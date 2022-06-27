Подписка
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Минтруд поможет россиянкам справиться со «стеклянным потолком» и неравенством

Минтруд поможет россиянкам справиться со «стеклянным потолком» и неравенством

Гендерный разрыв в зарплатах в России может достигать 70 %
Исследование
27 июня 2022

Гендерный разрыв в зарплатах в России может достигать 70 %

На ВДНХ отметят Международный день женщин и девочек в науке
10 февраля 2022

На ВДНХ отметят Международный день женщин и девочек в науке

В Москве самый высокий уровень гендерного равенства
Исследование
26 ноября 2021

В Москве самый высокий уровень гендерного равенства

17 июня 2021

РЭШ проведет круглый стол о гендерном неравенстве в политике

Сколько россиянок и зачем хотят открыть собственный бизнес

А также что пугает женщин в своем деле

Сколько россиянок и зачем хотят открыть собственный бизнес

Жители каких городов видят мэром своего города женщину

Наиболее готовы к такому раскладу москвичи

Жители каких городов видят мэром своего города женщину

Women Power IT: SkillFactory запустит проект о женщинах в «мужских» профессиях

Дата-сайентистки, разработчицы и дизайнерки против гендерной дискриминации

Women Power IT: SkillFactory запустит проект о женщинах в «мужских» профессиях

Главные стереотипы о женщинах и их влияние на рынок труда

«Предназначение женщины — быть матерью и хорошей хозяйкой»

Главные стереотипы о женщинах и их влияние на рынок труда

Почему стоит отказаться от воспитания «настоящих мужчин»
Почему стоит отказаться от воспитания «настоящих мужчин» Традиционные практики воспитания мальчиков создают проблемы в будущем
Почему стоит отказаться от воспитания «настоящих мужчин»

Почему стоит отказаться от воспитания «настоящих мужчин»
Традиционные практики воспитания мальчиков создают проблемы в будущем

В «Граунд Солянке» покажут украшения, посвященные гендерным стереотипам

В галерее представят работы более 80 ювелиров со всего мира

В «Граунд Солянке» покажут украшения, посвященные гендерным стереотипам

Россия ухудшила позиции в рейтинге равноправия

Хуже всего ситуация в политической среде

Россия ухудшила позиции в рейтинге равноправия

«Аэрофлот» пересчитал количество женщин-пилотов после попадания в антирейтинг Bloomberg (обновлено)

В антирейтинг попала и лучшая авиакомпания мира

«Аэрофлот» пересчитал количество женщин-пилотов после попадания в антирейтинг Bloomberg (обновлено)

«Гендерный мозг»: Как на самом деле работают половые гормоны
«Гендерный мозг»: Как на самом деле работают половые гормоны Насколько успех зависит от тестостерона и опасен ли ПМС
«Гендерный мозг»: Как на самом деле работают половые гормоны

«Гендерный мозг»: Как на самом деле работают половые гормоны
Насколько успех зависит от тестостерона и опасен ли ПМС

Россиянкам разрешили занимать более 300 новых должностей (обновлено)

Теперь женщины смогут стать машинистами или водителями грузовиков

Россиянкам разрешили занимать более 300 новых должностей (обновлено)

Первый канал отказался брать главу BlaBlaCar спикером для сюжета из-за того, что она женщина

На Первом заявили, что иначе не будет соблюдаться равенство полов

Первый канал отказался брать главу BlaBlaCar спикером для сюжета из-за того, что она женщина

Сколько составляет разница в зарплатах мужчин и женщин

Причина в том, что женщины якобы не достигают такого же уровня образования и карьерного роста

Сколько составляет разница в зарплатах мужчин и женщин

Страны мира, достигшие гендерного равенства

Всемирный банк проанализировал права женщин в 187 странах

Страны мира, достигшие гендерного равенства

«Заливной патриархат»: Карточки о гендерном неравенстве в советских фильмах

Они состоят из дописанных диалогов из «Иронии судьбы», «Бриллиантовой руки» и других известных картин

«Заливной патриархат»: Карточки о гендерном неравенстве в советских фильмах

«Я не робот»: Зачем в Wi-Fi в метро появился тест о гендерном неравенстве
«Я не робот»: Зачем в Wi-Fi в метро появился тест о гендерном неравенстве В метрополитене предлагают выбрать руководителей по фотографиям мужчин и женщин
«Я не робот»: Зачем в Wi-Fi в метро появился тест о гендерном неравенстве

«Я не робот»: Зачем в Wi-Fi в метро появился тест о гендерном неравенстве
В метрополитене предлагают выбрать руководителей по фотографиям мужчин и женщин

Пользователям Wi-Fi в метро выдавали тест о гендерном неравенстве под видом капчи

Пассажиров просили выбрать топ-менеджеров среди мужчин и женщин на фото

Пользователям Wi-Fi в метро выдавали тест о гендерном неравенстве под видом капчи

Московское метро — об увольнении всех женщин из службы безопасности подземки

В метрополитене обвинения назвали необоснованными

Московское метро — об увольнении всех женщин из службы безопасности подземки

#Местоженщинывезде: Татьяна Никонова против стереотипов о женских профессиях

Пользовательницы соцсетей вспоминают о распространенных стереотипах в отношении их профессий

#Местоженщинывезде: Татьяна Никонова против стереотипов о женских профессиях

Акция «Раздвинул ноги? Получи!» в петербургском метро

Это вторая акция студентки СПбГУ Анны Довгалюк

Акция «Раздвинул ноги? Получи!» в петербургском метро

Как перестать быть мерзким токсичным мужиком
Как перестать быть мерзким токсичным мужиком Инструкция по равноправию
Как перестать быть мерзким токсичным мужиком

Как перестать быть мерзким токсичным мужиком
Инструкция по равноправию

Повышение пенсионного возраста женщин объяснили гендерным равенством

В правительстве считают, что нагрузка на членов семьи должна быть равна

Повышение пенсионного возраста женщин объяснили гендерным равенством

Как россияне делят обязанности и управляют семейным бюджетом

ВЦИОМ приводит опрос, посвященные гендерному равноправию в стране

Как россияне делят обязанности и управляют семейным бюджетом

Упразднить список запрещенных для женщин профессий

Например, сейчас женщины не могут работать машинистами и помощницами машиниста локомотива

Упразднить список запрещенных для женщин профессий

Феминистка
Феминистка Интерсекциональная феминистка — об отношениях, волосатых ногах и бытовом сексизме
Феминистка

Феминистка
Интерсекциональная феминистка — об отношениях, волосатых ногах и бытовом сексизме

Яровая выступила против гендерного равенства в России

По ее мнению, в борьбе за свои права женщины, наоборот, теряют привилегии

Яровая выступила против гендерного равенства в России

Россия укрепила позиции в рейтинге гендерного равенства

Ближе всего к паритету между полами приблизились страны Скандинавии

Россия укрепила позиции в рейтинге гендерного равенства

Позитивная дискриминация: Как власти хотят уравнять мужчин и женщин
Позитивная дискриминация: Как власти хотят уравнять мужчин и женщин И при чем здесь Собянин
Позитивная дискриминация: Как власти хотят уравнять мужчин и женщин

Позитивная дискриминация: Как власти хотят уравнять мужчин и женщин
И при чем здесь Собянин

В Госдуме заново рассмотрят законопроект о гендерном равенстве

Он прошел первое чтение еще в 2003 году

В Госдуме заново рассмотрят законопроект о гендерном равенстве

На сколько зарплаты женщин в России меньше, чем у мужчин

Наименьшая разница в зарплатах оказалась в сфере образования

На сколько зарплаты женщин в России меньше, чем у мужчин

Сколько получают мужчины и женщины на одинаковых должностях

У водителя-женщины и водителя-мужчины зарплаты одинаковые

Сколько получают мужчины и женщины на одинаковых должностях

Валентина Матвиенко — об отсутствии гендерного неравенства в России

Председатель Совета Федерации рассказала, что правительство России делает для поддержки женского бизнеса

Валентина Матвиенко — об отсутствии гендерного неравенства в России

Россия заняла 75-е место в рейтинге гендерного равенства

Всего в таблице 144 государства

Россия заняла 75-е место в рейтинге гендерного равенства

Комитет ООН нашёл дискриминацию в трудовом законодательстве России

Эксперты сочли дискриминационным постановление, ограничивающее круг доступных для женщин профессий

Комитет ООН нашёл дискриминацию в трудовом законодательстве России

Сколько улиц Москвы названо в честь женщин?
Сколько улиц Москвы названо в честь женщин? The Village наглядно показывает гендерное неравенство на карте Москвы
Сколько улиц Москвы названо в честь женщин?

Сколько улиц Москвы названо в честь женщин?
The Village наглядно показывает гендерное неравенство на карте Москвы