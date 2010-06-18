Тыквенный крем-суп Замечательный сайт eda.ru (детище журнала "Афиша") всегда радует рецептами вкусной еды. Экспериментируя с изготовлением различных супов-пюре, я решила попробовать этот рецепт. И получился довольно необычный, но, тем не менее, вкусный крем-суп из тыквы. Процесс готовки запечатлила через объектив и решила поделиться с вами. В потоке можно найти еще несколько рецептов тыквенных супов, но...