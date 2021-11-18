10 полезных гаджетов для кухни

Копеечный гаджет, который пригодится тем, кто часто пьет кофе дома и не хотел бы ограничиваться фильтром или американо. Венчиком можно взбивать и небольшие объемы сливок для выпечки или десертов.

Компактная яйцеварка для завтрака на одного или двух человек: в ней желтки наконец-то начнут получаться достаточно жидкими или, наоборот, твердыми, если вы любите яйца вкрутую. Достаточно только добавить нужное количество воды и поставить таймер.