только соло, но и во время секса с партнером или партнершей.
Для тех, кто хотел бы планировать альтернативные сценарии во время секса, но пока не готов к тотальному БДСМ или другим агрессивным практикам. Шлепалка подойдет для стимуляции различных участков тела — главное, действовать аккуратно и не забывать про возбуждающие гели и масла, с ними эффект будет еще интереснее.
При горении воск превращается в масло с нежным ароматом — подойдет для мягкого и интенсивного массажа. Во время манипуляций масло постепенно остывает, и это еще одна приятная часть расслабляющего опыта.