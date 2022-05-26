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МЫ В СОЦСЕТЯХ

YouTube заблокировал канал «Ростеха»

YouTube заблокировал канал «Ростеха»

Google оштрафовали на два миллиарда рублей за «необъективные» правила блокировки на YouTube

обновлено

Google оштрафовали на два миллиарда рублей за «необъективные» правила блокировки на YouTube

Instagram и TikTok заменили молодежи сервисы Google

Instagram и TikTok заменили молодежи сервисы Google

«РБК»: Google отключит некоторых российских провайдеров от части серверов
26 мая 2022

«РБК»: Google отключит некоторых российских провайдеров от части серверов

WCJ: Google начала вывозить российских сотрудников в Дубай
19 мая 2022

WCJ: Google начала вывозить российских сотрудников в Дубай

Российское подразделение Google станет банкротом
обновлено17 июня 2022

Российское подразделение Google станет банкротом

21 апреля 2022

Суд в Москве оштрафовал Google на 11 миллионов рублей

обновлено29 апреля 2022

YouTube заблокировал каналы «Вести Воронеж» и ГТРК «Владивосток»

Суд оштрафовал Google на 3 миллиона рублей за клип Моргенштерна
обновлено28 апреля 2022

Суд оштрафовал Google на 3 миллиона рублей за клип Моргенштерна

обновлено8 апреля 2022

РКН заставил «Яндекс» маркировать сервисы Google

обновлено6 апреля 2022

Google не удалял сайт российского Минобороны из поисковой выдачи

Программистам из России и Беларуси запретили участвовать в конкурсе от Google
5 апреля 2022

Программистам из России и Беларуси запретили участвовать в конкурсе от Google

Телеканал «Царьград» получил от Google миллиард рублей неустойки
1 апреля 2022

Телеканал «Царьград» получил от Google миллиард рублей неустойки

обновлено4 марта 2022

Google и YouTube отключили рекламу в России

26 февраля 2022

Google начала исполнять закон о «приземлении»

ФАС признала Google виновной в нарушении антимонопольного закона
10 февраля 2022

ФАС признала Google виновной в нарушении антимонопольного закона

обновлено24 декабря 2021

Суд оштрафовал Google на 7,2 миллиарда рублей, а Meta — на 1,9 миллиарда рублей

Что гуглили россияне в 2021 году
Список
8 декабря 2021

Что гуглили россияне в 2021 году

5 декабря 2021

Google запустил бесплатную программу профессиональной переподготовки для людей с инвалидностью

Цифра дня
25 октября 2021

Cколько всего штрафов заплатила компания Google из-за запрещенного контента

Цифра дня
11 октября 2021

Сколько раз российские власти просили Google о блокировке контента за последние 10 лет

обновлено18 сентября 2021

Роскомнадзор потребовал от Google и YouTube удалить списки кандидатов «Умного голосования»

обновлено9 октября 2021

Google вернул приложение «Навальный» в магазин приложений

обновлено14 сентября 2021

Судебные приставы пришли в московский офис Google из-за упоминания в поисковике «Умного голосования»

16 августа 2021

Google может перестать удалять запрещенный контент в России из-за иска «Царьграда»

23 июня 2021

Роскомнадзор потребовал от Google закрыть сайт «Умного голосования»

обновлено27 мая 2021

РКН пригрозил замедлить Google, если компания за сутки не удалит весь запрещенный контент. Теперь ведомство передумало

24 мая 2021

Google подал иск к Роскомнадзору из-за блокировок роликов о митингах на YouTube

10 марта 2021

Вслед за госсайтами сбои случились в работе Google, YouTube, «Яндексе» и МТС

Ссылка дня
4 марта 2021

Платформа Google «Стань успешной» с карьерными советами и образовательными бизнес-курсами

обновлено14 декабря 2020

В сервисах Google произошел массовый сбой. Перестали работать YouTube и почта

Итоги года от Google — коронавирус, Жванецкий, пожары, Камчатка. И все под песню «Ветер перемен»
Видео дня
9 декабря 2020

Итоги года от Google — коронавирус, Жванецкий, пожары, Камчатка. И все под песню «Ветер перемен»

Список
9 декабря 2020

Слова, значение которых россияне чаще всего гуглили в 2020 году

8 декабря 2020

Google запустила в России подписку на приложения и игры

16 октября 2020

Карты Google начнут показывать загруженность кафе и магазинов

Ссылка дня
15 октября 2020

Бесплатный курс для бизнесменов-зумеров

Ссылка дня
10 октября 2020

Онлайн-курс от Google для тех, кто ищет работу

2 октября 2020

В «Google Картах» теперь можно построить маршрут в дополненной реальности

30 сентября 2020

Разработчикам приложений для Google Play запретят принимать платежи в обход магазина. За такую же схему критикуют Apple

9 сентября 2020

YouTube ограничил показ фильма «России 1» о Беслане из-за сцен жестокости. Роскомнадзор назвал это цензурой

3 августа 2020

Браузер Chrome объяснит, почему пользователь видит конкретную рекламу

Google удалил из поиска материалы «Медиазоны» по делу об убийстве Немцова

Поисковик решил забыть судебную хронику

Google удалил из поиска материалы «Медиазоны» по делу об убийстве Немцова

Google создала приложение Envelope. Оно оставляет на смартфоне только две функции — звонки и камеру

Чтобы им воспользоваться, нужно упаковать свой гаджет в конверт

Google создала приложение Envelope. Оно оставляет на смартфоне только две функции — звонки и камеру

Иван Голунов и пожары в Сибири: Google подвел итоги года в традиционном ролике

«СБПЧ» специально для видео создала кавер на песню «Ты — человек»

Иван Голунов и пожары в Сибири: Google подвел итоги года в традиционном ролике

Как ведут себя российские бумеры в интернете

Google изучил привычки послевоенного поколения

Как ведут себя российские бумеры в интернете

Google запустил на YouTube научно-популярный канал «Отвечает Менделеев»

В видеороликах о химии участвуют популярные блогеры

Google запустил на YouTube научно-популярный канал «Отвечает Менделеев»

В России вышел первый смартфон Huawei без сервисов Google

Пока доступно всего 1 100 устройств и только по предзаказу

В России вышел первый смартфон Huawei без сервисов Google

Google научит поисковик лучше понимать язык, выпустив крупнейшее обновление за пять лет

Технология сможет анализировать контекст запросов

Google научит поисковик лучше понимать язык, выпустив крупнейшее обновление за пять лет

Би-би-си: Смартфон Pixel 4 можно разблокировать даже с закрытыми глазами

Google представила смартфоны менее недели назад

Би-би-си: Смартфон Pixel 4 можно разблокировать даже с закрытыми глазами

Российские компании вошли в рейтинг лучших работодателей мира по версии Forbes

В списке оказались семь отечественных предприятий

Российские компании вошли в рейтинг лучших работодателей мира по версии Forbes

Google добавила в «Карты» режим инкогнито

Также компания запустила автоматическое удаление истории поиска в YouTube

Google добавила в «Карты» режим инкогнито

Как избавиться от спама в «Google Календаре»
Как избавиться от спама в «Google Календаре» Чтобы не получать нежелательную почту под видом приглашений на мероприятия
Как избавиться от спама в «Google Календаре»

Как избавиться от спама в «Google Календаре»
Чтобы не получать нежелательную почту под видом приглашений на мероприятия

НАСА сообщило, что Google создал самый мощный в мире квантовый компьютер. А потом удалило информацию

Но с научным докладом успели ознакомиться журналисты Financial Times

НАСА сообщило, что Google создал самый мощный в мире квантовый компьютер. А потом удалило информацию

Самые популярные достопримечательности мира в Google

В топ-15 не вошел ни один российский памятник

Самые популярные достопримечательности мира в Google

РКН обвинил Google и Facebook в намеренном влиянии на результаты выборов

Власти обвиняют компании в показе политической рекламы в день голосования

РКН обвинил Google и Facebook в намеренном влиянии на результаты выборов

Google оштрафовали на 200 миллионов долларов за сбор данных о детях

Компания использовала информацию YouTube для таргетинга рекламы

Google оштрафовали на 200 миллионов долларов за сбор данных о детях

Google обнаружил уязвимость iOS. Сайты могли взламывать устройства

Недостатки системы, приведшей к масштабной атаке, исправили в феврале

Google обнаружил уязвимость iOS. Сайты могли взламывать устройства

«Девчата», «Зеленый слоник» и «Брат-2»: Какие отечественные фильмы чаще всего гуглят россияне

Рейтинг разделили по десятилетиям — от 60-х годов до 2000-х

«Девчата», «Зеленый слоник» и «Брат-2»: Какие отечественные фильмы чаще всего гуглят россияне

Новый логотип операционной системы Android

Изменился фирменный цвет бренда, но робот-андроид остался

Новый логотип операционной системы Android

Какие товары россияне покупают в интернете

Специалисты составили портрет российского онлайн-потребителя

Какие товары россияне покупают в интернете

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