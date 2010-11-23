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Кафе Babetta
Кафе Babetta Анна Масловская о новом типе московской столовой — пицце и пасте вперемешку с советским наследием в современном интерьере на американский манер
Кафе Babetta

Кафе Babetta
Анна Масловская о новом типе московской столовой — пицце и пасте вперемешку с советским наследием в современном интерьере на американский манер

Идеальное ризотто Карло Греку
Идеальное ризотто Карло Греку Шеф-повар ресторана итальянской кухни «Дом Карло» Карло Греку рассказал, как приготовить идеальное ризотто.
Идеальное ризотто Карло Греку

Идеальное ризотто Карло Греку
Шеф-повар ресторана итальянской кухни «Дом Карло» Карло Греку рассказал, как приготовить идеальное ризотто.

На месте Prado Cafe открывается новый ресторан «Гинзы»

В середине января ресторанный холдинг Ginza Project откроет новый ресторан французской кухни Jerome & Patrice.

На месте Prado Cafe открывается новый ресторан «Гинзы»
В середине января ресторанный холдинг Ginza Project откроет новый ресторан французской кухни Jerome & Patrice.

На Пятницкой открылся новый «ДжонДжоли»

В Замоскворечье появился ещё один грузинский ресторан сети «ДжонДжоли».

На Пятницкой открылся новый «ДжонДжоли»
В Замоскворечье появился ещё один грузинский ресторан сети «ДжонДжоли».

Ксения Собчак и Ginza Project отреставрируют дом на Тверском бульваре

Зданию, где располагаются кафе «Твербуль» и «Бублик», вернут охранный статус.

Ксения Собчак и Ginza Project отреставрируют дом на Тверском бульваре
Зданию, где располагаются кафе «Твербуль» и «Бублик», вернут охранный статус.

Составные части: Сэндвич с ростбифом из кафе Сup&Cake
Составные части: Сэндвич с ростбифом из кафе Сup&Cake Раз в неделю The Village сканирует один сэндвич и разбирает его на части. В новом выпуске — сэндвич с ростбифом из Сup&Cake Cafe.
Составные части: Сэндвич с ростбифом из кафе Сup&Cake

Составные части: Сэндвич с ростбифом из кафе Сup&Cake
Раз в неделю The Village сканирует один сэндвич и разбирает его на части. В новом выпуске — сэндвич с ростбифом из Сup&Cake Cafe.

Джейми Оливер совместно с Ginza Project откроет в Москве ресторан Jamie's Italian Весной 2012 года в Москве откроется первый ресторан Джейми Оливера Jamie's Italian, выйти на московский рынок повару поможет холдинг Ginza Project.

Джейми Оливер совместно с Ginza Project откроет в Москве ресторан Jamie's Italian
Весной 2012 года в Москве откроется первый ресторан Джейми Оливера Jamie's Italian, выйти на московский рынок повару поможет холдинг Ginza Project.

Новое место: Starики bar На Большой Лубянке открылся Starики bar

Новое место: Starики bar
На Большой Лубянке открылся Starики bar

Новое место: ресторан The Caд На Якиманской набережной открылся «The Caд» — новый ресторан «Гинзы» с известным поваром Адрианом Кетгласом

Новое место: ресторан The Caд
На Якиманской набережной открылся «The Caд» — новый ресторан «Гинзы» с известным поваром Адрианом Кетгласом

Фоторепортаж с кухни: Ресторан «Твербуль»
Фоторепортаж с кухни: Ресторан «Твербуль» The Village начинает серию репортажей с кухонь московских ресторанов
Фоторепортаж с кухни: Ресторан «Твербуль»

Фоторепортаж с кухни: Ресторан «Твербуль»
The Village начинает серию репортажей с кухонь московских ресторанов

Универмаг «Цветной» откроется в Москве в декабре Семиэтажный универмаг на Цветном бульваре, в котором будет представлено больше сорока новых для Москвы брендов, откроется в начале декабря

Универмаг «Цветной» откроется в Москве в декабре
Семиэтажный универмаг на Цветном бульваре, в котором будет представлено больше сорока новых для Москвы брендов, откроется в начале декабря