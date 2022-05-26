Суд оштрафовал Google на 7,2 миллиарда рублей, а Meta — на 1,9 миллиарда рублей
Google запустил бесплатную программу профессиональной переподготовки для людей с инвалидностью
Сколько раз российские власти просили Google о блокировке контента за последние 10 лет
Роскомнадзор потребовал от Google и YouTube удалить списки кандидатов «Умного голосования»
Судебные приставы пришли в московский офис Google из-за упоминания в поисковике «Умного голосования»
РКН пригрозил замедлить Google, если компания за сутки не удалит весь запрещенный контент. Теперь ведомство передумало
Платформа Google «Стань успешной» с карьерными советами и образовательными бизнес-курсами
В сервисах Google произошел массовый сбой. Перестали работать YouTube и почта
Итоги года от Google — коронавирус, Жванецкий, пожары, Камчатка. И все под песню «Ветер перемен»
Разработчикам приложений для Google Play запретят принимать платежи в обход магазина. За такую же схему критикуют Apple
YouTube ограничил показ фильма «России 1» о Беслане из-за сцен жестокости. Роскомнадзор назвал это цензурой
Google удалил из поиска материалы «Медиазоны» по делу об убийстве Немцова
Поисковик решил забыть судебную хронику
Google создала приложение Envelope. Оно оставляет на смартфоне только две функции — звонки и камеру
Чтобы им воспользоваться, нужно упаковать свой гаджет в конверт
Иван Голунов и пожары в Сибири: Google подвел итоги года в традиционном ролике
«СБПЧ» специально для видео создала кавер на песню «Ты — человек»
Google запустил на YouTube научно-популярный канал «Отвечает Менделеев»
В видеороликах о химии участвуют популярные блогеры
В России вышел первый смартфон Huawei без сервисов Google
Пока доступно всего 1 100 устройств и только по предзаказу
Google научит поисковик лучше понимать язык, выпустив крупнейшее обновление за пять лет
Технология сможет анализировать контекст запросов
Би-би-си: Смартфон Pixel 4 можно разблокировать даже с закрытыми глазами
Google представила смартфоны менее недели назад
Российские компании вошли в рейтинг лучших работодателей мира по версии Forbes
В списке оказались семь отечественных предприятий
Google добавила в «Карты» режим инкогнито
Также компания запустила автоматическое удаление истории поиска в YouTube
Как избавиться от спама в «Google Календаре» Чтобы не получать нежелательную почту под видом приглашений на мероприятия
НАСА сообщило, что Google создал самый мощный в мире квантовый компьютер. А потом удалило информацию
Но с научным докладом успели ознакомиться журналисты Financial Times
Самые популярные достопримечательности мира в Google
В топ-15 не вошел ни один российский памятник
РКН обвинил Google и Facebook в намеренном влиянии на результаты выборов
Власти обвиняют компании в показе политической рекламы в день голосования
Google оштрафовали на 200 миллионов долларов за сбор данных о детях
Компания использовала информацию YouTube для таргетинга рекламы
Google обнаружил уязвимость iOS. Сайты могли взламывать устройства
Недостатки системы, приведшей к масштабной атаке, исправили в феврале
«Девчата», «Зеленый слоник» и «Брат-2»: Какие отечественные фильмы чаще всего гуглят россияне
Рейтинг разделили по десятилетиям — от 60-х годов до 2000-х
Новый логотип операционной системы Android
Изменился фирменный цвет бренда, но робот-андроид остался
Какие товары россияне покупают в интернете
Специалисты составили портрет российского онлайн-потребителя