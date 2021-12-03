Каким будет спорткомплекс «Воробьевы горы» — горнолыжный курорт в центре Москвы Вокруг первой канатки города к 2021 году образуется целый спортивный кластер
Каким будет спорткомплекс «Воробьевы горы» — горнолыжный курорт в центре Москвы Вокруг первой канатки города к 2021 году образуется целый спортивный кластер
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