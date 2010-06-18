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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Кухня 2.0: 5 устройств для гурманов (и не только)
Промо
Кухня 2.0: 5 устройств для гурманов (и не только)
Кухня 2.0: 5 устройств для гурманов (и не только)
Промо

Кухня 2.0: 5 устройств для гурманов (и не только)

В «Яндекс.Лавке» появились наборы продуктов, которые можно готовить всей семьей

С простыми рецептами справятся даже дети

В «Яндекс.Лавке» появились наборы продуктов, которые можно готовить всей семьей

«Самокат» проведет гастрономический онлайн-фестиваль

Шеф-повара московских и петербургских ресторанов поделятся новыми рецептами блюд

«Самокат» проведет гастрономический онлайн-фестиваль

От гриля до коптильного пистолета
ПРОМО
От гриля до коптильного пистолета Что подарить на 23 Февраля и не прогадать
От гриля до коптильного пистолета
ПРОМО

От гриля до коптильного пистолета
Что подарить на 23 Февраля и не прогадать

Novikov School набирает участников в бесплатную школу для поваров

В ней вырастят новых Джейми Оливеров

Novikov School набирает участников в бесплатную школу для поваров

Доставка продуктов с рецептами «Яндекс.Шеф»

Пользователи могут приготовить ужин, детские блюда, смузи или супы из свежих ингредиентов

Доставка продуктов с рецептами «Яндекс.Шеф»

Россияне стали чаще готовить дома

Самым популярным блюдом стала паста

Россияне стали чаще готовить дома

Полезные YouTube-каналы для тех, кто хочет чаще готовить дома
Полезные YouTube-каналы для тех, кто хочет чаще готовить дома Видеоуроки с рецептами, лайфхаками, кулинарными соревнованиями и историями рестораторов
Полезные YouTube-каналы для тех, кто хочет чаще готовить дома

Полезные YouTube-каналы для тех, кто хочет чаще готовить дома
Видеоуроки с рецептами, лайфхаками, кулинарными соревнованиями и историями рестораторов

Как экономить на домашней еде
Как экономить на домашней еде The Village составил руководство по экономной и практичной готовке
Как экономить на домашней еде

Как экономить на домашней еде
The Village составил руководство по экономной и практичной готовке

В Москве появился ещё один сервис для приготовления еды дома

В Москве запустили сервис «Готовьте дома!», который позволяет заказать пять наборов продуктов для домашнего приготовления ужинов.

В Москве появился ещё один сервис для приготовления еды дома

Соус Песто Приготовим соус песто вместе с http://visnyshka.blogspot.com/

Соус Песто

Тыквенный крем-суп Замечательный сайт eda.ru (детище журнала "Афиша") всегда радует рецептами вкусной еды. Экспериментируя с изготовлением различных супов-пюре, я решила попробовать этот рецепт. И получился довольно необычный, но, тем не менее, вкусный крем-суп из тыквы. Процесс готовки запечатлила через объектив и решила поделиться с вами. В потоке можно найти еще несколько рецептов тыквенных супов, но...

Тыквенный крем-суп