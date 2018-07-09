Сколько россиянок и зачем хотят открыть собственный бизнес
А также что пугает женщин в своем деле
Сколько россиянок и зачем хотят открыть собственный бизнес А также что пугает женщин в своем деле
Жители каких городов видят мэром своего города женщину
Наиболее готовы к такому раскладу москвичи
Жители каких городов видят мэром своего города женщину Наиболее готовы к такому раскладу москвичи
Women Power IT: SkillFactory запустит проект о женщинах в «мужских» профессиях
Дата-сайентистки, разработчицы и дизайнерки против гендерной дискриминации
Women Power IT: SkillFactory запустит проект о женщинах в «мужских» профессиях Дата-сайентистки, разработчицы и дизайнерки против гендерной дискриминации
Главные стереотипы о женщинах и их влияние на рынок труда
«Предназначение женщины — быть матерью и хорошей хозяйкой»
Главные стереотипы о женщинах и их влияние на рынок труда «Предназначение женщины — быть матерью и хорошей хозяйкой»
Почему стоит отказаться от воспитания «настоящих мужчин» Традиционные практики воспитания мальчиков создают проблемы в будущем
В «Граунд Солянке» покажут украшения, посвященные гендерным стереотипам
В галерее представят работы более 80 ювелиров со всего мира
В «Граунд Солянке» покажут украшения, посвященные гендерным стереотипам В галерее представят работы более 80 ювелиров со всего мира
Россия ухудшила позиции в рейтинге равноправия Хуже всего ситуация в политической среде
«Аэрофлот» пересчитал количество женщин-пилотов после попадания в антирейтинг Bloomberg (обновлено)
В антирейтинг попала и лучшая авиакомпания мира
«Аэрофлот» пересчитал количество женщин-пилотов после попадания в антирейтинг Bloomberg (обновлено) В антирейтинг попала и лучшая авиакомпания мира
«Гендерный мозг»: Как на самом деле работают половые гормоны Насколько успех зависит от тестостерона и опасен ли ПМС
Россиянкам разрешили занимать более 300 новых должностей (обновлено)
Теперь женщины смогут стать машинистами или водителями грузовиков
Россиянкам разрешили занимать более 300 новых должностей (обновлено) Теперь женщины смогут стать машинистами или водителями грузовиков
Первый канал отказался брать главу BlaBlaCar спикером для сюжета из-за того, что она женщина
На Первом заявили, что иначе не будет соблюдаться равенство полов
Первый канал отказался брать главу BlaBlaCar спикером для сюжета из-за того, что она женщина На Первом заявили, что иначе не будет соблюдаться равенство полов
Сколько составляет разница в зарплатах мужчин и женщин
Причина в том, что женщины якобы не достигают такого же уровня образования и карьерного роста
Сколько составляет разница в зарплатах мужчин и женщин Причина в том, что женщины якобы не достигают такого же уровня образования и карьерного роста
Страны мира, достигшие гендерного равенства
Всемирный банк проанализировал права женщин в 187 странах
Страны мира, достигшие гендерного равенства Всемирный банк проанализировал права женщин в 187 странах
«Заливной патриархат»: Карточки о гендерном неравенстве в советских фильмах
Они состоят из дописанных диалогов из «Иронии судьбы», «Бриллиантовой руки» и других известных картин
«Заливной патриархат»: Карточки о гендерном неравенстве в советских фильмах Они состоят из дописанных диалогов из «Иронии судьбы», «Бриллиантовой руки» и других известных картин
«Я не робот»: Зачем в Wi-Fi в метро появился тест о гендерном неравенстве В метрополитене предлагают выбрать руководителей по фотографиям мужчин и женщин
Пользователям Wi-Fi в метро выдавали тест о гендерном неравенстве под видом капчи
Пассажиров просили выбрать топ-менеджеров среди мужчин и женщин на фото
Пользователям Wi-Fi в метро выдавали тест о гендерном неравенстве под видом капчи Пассажиров просили выбрать топ-менеджеров среди мужчин и женщин на фото
Московское метро — об увольнении всех женщин из службы безопасности подземки
В метрополитене обвинения назвали необоснованными
Московское метро — об увольнении всех женщин из службы безопасности подземки В метрополитене обвинения назвали необоснованными
#Местоженщинывезде: Татьяна Никонова против стереотипов о женских профессиях
Пользовательницы соцсетей вспоминают о распространенных стереотипах в отношении их профессий
#Местоженщинывезде: Татьяна Никонова против стереотипов о женских профессиях Пользовательницы соцсетей вспоминают о распространенных стереотипах в отношении их профессий
Акция «Раздвинул ноги? Получи!» в петербургском метро
Это вторая акция студентки СПбГУ Анны Довгалюк