Кафе Babetta Анна Масловская о новом типе московской столовой — пицце и пасте вперемешку с советским наследием в современном интерьере на американский манер
Кафе Babetta Анна Масловская о новом типе московской столовой — пицце и пасте вперемешку с советским наследием в современном интерьере на американский манер
Идеальное ризотто Карло Греку Шеф-повар ресторана итальянской кухни «Дом Карло» Карло Греку рассказал, как приготовить идеальное ризотто.
Идеальное ризотто Карло Греку Шеф-повар ресторана итальянской кухни «Дом Карло» Карло Греку рассказал, как приготовить идеальное ризотто.
На месте Prado Cafe открывается новый ресторан «Гинзы»
В середине января ресторанный холдинг Ginza Project откроет новый ресторан французской кухни Jerome & Patrice.
На месте Prado Cafe открывается новый ресторан «Гинзы» В середине января ресторанный холдинг Ginza Project откроет новый ресторан французской кухни Jerome & Patrice.
На Пятницкой открылся новый «ДжонДжоли»
В Замоскворечье появился ещё один грузинский ресторан сети «ДжонДжоли».
На Пятницкой открылся новый «ДжонДжоли» В Замоскворечье появился ещё один грузинский ресторан сети «ДжонДжоли».
Ксения Собчак и Ginza Project отреставрируют дом на Тверском бульваре
Зданию, где располагаются кафе «Твербуль» и «Бублик», вернут охранный статус.
Ксения Собчак и Ginza Project отреставрируют дом на Тверском бульваре Зданию, где располагаются кафе «Твербуль» и «Бублик», вернут охранный статус.
Составные части: Сэндвич с ростбифом из кафе Сup&Cake Раз в неделю The Village сканирует один сэндвич и разбирает его на части. В новом выпуске — сэндвич с ростбифом из Сup&Cake Cafe.
Составные части: Сэндвич с ростбифом из кафе Сup&Cake Раз в неделю The Village сканирует один сэндвич и разбирает его на части. В новом выпуске — сэндвич с ростбифом из Сup&Cake Cafe.
Джейми Оливер совместно с Ginza Project откроет в Москве ресторан Jamie's Italian Весной 2012 года в Москве откроется первый ресторан Джейми Оливера Jamie's Italian, выйти на московский рынок повару поможет холдинг Ginza Project.
Джейми Оливер совместно с Ginza Project откроет в Москве ресторан Jamie's Italian Весной 2012 года в Москве откроется первый ресторан Джейми Оливера Jamie's Italian, выйти на московский рынок повару поможет холдинг Ginza Project.
Новое место: ресторан The Caд На Якиманской набережной открылся «The Caд» — новый ресторан «Гинзы» с известным поваром Адрианом Кетгласом
Новое место: ресторан The Caд На Якиманской набережной открылся «The Caд» — новый ресторан «Гинзы» с известным поваром Адрианом Кетгласом
Фоторепортаж с кухни: Ресторан «Твербуль» The Village начинает серию репортажей с кухонь московских ресторанов
Фоторепортаж с кухни: Ресторан «Твербуль» The Village начинает серию репортажей с кухонь московских ресторанов
Универмаг «Цветной» откроется в Москве в декабре Семиэтажный универмаг на Цветном бульваре, в котором будет представлено больше сорока новых для Москвы брендов, откроется в начале декабря