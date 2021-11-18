10 полезных гаджетов для кухни Для тех, кто любит завтракать и ужинать дома
Готовка, которая за последние годы стала одним из самых популярных хобби, — не только приятный способ провести время, но и возможность прокачать свои навыки и разнообразить меню домашних завтраков и ужинов. Чтобы делать это было еще и просто, мы собрали десять полезных гаджетов для кухни. Без них, конечно, можно обойтись, но с этими предметами готовить гораздо приятнее.
Полезный прибор, который используют для фасовки пищевых продуктов в полиэтиленовые пакеты. Он позволяет продлить срок их хранения, поскольку практически полностью откачивает кислород и создает неподходящие условия для развития болезнетворных микробов, а еще помогает экономить место в холодильнике и хранить продукты в порядке.
Копеечный гаджет, который пригодится тем, кто часто пьет кофе дома и не хотел бы ограничиваться фильтром или американо. Венчиком можно взбивать и небольшие объемы сливок для выпечки или десертов.
Компактная яйцеварка для завтрака на одного или двух человек: в ней желтки наконец-то начнут получаться достаточно жидкими или, наоборот, твердыми, если вы любите яйца вкрутую. Достаточно только добавить нужное количество воды и поставить таймер.
Главное на кухне настоящего повара (пускай и домашнего) — хорошо заточенные ножи для разных видов продуктов. Простая точилка для ножей обойдется недорого (найти ее можно в ближайшей IKEA), а прослужит с десяток лет и позволит всегда держать рабочие инструменты в порядке.
Полезно не только тем, кто привык по утрам пить смузи (хотя почему бы и нет), но и для приготовления самых разных блюд. Например, в блендере удобно измельчать ингредиенты для песто или начинок для пирогов, взбивать белки для безе или даже замешивать тесто. Главное — выбрать гаджет с несколькими насадками для взбивания и измельчения.
Самый безопасный и быстрый способ очистить морковку, свеклу, картофель и другие овощи и корнеплоды от шкурки. Заодно годится для тонкого нарезания продуктов — например, если вам нужно сделать веган-спагетти из кабачков или съедобные украшения для блюд.
Гораздо удобнее привычной треугольной терки, при контакте с которой стружка сыра или цедра лимона разлетаются по всем поверхностям кухни. Удобно использовать и для сочных овощей, чтобы сразу дать соку стечь в емкость.
Совместная лепка пельменей — хорошее развлечение для друзей и семьи, в меру медитативное и сытное в результате. Чтобы создать идеальные равиоли, вареники и пельмени, используйте специальную форму — так уголки теста плотно скрепляются, а пельмени получаются нарядными и аккуратными.
Быстро измельчает зерно, добавляя приятный аромат свежего кофе в доме. Кроме кофейных зерен, в электрокофемолку можно закладывать специи — например, если вы часто готовите домашние соусы. Ручная кофемолка обойдется дешевле, но потребует некоторого усилия при каждом помоле зерна.
Для всех любителей пасты. Щипцами удобнее всего вылавливать длинные спагетти порционно, чтобы потом красиво раскладывать их по тарелкам, создавая ресторанную подачу. Впрочем, пригодятся щипцы и для поимки фрикаделек и других некрупных продуктов — даже пельменей и равиоли.