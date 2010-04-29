В «Кантине» The Village откроется поп-ап бара «Голова»
Уже завтра будем вместе учиться готовить «Кровавую Мэри»
Бартендеры — о том, что мы будем пить в 2018 году Участники конкурса Diageo Reserve World Class — о последних барных трендах
Бартендеры — о том, что мы будем пить в 2018 году Участники конкурса Diageo Reserve World Class — о последних барных трендах
Бюро находок: вещи в ночных клубах The Village обошел шесть известных московских клубов, проверил, что забывают там посетители и сфотографировал оставленные вещи.