ГИБДД второй день не выдает права и не регистрирует автомобили из-за залитых водой серверов
Минтранс подготовил проект поправок к ПДД. Он вводит ограничения для скейтбордов и самокатов
Запретить пользоваться каршерингом тем, кто неоднократно нарушал ПДД
Или кого хотя бы раз лишали водительских прав
В даркнет слили базу данных автомобилей с персональной информацией владельцев
Ее можно купить за 200 тысяч рублей
Камеры на въезде в Москву научились выявлять машины без пропусков
Водителей остановят, но штраф им не выпишут
В центре Москвы перевернулась машина ГИБДД. Водитель пытался объехать кошку
Все живы и здоровы
ГИБДД рекомендовали реже останавливать водителей
Нарушения на дорогах будут рассматривать прямо на месте
На дорогах начнут выявлять водителей, разговаривающих по телефону за рулем
Правда, штраф могут получить и те, кто просто почесал голову
Задержанный в Москве бэтмобиль вернули владельцу. Его оштрафовали на 40 тысяч рублей (обновлено)
Теперь суперкар продадут в Америку
ГИБДД признала новогоднее оформление автобусов небезопасным, но теперь передумала (обновлено)
В следующем году пообещали еще больше огоньков
Власти изменили правила сдачи экзамена на водительские права
Например, с октября «площадку» объединят с «городом»
Когда камеры на дорогах не должны выносить штрафы?
В среднем 25 % всех фото нельзя использовать для вынесения постановлений
ГИБДД отказалась принимать фотографии нарушений из приложения «Помощник Москвы»
Сервисом пользовались около 400 тысяч человек
Кто поставил золотой фургон в центре Петербурга и что в нем происходит? Спросили владельца и активистов
В Подмосковье для водителей установят таблички с предупреждением о мобильных засадах
Указатели начнут сообщать не только о стационарных камерах, но и о передвижных
В России разрешили использовать компактные автомобильные номера
Номера нового формата подойдут для мотоциклов и японских машин
Значительно увеличить штрафы за повторные нарушения на дорогах
В ГИБДД считают, что сейчас водители относятся к ним как к плате за проезд
Создать цифровую базу злостных нарушителей движения
Их могут лишить возможности работать в сфере пассажирских перевозок
СПЧ выступил против использования уменьшенных дорожных знаков
Совет назвал инициативу непроработанной
Суд признал опасными уменьшенные дорожные знаки и оштрафовал ЦОДД на 200 тысяч рублей
ЦОДД намерен обжаловать решение суда и доказать право использования подобных указателей
В следующем году в России планируют ввести электронные права
Водительское удостоверение можно будет оставить дома
В центре Москвы в выходные ограничат движение
В субботу пройдет митинг КПРФ, а в воскресенье — марш памяти Немцова
Уменьшенные дорожные знаки установят по всей стране
ГИБДД успешно протестировала новый формат в пяти городах, включая Москву
ГИБДД намерена обязать россиян получать госномера по прописке
Поставить на учет машину с кодом другого региона станет невозможно
Блогеров, перекрывших Новый Арбат ради съемок клипа, арестовали на десять суток
Их обвинили в нарушении общественного порядка
Блогеры перекрыли Новый Арбат для съемок клипа. ГИБДД начала проверку
В ЦОДД осудили самовольное перекрытие одной из центральных улиц Москвы
ГИБДД обновила проект экзамена на водительские права
Инспекция по-прежнему планирует объединить «город» и «площадку»
Редизайн автомобильных номеров отложили с января на август
Решение связали с особенностями полицейских закупок
ГИБДД попросила отложить редизайн автомобильных номеров
Новые знаки должны были стать доступны автомобилистам с января 2019 года
Власти намерены наказывать водителей за употребление одурманивающих лекарств
Поправки затронут и граждан, использующих препараты в терапевтических целях
С россиян планируют автоматически списывать деньги за мелкие штрафы
Под упрощенный порядок взыскания могут попасть штрафы за превышение скорости на 20−40 километров в час
Госавтоинспекция — о штрафах за отсутствие зимней резины
Вводить административную ответственность для водителей не будут
Власти определились с размером штрафа за опасное вождение
Среди запрещенных маневров — препятствование обгону, несоблюдение бокового интервала и резкое торможение
В единой системе ГИБДД произошел глобальный сбой
Во многих отделениях Госавтоинспекции невозможно зарегистрировать или снять с учета автомобили
Судебные приставы предложили сократить срок добровольной оплаты штрафов ГИБДД
На оплату просроченной задолженности хотят отвести два дня
Московским водителям из-за ошибки в системе списали более 5 миллионов штрафов
Причина сбоя — неверно указанные фамилии или адреса водителей
В России вступили в силу новые правила регистрации автомобилей
Теперь ставить машину на учет можно по электронному паспорту транспортных средств
Какими будут автомобильные номера в России с 2019 года
Специальные номера создадут для спорткаров, ретроавтомобилей и двухколесного транспорта
Сотрудникам ГИБДД запретили снимать номера с машин
При этом инспекция может запрещать эксплуатацию транспортных средств
Чаще штрафовать пассажиров за непристегнутый ремень безопасности
В Госдуме выразили недовольство тем, что ГИБДД закрывает глаза на нарушения
Госдума разрешила регистрировать автомобили без посещения ГИБДД
Номерной знак владелец автомобиля сможет получить у изготовителя
Во флагманах «Мои документы» открылись отделения ГИБДД
Теперь в центрах можно зарегистрировать автомобиль
Аскорбинка от всех болезней, торнадо в Москве и проверка будущих водителей
The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня
Единый экзамен по вождению, первый трейлер «Венома» и сериал Зыгаря для смартфонов Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
ГИБДД изменит правила проведения экзамена по вождению
Заезд по автодрому и по городу объединят в один практический экзамен
В экзаменационных билетах для водителей исправили ошибки об оказании первой помощи
Рекомендации ГИБДД противоречили официальным памяткам МЧС
Ввести в России алкозамки и временные права
ГИБДД озвучила планы по достижению «нулевой смертности» на дорогах
Не спешить менять зимние шины на летние
Водителей призывают перейти на летнюю резину после апреля
ГИБДД поздравит женщин за рулем с 8 Марта
Акция пройдет при содействии активистов «Безопасной столицы»