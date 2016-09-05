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МЫ В СОЦСЕТЯХ

«Третье место»: Как будет устроено общественное пространство в особняке Лопухиных-Нарышкиных в Петербурге
«Третье место»: Как будет устроено общественное пространство в особняке Лопухиных-Нарышкиных в Петербурге
«Третье место»: Как будет устроено общественное пространство в особняке Лопухиных-Нарышкиных в Петербурге

«Третье место»: Как будет устроено общественное пространство в особняке Лопухиных-Нарышкиных в Петербурге

Краткая история креативных пространств Петербурга
Краткая история креативных пространств Петербурга Которые стали одним из главных городских феноменов 2010-х
Краткая история креативных пространств Петербурга

Краткая история креативных пространств Петербурга
Которые стали одним из главных городских феноменов 2010-х

Из «Тихого омута» в «Гроб»: 35 мест в «Голицын Лофте»
Из «Тихого омута» в «Гроб»: 35 мест в «Голицын Лофте» Все кафе, бары и рестораны самого популярного креативного кластера в Петербурге
Из «Тихого омута» в «Гроб»: 35 мест в «Голицын Лофте»

Из «Тихого омута» в «Гроб»: 35 мест в «Голицын Лофте»
Все кафе, бары и рестораны самого популярного креативного кластера в Петербурге

В Петербурге откроют книжный магазин «Марки и закладки»

В лавке будут продавать художественную литературу, книги по философии и самиздат

В Петербурге откроют книжный магазин «Марки и закладки»

Хинкальная Kazbegi в «Голицын Лофте» (Петербург)
Хинкальная Kazbegi в «Голицын Лофте» (Петербург) Грузинское кафе в непривычном формате светского места
Хинкальная Kazbegi в «Голицын Лофте» (Петербург)

Хинкальная Kazbegi в «Голицын Лофте» (Петербург)
Грузинское кафе в непривычном формате светского места

Как устроен «Голицын Лофт» (Петербург)

Как устроен «Голицын Лофт» (Петербург)Мраморные камины, лепные потолки, бар с сотней домашних настоек, копчёная треска, модная хинкальная и человек-олень в особняке на Фонтанке

Как устроен «Голицын Лофт» (Петербург)

Как устроен «Голицын Лофт» (Петербург)
Мраморные камины, лепные потолки, бар с сотней домашних настоек, копчёная треска, модная хинкальная и человек-олень в особняке на Фонтанке