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Личный ассистент и дружба с ИИ: Как изменятся наши отношения с гаджетами
Промо
Личный ассистент и дружба с ИИ: Как изменятся наши отношения с гаджетами
Личный ассистент и дружба с ИИ: Как изменятся наши отношения с гаджетами
Промо

Личный ассистент и дружба с ИИ: Как изменятся наши отношения с гаджетами

10 признаков экологичных гаджетов
Промо
10 признаков экологичных гаджетов От экономии энергии до биопластика в составе
10 признаков экологичных гаджетов
Промо

10 признаков экологичных гаджетов
От экономии энергии до биопластика в составе

Как игры помогают справиться со стрессом от работы
Промо
Как игры помогают справиться со стрессом от работы И чувствовать себя менее одиноким
Как игры помогают справиться со стрессом от работы
Промо

Как игры помогают справиться со стрессом от работы
И чувствовать себя менее одиноким

Гаджет недели: HUAWEI nova 9
Промо
Гаджет недели: HUAWEI nova 9 Смартфон для прирожденных создателей контента
Гаджет недели: HUAWEI nova 9
Промо

Гаджет недели: HUAWEI nova 9
Смартфон для прирожденных создателей контента

Пришел, увидел, полюбил
Промо
Пришел, увидел, полюбил Как выбрать планшет для работы и развлечений
Пришел, увидел, полюбил
Промо

Пришел, увидел, полюбил
Как выбрать планшет для работы и развлечений

Дистанционная хирургия, умные города и лав-роботы
Спецпроект
Дистанционная хирургия, умные города и лав-роботы Какое будущее нас ждет благодаря внедрению 5G
Дистанционная хирургия, умные города и лав-роботы
Спецпроект

Дистанционная хирургия, умные города и лав-роботы
Какое будущее нас ждет благодаря внедрению 5G

Тяжелый люкс: Стоит ли покупать наушники Apple AirPods Max за 63 тысячи рублей
Тяжелый люкс: Стоит ли покупать наушники Apple AirPods Max за 63 тысячи рублей Объемный звук, шумоподавление и вес почти 400 граммов
Тяжелый люкс: Стоит ли покупать наушники Apple AirPods Max за 63 тысячи рублей

Тяжелый люкс: Стоит ли покупать наушники Apple AirPods Max за 63 тысячи рублей
Объемный звук, шумоподавление и вес почти 400 граммов

Сразу четыре айфона и никакого адаптера в коробке. Главное с презентации Apple
Сразу четыре айфона и никакого адаптера в коробке. Главное с презентации Apple
Сразу четыре айфона и никакого адаптера в коробке. Главное с презентации Apple

Сразу четыре айфона и никакого адаптера в коробке. Главное с презентации Apple

Может ли гаджет быть универсальным
ПРОМО
Может ли гаджет быть универсальным И помогать с рабочими задачами и развлечениями сразу
Может ли гаджет быть универсальным
ПРОМО

Может ли гаджет быть универсальным
И помогать с рабочими задачами и развлечениями сразу

Бюджетные часы, отличный iPad Air и единая подписка на все сервисы: Что показала Apple вместо айфонов
Бюджетные часы, отличный iPad Air и единая подписка на все сервисы: Что показала Apple вместо айфонов
Бюджетные часы, отличный iPad Air и единая подписка на все сервисы: Что показала Apple вместо айфонов

Бюджетные часы, отличный iPad Air и единая подписка на все сервисы: Что показала Apple вместо айфонов

«Связной» запустил trade-in на беспроводные наушники

Сдать можно любую модель, скидка на новую составит 20 %

«Связной» запустил trade-in на беспроводные наушники
Сдать можно любую модель, скидка на новую составит 20 %

Из-за пандемии россияне пересели на электросамокаты

Продажи делают курьеры, уверены эксперты

Из-за пандемии россияне пересели на электросамокаты
Продажи делают курьеры, уверены эксперты

Delivery Club начал доставлять технику из «Связного»

Курьер доставит любые гаджеты весом до 10 килограммов

Delivery Club начал доставлять технику из «Связного»
Курьер доставит любые гаджеты весом до 10 килограммов

Гаджеты для улучшения качества воздуха дома
Гаджеты для улучшения качества воздуха дома Увлажнители, очистители, мультикомплексы и осушители
Гаджеты для улучшения качества воздуха дома

Гаджеты для улучшения качества воздуха дома
Увлажнители, очистители, мультикомплексы и осушители

Новый дизайн macOS и виджеты в iOS: Главное с конференции Apple

Часы теперь будут следить, как тщательно вы моете руки

Новый дизайн macOS и виджеты в iOS: Главное с конференции Apple
Часы теперь будут следить, как тщательно вы моете руки

Apple выпустила iOS 13.5 с коронавирусными функциями

Разблокировать смартфон в маске теперь можно чуть быстрее

Apple выпустила iOS 13.5 с коронавирусными функциями
Разблокировать смартфон в маске теперь можно чуть быстрее

Стоит ли покупать новый «дешевый» айфон за 39 990 рублей
Стоит ли покупать новый «дешевый» айфон за 39 990 рублей Что умеет и чего не умеет новый SE
Стоит ли покупать новый «дешевый» айфон за 39 990 рублей

Стоит ли покупать новый «дешевый» айфон за 39 990 рублей
Что умеет и чего не умеет новый SE

Microsoft представила новый планшет, ноутбук для геймеров и наушники-аналог AirPods

В России продажи начнутся в ближайшие месяцы

Microsoft представила новый планшет, ноутбук для геймеров и наушники-аналог AirPods
В России продажи начнутся в ближайшие месяцы

Apple обновила 13-дюймовый MacBook Pro. Это был последний макбук с «бабочкой»

Цена устройства — от 120 тысяч рублей

Apple обновила 13-дюймовый MacBook Pro. Это был последний макбук с «бабочкой»
Цена устройства — от 120 тысяч рублей

Mail.ru открыла продажи своей первой умной колонки (обновлено)

Она может рассказывать детям сказки и звонить через «ВКонтакте»

Mail.ru открыла продажи своей первой умной колонки (обновлено)
Она может рассказывать детям сказки и звонить через «ВКонтакте»

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