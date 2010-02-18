Команда System 108 отметит свое четырехлетие в «Газгольдере»
На вечеринке выступят более 20 артистов, включая шесть иностранных хедлайнеров
В клубе «Газгольдер» пройдет вечеринка Slowdance в полной темноте
Мероприятие проведут в честь Хеллоуина
Чек-лист: Что нужно успеть на Red Bull Music Festival План на выходные для самых музыкальных
На трехдневной вечеринке Gate II в «Газгольдере» выступят Miss Kittin и Dandy Jack
В дневное время посетителям будут доступны дизайнерский маркет и фуд-корт
В «Газгольдере» пройдет первая вечеринка проекта «Маятник»
Ее хедлайнером станет лондонский музыкант и генетик Макс Купер
В клубе «Газгольдер» пройдет препати техно-сцены Alfa Future People
На нем выступят детройский дуэт AUX 88, грузинский продюсер Sevda и швейцарский диджей Opuswerk
В клубе «Газгольдер» отметят юбилей проекта Slowdance
В программе — более 25 артистов, арт-инсталляции и фуд-корт
На очередной вечеринке в «Газгольдере» выступят Apollonia и Bjarki
Артистов привезут промогруппы System 108 и Update
В клубе «Газгольдер» пройдет препати эстонского Moonland Festival
Хедлайнером мероприятия станет Эллен Аллиен
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