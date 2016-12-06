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«Третье место»: Как будет устроено общественное пространство в особняке Лопухиных-Нарышкиных в Петербурге
«Третье место»: Как будет устроено общественное пространство в особняке Лопухиных-Нарышкиных в Петербурге
«Третье место»: Как будет устроено общественное пространство в особняке Лопухиных-Нарышкиных в Петербурге

«Третье место»: Как будет устроено общественное пространство в особняке Лопухиных-Нарышкиных в Петербурге

В Петербурге откроют книжный магазин «Марки и закладки»

В лавке будут продавать художественную литературу, книги по философии и самиздат

В Петербурге откроют книжный магазин «Марки и закладки»
В лавке будут продавать художественную литературу, книги по философии и самиздат

Хинкальная Kazbegi в «Голицын Лофте» (Петербург)
Хинкальная Kazbegi в «Голицын Лофте» (Петербург) Грузинское кафе в непривычном формате светского места
Хинкальная Kazbegi в «Голицын Лофте» (Петербург)

Хинкальная Kazbegi в «Голицын Лофте» (Петербург)
Грузинское кафе в непривычном формате светского места