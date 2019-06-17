Новости17 июня 2019
В «Газгольдере» сыграет комьюнити Blue Shadow Вечеринка пройдет 21 июня
В клубе «Газгольдер» 21 июня пройдет вечеринка Very Short Night от команд Mayatnik и Kinetika.
Хедлайнерами станут израильские артисты из комьюнити Blue Shadow: Chaim, Moscoman и Jenia Tarsol. Также услышать можно будет Pola, Deep Square, Boym, Adamov и D.A.L.I.
Подробнее ознакомиться с программой можно на странице мероприятия в Facebook.
Когда
21 июня
Где
«Газгольдер»
Стоимость
от 1 100 рублей
Share
Читайте также:
Большой гид по летним музыкальным фестивалям Primal Scream в Тульской области, Мамонов на заводе, Джеймс Блейк во Дворце пионеров, ЛСП в «Лужниках» и Монеточка везде
Большой гид по летним музыкальным фестивалям Primal Scream в Тульской области, Мамонов на заводе, Джеймс Блейк во Дворце пионеров, ЛСП в «Лужниках» и Монеточка везде
«Авиапарк» запустит серию бесплатных концертов неоклассической музыки
На первом выступит композитор Игорь Хабаров и тайваньский камерный ансамбль Cicada