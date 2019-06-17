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Новости17 июня 2019

В «Газгольдере» сыграет комьюнити Blue Shadow Вечеринка пройдет 21 июня

РедакторАлена Дергачева

В клубе «Газгольдер» 21 июня пройдет вечеринка Very Short Night от команд Mayatnik и Kinetika.

Хедлайнерами станут израильские артисты из комьюнити Blue Shadow: Chaim, Moscoman и Jenia Tarsol. Также услышать можно будет Pola, Deep Square, Boym, Adamov и D.A.L.I.

Подробнее ознакомиться с программой можно на странице мероприятия в Facebook.

Когда
21 июня

Где
«Газгольдер»

Стоимость
от 1 100 рублей

Сайт

Источник: организаторы вечеринки

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