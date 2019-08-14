Google удалил из поиска материалы «Медиазоны» по делу об убийстве Немцова
Поисковик решил забыть судебную хронику
Google удалил из поиска материалы «Медиазоны» по делу об убийстве Немцова Поисковик решил забыть судебную хронику
Google создала приложение Envelope. Оно оставляет на смартфоне только две функции — звонки и камеру
Чтобы им воспользоваться, нужно упаковать свой гаджет в конверт
Google создала приложение Envelope. Оно оставляет на смартфоне только две функции — звонки и камеру Чтобы им воспользоваться, нужно упаковать свой гаджет в конверт
Иван Голунов и пожары в Сибири: Google подвел итоги года в традиционном ролике
«СБПЧ» специально для видео создала кавер на песню «Ты — человек»
Иван Голунов и пожары в Сибири: Google подвел итоги года в традиционном ролике «СБПЧ» специально для видео создала кавер на песню «Ты — человек»
Google запустил на YouTube научно-популярный канал «Отвечает Менделеев»
В видеороликах о химии участвуют популярные блогеры
Google запустил на YouTube научно-популярный канал «Отвечает Менделеев» В видеороликах о химии участвуют популярные блогеры
В России вышел первый смартфон Huawei без сервисов Google
Пока доступно всего 1 100 устройств и только по предзаказу
В России вышел первый смартфон Huawei без сервисов Google Пока доступно всего 1 100 устройств и только по предзаказу
Google научит поисковик лучше понимать язык, выпустив крупнейшее обновление за пять лет
Технология сможет анализировать контекст запросов
Google научит поисковик лучше понимать язык, выпустив крупнейшее обновление за пять лет Технология сможет анализировать контекст запросов
Би-би-си: Смартфон Pixel 4 можно разблокировать даже с закрытыми глазами
Google представила смартфоны менее недели назад
Би-би-си: Смартфон Pixel 4 можно разблокировать даже с закрытыми глазами Google представила смартфоны менее недели назад
Российские компании вошли в рейтинг лучших работодателей мира по версии Forbes
В списке оказались семь отечественных предприятий
Российские компании вошли в рейтинг лучших работодателей мира по версии Forbes В списке оказались семь отечественных предприятий
Google добавила в «Карты» режим инкогнито
Также компания запустила автоматическое удаление истории поиска в YouTube
Google добавила в «Карты» режим инкогнито Также компания запустила автоматическое удаление истории поиска в YouTube
Как избавиться от спама в «Google Календаре» Чтобы не получать нежелательную почту под видом приглашений на мероприятия
НАСА сообщило, что Google создал самый мощный в мире квантовый компьютер. А потом удалило информацию
Но с научным докладом успели ознакомиться журналисты Financial Times
НАСА сообщило, что Google создал самый мощный в мире квантовый компьютер. А потом удалило информацию Но с научным докладом успели ознакомиться журналисты Financial Times
Самые популярные достопримечательности мира в Google
В топ-15 не вошел ни один российский памятник
Самые популярные достопримечательности мира в Google В топ-15 не вошел ни один российский памятник
РКН обвинил Google и Facebook в намеренном влиянии на результаты выборов
Власти обвиняют компании в показе политической рекламы в день голосования
РКН обвинил Google и Facebook в намеренном влиянии на результаты выборов Власти обвиняют компании в показе политической рекламы в день голосования
Google оштрафовали на 200 миллионов долларов за сбор данных о детях
Компания использовала информацию YouTube для таргетинга рекламы
Google оштрафовали на 200 миллионов долларов за сбор данных о детях Компания использовала информацию YouTube для таргетинга рекламы
Google обнаружил уязвимость iOS. Сайты могли взламывать устройства
Недостатки системы, приведшей к масштабной атаке, исправили в феврале
Google обнаружил уязвимость iOS. Сайты могли взламывать устройства Недостатки системы, приведшей к масштабной атаке, исправили в феврале
«Девчата», «Зеленый слоник» и «Брат-2»: Какие отечественные фильмы чаще всего гуглят россияне
Рейтинг разделили по десятилетиям — от 60-х годов до 2000-х
«Девчата», «Зеленый слоник» и «Брат-2»: Какие отечественные фильмы чаще всего гуглят россияне Рейтинг разделили по десятилетиям — от 60-х годов до 2000-х
Новый логотип операционной системы Android
Изменился фирменный цвет бренда, но робот-андроид остался
Новый логотип операционной системы Android Изменился фирменный цвет бренда, но робот-андроид остался
Какие товары россияне покупают в интернете
Специалисты составили портрет российского онлайн-потребителя