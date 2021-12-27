Для самых близких: 13 секс-гаджетов и полезных мелочей в подарок

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Лучшая часть декабря, как мы все знаем, — отнюдь не горящие дедлайны и девятибалльные пробки, а составление списков подарков: для друзей и родственников, себя, любимых коллег и домашних.

The Village продолжает серию материалов, посвященных новогодним сюрпризам, чтобы вам было проще выбрать подарок в праздничной суматохе. Каждую неделю мы рассказываем о презентах, которые порадуют окружающих. В новом выпуске — 13 секс-гаджетов и мелочей, которые понравятся новичкам и продвинутым пользователям.

Подарить такое можно только очень близкому — партнеру или партнерше, себе, подруге или другу, про которых вы знаете все. Зато новогодние праздники с подобным подарком точно не пройдут скучно.

Материал не предназначен для лиц, не достигших 18 лет. Если вам еще нет 18, почитайте наш текст про съестные подарки для фуди или историю чайки.