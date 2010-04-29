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МЫ В СОЦСЕТЯХ

В «Кантине» The Village откроется поп-ап бара «Голова»

Уже завтра будем вместе учиться готовить «Кровавую Мэри»

В «Кантине» The Village откроется поп-ап бара «Голова»

Много теста: Пиццерия Testa на Лесной
Много теста: Пиццерия Testa на Лесной Неаполитанская пицца от владельцев бара «Голова»
Много теста: Пиццерия Testa на Лесной

Много теста: Пиццерия Testa на Лесной
Неаполитанская пицца от владельцев бара «Голова»

Бартендеры — о том, что мы будем пить в 2018 году
Бартендеры — о том, что мы будем пить в 2018 году Участники конкурса Diageo Reserve World Class — о последних барных трендах
Бартендеры — о том, что мы будем пить в 2018 году

Бартендеры — о том, что мы будем пить в 2018 году
Участники конкурса Diageo Reserve World Class — о последних барных трендах

Что пьют в городе: Самые популярные коктейли Москвы
Что пьют в городе: Самые популярные коктейли Москвы «Три товарища», «Саманта» и «Амели»
Что пьют в городе: Самые популярные коктейли Москвы

Что пьют в городе: Самые популярные коктейли Москвы
«Три товарища», «Саманта» и «Амели»

Бюро находок: вещи в ночных клубах
Бюро находок: вещи в ночных клубах The Village обошел шесть известных московских клубов, проверил, что забывают там посетители и сфотографировал оставленные вещи.
Бюро находок: вещи в ночных клубах

Бюро находок: вещи в ночных клубах
The Village обошел шесть известных московских клубов, проверил, что забывают там посетители и сфотографировал оставленные вещи.