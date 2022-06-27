Сколько россиянок и зачем хотят открыть собственный бизнес
А также что пугает женщин в своем деле
Жители каких городов видят мэром своего города женщину
Наиболее готовы к такому раскладу москвичи
Women Power IT: SkillFactory запустит проект о женщинах в «мужских» профессиях
Дата-сайентистки, разработчицы и дизайнерки против гендерной дискриминации
Главные стереотипы о женщинах и их влияние на рынок труда
«Предназначение женщины — быть матерью и хорошей хозяйкой»
Почему стоит отказаться от воспитания «настоящих мужчин» Традиционные практики воспитания мальчиков создают проблемы в будущем
В «Граунд Солянке» покажут украшения, посвященные гендерным стереотипам
В галерее представят работы более 80 ювелиров со всего мира
«Аэрофлот» пересчитал количество женщин-пилотов после попадания в антирейтинг Bloomberg (обновлено)
В антирейтинг попала и лучшая авиакомпания мира
«Гендерный мозг»: Как на самом деле работают половые гормоны Насколько успех зависит от тестостерона и опасен ли ПМС
Россиянкам разрешили занимать более 300 новых должностей (обновлено)
Теперь женщины смогут стать машинистами или водителями грузовиков
Первый канал отказался брать главу BlaBlaCar спикером для сюжета из-за того, что она женщина
На Первом заявили, что иначе не будет соблюдаться равенство полов
Сколько составляет разница в зарплатах мужчин и женщин
Причина в том, что женщины якобы не достигают такого же уровня образования и карьерного роста
Страны мира, достигшие гендерного равенства
Всемирный банк проанализировал права женщин в 187 странах
«Заливной патриархат»: Карточки о гендерном неравенстве в советских фильмах
Они состоят из дописанных диалогов из «Иронии судьбы», «Бриллиантовой руки» и других известных картин
«Я не робот»: Зачем в Wi-Fi в метро появился тест о гендерном неравенстве В метрополитене предлагают выбрать руководителей по фотографиям мужчин и женщин
Пользователям Wi-Fi в метро выдавали тест о гендерном неравенстве под видом капчи
Пассажиров просили выбрать топ-менеджеров среди мужчин и женщин на фото
Московское метро — об увольнении всех женщин из службы безопасности подземки
В метрополитене обвинения назвали необоснованными
#Местоженщинывезде: Татьяна Никонова против стереотипов о женских профессиях
Пользовательницы соцсетей вспоминают о распространенных стереотипах в отношении их профессий
Акция «Раздвинул ноги? Получи!» в петербургском метро
Это вторая акция студентки СПбГУ Анны Довгалюк
Повышение пенсионного возраста женщин объяснили гендерным равенством
В правительстве считают, что нагрузка на членов семьи должна быть равна
Как россияне делят обязанности и управляют семейным бюджетом
ВЦИОМ приводит опрос, посвященные гендерному равноправию в стране
Упразднить список запрещенных для женщин профессий
Например, сейчас женщины не могут работать машинистами и помощницами машиниста локомотива
Феминистка Интерсекциональная феминистка — об отношениях, волосатых ногах и бытовом сексизме
Яровая выступила против гендерного равенства в России
По ее мнению, в борьбе за свои права женщины, наоборот, теряют привилегии
Россия укрепила позиции в рейтинге гендерного равенства
Ближе всего к паритету между полами приблизились страны Скандинавии
В Госдуме заново рассмотрят законопроект о гендерном равенстве
Он прошел первое чтение еще в 2003 году
На сколько зарплаты женщин в России меньше, чем у мужчин
Наименьшая разница в зарплатах оказалась в сфере образования
Сколько получают мужчины и женщины на одинаковых должностях
У водителя-женщины и водителя-мужчины зарплаты одинаковые
Валентина Матвиенко — об отсутствии гендерного неравенства в России
Председатель Совета Федерации рассказала, что правительство России делает для поддержки женского бизнеса
Комитет ООН нашёл дискриминацию в трудовом законодательстве России
Эксперты сочли дискриминационным постановление, ограничивающее круг доступных для женщин профессий