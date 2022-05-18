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МЫ В СОЦСЕТЯХ

В сеть слили данные клиентов ГИБДД, СДЭКа, Wildberries, «Авито» и «Билайна»
18 мая 2022

В сеть слили данные клиентов ГИБДД, СДЭКа, Wildberries, «Авито» и «Билайна»

обновлено19 декабря 2021

ГИБДД второй день не выдает права и не регистрирует автомобили из-за залитых водой серверов

Суд прекратил 91 дело о дорожных штрафах Филиппа Киркорова
обновлено14 декабря 2021

Суд прекратил 91 дело о дорожных штрафах Филиппа Киркорова

18 ноября 2021

ГИБДД назвала самое частое время аварий на дорогах — вечер пятницы

ГИБДД перестала штрафовать водителей за превышение средней скорости
23 сентября 2021

ГИБДД перестала штрафовать водителей за превышение средней скорости

2 января 2021

В Москве уволили главу ГИБДД

Минтранс подготовил проект поправок к ПДД. Он вводит ограничения для скейтбордов и самокатов
14 сентября 2020

Минтранс подготовил проект поправок к ПДД. Он вводит ограничения для скейтбордов и самокатов

Запретить пользоваться каршерингом тем, кто неоднократно нарушал ПДД

Или кого хотя бы раз лишали водительских прав

Запретить пользоваться каршерингом тем, кто неоднократно нарушал ПДД

В даркнет слили базу данных автомобилей с персональной информацией владельцев

Ее можно купить за 200 тысяч рублей

В даркнет слили базу данных автомобилей с персональной информацией владельцев

Камеры на въезде в Москву научились выявлять машины без пропусков

Водителей остановят, но штраф им не выпишут

Камеры на въезде в Москву научились выявлять машины без пропусков

В центре Москвы перевернулась машина ГИБДД. Водитель пытался объехать кошку

Все живы и здоровы

В центре Москвы перевернулась машина ГИБДД. Водитель пытался объехать кошку

ГИБДД рекомендовали реже останавливать водителей

Нарушения на дорогах будут рассматривать прямо на месте

ГИБДД рекомендовали реже останавливать водителей

На дорогах начнут выявлять водителей, разговаривающих по телефону за рулем

Правда, штраф могут получить и те, кто просто почесал голову

На дорогах начнут выявлять водителей, разговаривающих по телефону за рулем

Задержанный в Москве бэтмобиль вернули владельцу. Его оштрафовали на 40 тысяч рублей (обновлено)

Теперь суперкар продадут в Америку

Задержанный в Москве бэтмобиль вернули владельцу. Его оштрафовали на 40 тысяч рублей (обновлено)

ГИБДД признала новогоднее оформление автобусов небезопасным, но теперь передумала (обновлено)

В следующем году пообещали еще больше огоньков

ГИБДД признала новогоднее оформление автобусов небезопасным, но теперь передумала (обновлено)

Власти изменили правила сдачи экзамена на водительские права

Например, с октября «площадку» объединят с «городом»

Власти изменили правила сдачи экзамена на водительские права

Самые аварийные районы Москвы

Данным поделились в ГИБДД

Самые аварийные районы Москвы

Когда камеры на дорогах не должны выносить штрафы?

В среднем 25 % всех фото нельзя использовать для вынесения постановлений

Когда камеры на дорогах не должны выносить штрафы?

ГИБДД отказалась принимать фотографии нарушений из приложения «Помощник Москвы»

Сервисом пользовались около 400 тысяч человек

ГИБДД отказалась принимать фотографии нарушений из приложения «Помощник Москвы»

Кто поставил золотой фургон в центре Петербурга и что в нем происходит?
Кто поставил золотой фургон в центре Петербурга и что в нем происходит? Спросили владельца и активистов
Кто поставил золотой фургон в центре Петербурга и что в нем происходит?

Кто поставил золотой фургон в центре Петербурга и что в нем происходит?
Спросили владельца и активистов

В Подмосковье для водителей установят таблички с предупреждением о мобильных засадах

Указатели начнут сообщать не только о стационарных камерах, но и о передвижных

В Подмосковье для водителей установят таблички с предупреждением о мобильных засадах

В России разрешили использовать компактные автомобильные номера

Номера нового формата подойдут для мотоциклов и японских машин

В России разрешили использовать компактные автомобильные номера

Все камеры на дорогах от ГИБДД

Пока раздел работает в тестовом режиме

Все камеры на дорогах от ГИБДД

Значительно увеличить штрафы за повторные нарушения на дорогах

В ГИБДД считают, что сейчас водители относятся к ним как к плате за проезд

Значительно увеличить штрафы за повторные нарушения на дорогах

Создать цифровую базу злостных нарушителей движения

Их могут лишить возможности работать в сфере пассажирских перевозок

Создать цифровую базу злостных нарушителей движения

Регионы с самой высокой смертностью от ДТП

Лидером стал Краснодарский край

Регионы с самой высокой смертностью от ДТП

СПЧ выступил против использования уменьшенных дорожных знаков

Совет назвал инициативу непроработанной

СПЧ выступил против использования уменьшенных дорожных знаков

Суд признал опасными уменьшенные дорожные знаки и оштрафовал ЦОДД на 200 тысяч рублей

ЦОДД намерен обжаловать решение суда и доказать право использования подобных указателей

Суд признал опасными уменьшенные дорожные знаки и оштрафовал ЦОДД на 200 тысяч рублей

В следующем году в России планируют ввести электронные права

Водительское удостоверение можно будет оставить дома

В следующем году в России планируют ввести электронные права

В центре Москвы в выходные ограничат движение

В субботу пройдет митинг КПРФ, а в воскресенье — марш памяти Немцова

В центре Москвы в выходные ограничат движение

Уменьшенные дорожные знаки установят по всей стране

ГИБДД успешно протестировала новый формат в пяти городах, включая Москву

Уменьшенные дорожные знаки установят по всей стране

ГИБДД намерена обязать россиян получать госномера по прописке

Поставить на учет машину с кодом другого региона станет невозможно

ГИБДД намерена обязать россиян получать госномера по прописке

Блогеров, перекрывших Новый Арбат ради съемок клипа, арестовали на десять суток

Их обвинили в нарушении общественного порядка

Блогеров, перекрывших Новый Арбат ради съемок клипа, арестовали на десять суток

Блогеры перекрыли Новый Арбат для съемок клипа. ГИБДД начала проверку

В ЦОДД осудили самовольное перекрытие одной из центральных улиц Москвы

Блогеры перекрыли Новый Арбат для съемок клипа. ГИБДД начала проверку

ГИБДД обновила проект экзамена на водительские права

Инспекция по-прежнему планирует объединить «город» и «площадку»

ГИБДД обновила проект экзамена на водительские права

Редизайн автомобильных номеров отложили с января на август

Решение связали с особенностями полицейских закупок

Редизайн автомобильных номеров отложили с января на август

Усложнить экзамен по вождению

Такой формат экзамена будет более строгим

Усложнить экзамен по вождению

ГИБДД попросила отложить редизайн автомобильных номеров

Новые знаки должны были стать доступны автомобилистам с января 2019 года

ГИБДД попросила отложить редизайн автомобильных номеров

Власти намерены наказывать водителей за употребление одурманивающих лекарств

Поправки затронут и граждан, использующих препараты в терапевтических целях

Власти намерены наказывать водителей за употребление одурманивающих лекарств

С россиян планируют автоматически списывать деньги за мелкие штрафы

Под упрощенный порядок взыскания могут попасть штрафы за превышение скорости на 20−40 километров в час

С россиян планируют автоматически списывать деньги за мелкие штрафы

Госавтоинспекция — о штрафах за отсутствие зимней резины

Вводить административную ответственность для водителей не будут

Госавтоинспекция — о штрафах за отсутствие зимней резины

Власти определились с размером штрафа за опасное вождение

Среди запрещенных маневров — препятствование обгону, несоблюдение бокового интервала и резкое торможение

Власти определились с размером штрафа за опасное вождение

В единой системе ГИБДД произошел глобальный сбой

Во многих отделениях Госавтоинспекции невозможно зарегистрировать или снять с учета автомобили

В единой системе ГИБДД произошел глобальный сбой

Судебные приставы предложили сократить срок добровольной оплаты штрафов ГИБДД

На оплату просроченной задолженности хотят отвести два дня

Судебные приставы предложили сократить срок добровольной оплаты штрафов ГИБДД

Московским водителям из-за ошибки в системе списали более 5 миллионов штрафов

Причина сбоя — неверно указанные фамилии или адреса водителей

Московским водителям из-за ошибки в системе списали более 5 миллионов штрафов

В России вступили в силу новые правила регистрации автомобилей

Теперь ставить машину на учет можно по электронному паспорту транспортных средств

В России вступили в силу новые правила регистрации автомобилей

Какими будут автомобильные номера в России с 2019 года

Специальные номера создадут для спорткаров, ретроавтомобилей и двухколесного транспорта

Какими будут автомобильные номера в России с 2019 года

Сотрудникам ГИБДД запретили снимать номера с машин

При этом инспекция может запрещать эксплуатацию транспортных средств

Сотрудникам ГИБДД запретили снимать номера с машин

Чаще штрафовать пассажиров за непристегнутый ремень безопасности

В Госдуме выразили недовольство тем, что ГИБДД закрывает глаза на нарушения

Чаще штрафовать пассажиров за непристегнутый ремень безопасности

Госдума разрешила регистрировать автомобили без посещения ГИБДД

Номерной знак владелец автомобиля сможет получить у изготовителя

Госдума разрешила регистрировать автомобили без посещения ГИБДД

Во флагманах «Мои документы» открылись отделения ГИБДД

Теперь в центрах можно зарегистрировать автомобиль

Во флагманах «Мои документы» открылись отделения ГИБДД

Интерактивная статистика ДТП на улицах Москвы

Данные основаны на статистике столичной ГИБДД

Интерактивная статистика ДТП на улицах Москвы

Аскорбинка от всех болезней, торнадо в Москве и проверка будущих водителей

The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня

Аскорбинка от всех болезней, торнадо в Москве и проверка будущих водителей

Единый экзамен по вождению, первый трейлер «Венома» и сериал Зыгаря для смартфонов
Единый экзамен по вождению, первый трейлер «Венома» и сериал Зыгаря для смартфонов Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Единый экзамен по вождению, первый трейлер «Венома» и сериал Зыгаря для смартфонов

Единый экзамен по вождению, первый трейлер «Венома» и сериал Зыгаря для смартфонов
Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире

ГИБДД изменит правила проведения экзамена по вождению

Заезд по автодрому и по городу объединят в один практический экзамен

ГИБДД изменит правила проведения экзамена по вождению

В экзаменационных билетах для водителей исправили ошибки об оказании первой помощи

Рекомендации ГИБДД противоречили официальным памяткам МЧС

В экзаменационных билетах для водителей исправили ошибки об оказании первой помощи

Ввести в России алкозамки и временные права

ГИБДД озвучила планы по достижению «нулевой смертности» на дорогах

Ввести в России алкозамки и временные права

Не спешить менять зимние шины на летние

Водителей призывают перейти на летнюю резину после апреля

Не спешить менять зимние шины на летние

ГИБДД поздравит женщин за рулем с 8 Марта

Акция пройдет при содействии активистов «Безопасной столицы»

ГИБДД поздравит женщин за рулем с 8 Марта

Число ДТП с участием автобусов увеличивается четвертый год подряд

Растет и число жертв аварий

Число ДТП с участием автобусов увеличивается четвертый год подряд

ХОЧУ ЕЩЁ МАТЕРИАЛОВ