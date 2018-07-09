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Новости

Сколько россиянок и зачем хотят открыть собственный бизнес

А также что пугает женщин в своем деле

0
Новости

Сколько россиянок и зачем хотят открыть собственный бизнес А также что пугает женщин в своем деле

Новости

Жители каких городов видят мэром своего города женщину

Наиболее готовы к такому раскладу москвичи

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Новости

Жители каких городов видят мэром своего города женщину Наиболее готовы к такому раскладу москвичи

Новости

Women Power IT: SkillFactory запустит проект о женщинах в «мужских» профессиях

Дата-сайентистки, разработчицы и дизайнерки против гендерной дискриминации

0
Новости

Women Power IT: SkillFactory запустит проект о женщинах в «мужских» профессиях Дата-сайентистки, разработчицы и дизайнерки против гендерной дискриминации

Новости

Главные стереотипы о женщинах и их влияние на рынок труда

«Предназначение женщины — быть матерью и хорошей хозяйкой»

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Новости

Главные стереотипы о женщинах и их влияние на рынок труда «Предназначение женщины — быть матерью и хорошей хозяйкой»

Почему стоит отказаться от воспитания «настоящих мужчин»
Дети
Почему стоит отказаться от воспитания «настоящих мужчин»Традиционные практики воспитания мальчиков создают проблемы в будущем
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Почему стоит отказаться от воспитания «настоящих мужчин»
Дети

Почему стоит отказаться от воспитания «настоящих мужчин» Традиционные практики воспитания мальчиков создают проблемы в будущем

Новости

В «Граунд Солянке» покажут украшения, посвященные гендерным стереотипам

В галерее представят работы более 80 ювелиров со всего мира

0
Новости

В «Граунд Солянке» покажут украшения, посвященные гендерным стереотипам В галерее представят работы более 80 ювелиров со всего мира

Новости

Россия ухудшила позиции в рейтинге равноправия

Хуже всего ситуация в политической среде

0
Новости

Россия ухудшила позиции в рейтинге равноправия Хуже всего ситуация в политической среде

Новости

«Аэрофлот» пересчитал количество женщин-пилотов после попадания в антирейтинг Bloomberg (обновлено)

В антирейтинг попала и лучшая авиакомпания мира

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Новости

«Аэрофлот» пересчитал количество женщин-пилотов после попадания в антирейтинг Bloomberg (обновлено) В антирейтинг попала и лучшая авиакомпания мира

«Гендерный мозг»: Как на самом деле работают половые гормоны
Книга недели
«Гендерный мозг»: Как на самом деле работают половые гормоныНасколько успех зависит от тестостерона и опасен ли ПМС
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«Гендерный мозг»: Как на самом деле работают половые гормоны
Книга недели

«Гендерный мозг»: Как на самом деле работают половые гормоны Насколько успех зависит от тестостерона и опасен ли ПМС

Новости

Россиянкам разрешили занимать более 300 новых должностей (обновлено)

Теперь женщины смогут стать машинистами или водителями грузовиков

0
Новости

Россиянкам разрешили занимать более 300 новых должностей (обновлено) Теперь женщины смогут стать машинистами или водителями грузовиков

Новости

Первый канал отказался брать главу BlaBlaCar спикером для сюжета из-за того, что она женщина

На Первом заявили, что иначе не будет соблюдаться равенство полов

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Новости

Первый канал отказался брать главу BlaBlaCar спикером для сюжета из-за того, что она женщина На Первом заявили, что иначе не будет соблюдаться равенство полов

Новости

Сколько составляет разница в зарплатах мужчин и женщин

Причина в том, что женщины якобы не достигают такого же уровня образования и карьерного роста

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Новости

Сколько составляет разница в зарплатах мужчин и женщин Причина в том, что женщины якобы не достигают такого же уровня образования и карьерного роста

Новости

Страны мира, достигшие гендерного равенства

Всемирный банк проанализировал права женщин в 187 странах

2
Новости

Страны мира, достигшие гендерного равенства Всемирный банк проанализировал права женщин в 187 странах

Новости

«Заливной патриархат»: Карточки о гендерном неравенстве в советских фильмах

Они состоят из дописанных диалогов из «Иронии судьбы», «Бриллиантовой руки» и других известных картин

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Новости

«Заливной патриархат»: Карточки о гендерном неравенстве в советских фильмах Они состоят из дописанных диалогов из «Иронии судьбы», «Бриллиантовой руки» и других известных картин

«Я не робот»: Зачем в Wi-Fi в метро появился тест о гендерном неравенстве
Комментарий
«Я не робот»: Зачем в Wi-Fi в метро появился тест о гендерном неравенствеВ метрополитене предлагают выбрать руководителей по фотографиям мужчин и женщин
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«Я не робот»: Зачем в Wi-Fi в метро появился тест о гендерном неравенстве
Комментарий

«Я не робот»: Зачем в Wi-Fi в метро появился тест о гендерном неравенстве В метрополитене предлагают выбрать руководителей по фотографиям мужчин и женщин

Новости

Пользователям Wi-Fi в метро выдавали тест о гендерном неравенстве под видом капчи

Пассажиров просили выбрать топ-менеджеров среди мужчин и женщин на фото

0
Новости

Пользователям Wi-Fi в метро выдавали тест о гендерном неравенстве под видом капчи Пассажиров просили выбрать топ-менеджеров среди мужчин и женщин на фото

Новости

Московское метро — об увольнении всех женщин из службы безопасности подземки

В метрополитене обвинения назвали необоснованными

2
Новости

Московское метро — об увольнении всех женщин из службы безопасности подземки В метрополитене обвинения назвали необоснованными

Новости

#Местоженщинывезде: Татьяна Никонова против стереотипов о женских профессиях

Пользовательницы соцсетей вспоминают о распространенных стереотипах в отношении их профессий

2
Новости

#Местоженщинывезде: Татьяна Никонова против стереотипов о женских профессиях Пользовательницы соцсетей вспоминают о распространенных стереотипах в отношении их профессий

Новости

Акция «Раздвинул ноги? Получи!» в петербургском метро

Это вторая акция студентки СПбГУ Анны Довгалюк

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Новости

Акция «Раздвинул ноги? Получи!» в петербургском метро Это вторая акция студентки СПбГУ Анны Довгалюк

Как перестать быть мерзким токсичным мужиком
Инструкция
Как перестать быть мерзким токсичным мужикомИнструкция по равноправию
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Как перестать быть мерзким токсичным мужиком
Инструкция

Как перестать быть мерзким токсичным мужиком Инструкция по равноправию

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