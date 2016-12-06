«Третье место»: Как будет устроено общественное пространство в особняке Лопухиных-Нарышкиных в Петербурге
«Третье место»: Как будет устроено общественное пространство в особняке Лопухиных-Нарышкиных в Петербурге
В Петербурге откроют книжный магазин «Марки и закладки»
В лавке будут продавать художественную литературу, книги по философии и самиздат
В Петербурге откроют книжный магазин «Марки и закладки» В лавке будут продавать художественную литературу, книги по философии и самиздат
Хинкальная Kazbegi в «Голицын Лофте» (Петербург) Грузинское кафе в непривычном формате светского места