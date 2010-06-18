В «Яндекс.Лавке» появились наборы продуктов, которые можно готовить всей семьей
С простыми рецептами справятся даже дети
«Самокат» проведет гастрономический онлайн-фестиваль
Шеф-повара московских и петербургских ресторанов поделятся новыми рецептами блюд
Novikov School набирает участников в бесплатную школу для поваров
В ней вырастят новых Джейми Оливеров
Доставка продуктов с рецептами «Яндекс.Шеф»
Пользователи могут приготовить ужин, детские блюда, смузи или супы из свежих ингредиентов
Полезные YouTube-каналы для тех, кто хочет чаще готовить дома Видеоуроки с рецептами, лайфхаками, кулинарными соревнованиями и историями рестораторов
Полезные YouTube-каналы для тех, кто хочет чаще готовить дома Видеоуроки с рецептами, лайфхаками, кулинарными соревнованиями и историями рестораторов
Как экономить на домашней еде The Village составил руководство по экономной и практичной готовке
Как экономить на домашней еде The Village составил руководство по экономной и практичной готовке
В Москве появился ещё один сервис для приготовления еды дома
В Москве запустили сервис «Готовьте дома!», который позволяет заказать пять наборов продуктов для домашнего приготовления ужинов.
Тыквенный крем-суп Замечательный сайт eda.ru (детище журнала "Афиша") всегда радует рецептами вкусной еды. Экспериментируя с изготовлением различных супов-пюре, я решила попробовать этот рецепт. И получился довольно необычный, но, тем не менее, вкусный крем-суп из тыквы. Процесс готовки запечатлила через объектив и решила поделиться с вами. В потоке можно найти еще несколько рецептов тыквенных супов, но...