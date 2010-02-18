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МЫ В СОЦСЕТЯХ

В «Газгольдере» сыграет комьюнити Blue Shadow

Вечеринка пройдет 21 июня

В «Газгольдере» сыграет комьюнити Blue Shadow

Команда System 108 отметит свое четырехлетие в «Газгольдере»

На вечеринке выступят более 20 артистов, включая шесть иностранных хедлайнеров

Команда System 108 отметит свое четырехлетие в «Газгольдере»

«Газгольдер» проведет вечеринку в новогоднюю ночь

Гостей ждут танцы возле шестиметровой елки

«Газгольдер» проведет вечеринку в новогоднюю ночь

В клубе «Газгольдер» пройдет вечеринка Slowdance в полной темноте

Мероприятие проведут в честь Хеллоуина

В клубе «Газгольдер» пройдет вечеринка Slowdance в полной темноте

Чек-лист: Что нужно успеть на Red Bull Music Festival
Чек-лист: Что нужно успеть на Red Bull Music Festival План на выходные для самых музыкальных
Чек-лист: Что нужно успеть на Red Bull Music Festival

Чек-лист: Что нужно успеть на Red Bull Music Festival
План на выходные для самых музыкальных

На трехдневной вечеринке Gate II в «Газгольдере» выступят Miss Kittin и Dandy Jack

В дневное время посетителям будут доступны дизайнерский маркет и фуд-корт

На трехдневной вечеринке Gate II в «Газгольдере» выступят Miss Kittin и Dandy Jack

В «Газгольдере» пройдет первая вечеринка проекта «Маятник»

Ее хедлайнером станет лондонский музыкант и генетик Макс Купер

В «Газгольдере» пройдет первая вечеринка проекта «Маятник»

В клубе «Газгольдер» пройдет препати техно-сцены Alfa Future People

На нем выступят детройский дуэт AUX 88, грузинский продюсер Sevda и швейцарский диджей Opuswerk

В клубе «Газгольдер» пройдет препати техно-сцены Alfa Future People

В клубе «Газгольдер» отметят юбилей проекта Slowdance

В программе — более 25 артистов, арт-инсталляции и фуд-корт

В клубе «Газгольдер» отметят юбилей проекта Slowdance

На очередной вечеринке в «Газгольдере» выступят Apollonia и Bjarki

Артистов привезут промогруппы System 108 и Update

На очередной вечеринке в «Газгольдере» выступят Apollonia и Bjarki

В клубе «Газгольдер» пройдет препати эстонского Moonland Festival

Хедлайнером мероприятия станет Эллен Аллиен

В клубе «Газгольдер» пройдет препати эстонского Moonland Festival

Прошлое, настоящее и будущее московских промзон

Прошлое, настоящее и будущее московских промзонРазбираемся, как промзоны стали единственным территориальным резервом города

Прошлое, настоящее и будущее московских промзон

Прошлое, настоящее и будущее московских промзон
Разбираемся, как промзоны стали единственным территориальным резервом города

В ГЦСИ представят проект популяризации медиаискусства «Артификация»

Проект призван помочь молодым художникам, работающим в области синтетических практик, со всей России

В ГЦСИ представят проект популяризации медиаискусства «Артификация»

«В магазине Gucci тает розовое вино»: Гид по русскоязычным хитам 2017 года
«В магазине Gucci тает розовое вино»: Гид по русскоязычным хитам 2017 года 20 самых прилипчивых песен уходящего года — и где мы их могли услышать
«В магазине Gucci тает розовое вино»: Гид по русскоязычным хитам 2017 года

«В магазине Gucci тает розовое вино»: Гид по русскоязычным хитам 2017 года
20 самых прилипчивых песен уходящего года — и где мы их могли услышать

Хрупкость iPhone X, ускоренная доставка AliExpress и трейлер «Пятидесяти оттенков свободы»
Хрупкость iPhone X, ускоренная доставка AliExpress и трейлер «Пятидесяти оттенков свободы» Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Хрупкость iPhone X, ускоренная доставка AliExpress и трейлер «Пятидесяти оттенков свободы»

Хрупкость iPhone X, ускоренная доставка AliExpress и трейлер «Пятидесяти оттенков свободы»
Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире

«Удачно „Рабица“ схлопнулась»: Куда теперь ходят рейверы

«Удачно „Рабица“ схлопнулась»: Куда теперь ходят рейверыЛюбители музыки и ночных приключений — о том, как они проводят время после закрытия главного техно-клуба Москвы

«Удачно „Рабица“ схлопнулась»: Куда теперь ходят рейверы

«Удачно „Рабица“ схлопнулась»: Куда теперь ходят рейверы
Любители музыки и ночных приключений — о том, как они проводят время после закрытия главного техно-клуба Москвы

От «Антихайпа» до YungRussia: Словарь нового русского рэпа
От «Антихайпа» до YungRussia: Словарь нового русского рэпа Что такое биф, флип и низкий флекс
От «Антихайпа» до YungRussia: Словарь нового русского рэпа

От «Антихайпа» до YungRussia: Словарь нового русского рэпа
Что такое биф, флип и низкий флекс

Чем заняться на вторых майских в Москве: Лекции, выставки и вечеринки
Чем заняться на вторых майских в Москве: Лекции, выставки и вечеринки Диджей-сет от Privacy, лекция о советских синтезаторах и «Взлет. Выставка-прогноз» на ВДНХ
Чем заняться на вторых майских в Москве: Лекции, выставки и вечеринки

Чем заняться на вторых майских в Москве: Лекции, выставки и вечеринки
Диджей-сет от Privacy, лекция о советских синтезаторах и «Взлет. Выставка-прогноз» на ВДНХ

Презентация мини-альбома «СБПЧ», выставка Зинаиды Серебряковой и «Минимум»
Презентация мини-альбома «СБПЧ», выставка Зинаиды Серебряковой и «Минимум» Концерты, вечеринки, выставки и другие развлечения наступающих выходных
Презентация мини-альбома «СБПЧ», выставка Зинаиды Серебряковой и «Минимум»

Презентация мини-альбома «СБПЧ», выставка Зинаиды Серебряковой и «Минимум»
Концерты, вечеринки, выставки и другие развлечения наступающих выходных

Сколько Баста заплатит Децлу за твит про «лохматое чмо»

Толмацкий подал иск о защите чести и достоинства на миллион рублей

Сколько Баста заплатит Децлу за твит про «лохматое чмо»

Новые выставки в «Гараже», грибной фестиваль и «Реальные упыри» в «Cосне и Липе»
Новые выставки в «Гараже», грибной фестиваль и «Реальные упыри» в «Cосне и Липе» Главные события в Москве на этих выходных
Новые выставки в «Гараже», грибной фестиваль и «Реальные упыри» в «Cосне и Липе»

Новые выставки в «Гараже», грибной фестиваль и «Реальные упыри» в «Cосне и Липе»
Главные события в Москве на этих выходных

Творческие кластеры: Арма
Творческие кластеры: Арма Продолжение серии материалов «Творческих кластеров Москвы». На этот раз — завод «Арма».
Творческие кластеры: Арма

Творческие кластеры: Арма
Продолжение серии материалов «Творческих кластеров Москвы». На этот раз — завод «Арма».