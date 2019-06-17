В клубе «Газгольдер» 21 июня пройдет вечеринка Very Short Night от команд Mayatnik и Kinetika.

Хедлайнерами станут израильские артисты из комьюнити Blue Shadow: Chaim, Moscoman и Jenia Tarsol. Также услышать можно будет Pola, Deep Square, Boym, Adamov и D.A.L.I.

Подробнее ознакомиться с программой можно на странице мероприятия в Facebook.