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МЫ В СОЦСЕТЯХ

На грибах: Как продавать веганскую еду, продолжая работать в офисе
На грибах: Как продавать веганскую еду, продолжая работать в офисе Совладелец кафе для веганов и производитель комбучи рассказал The Village о бизнесе, проблемах и планах
На грибах: Как продавать веганскую еду, продолжая работать в офисе

На грибах: Как продавать веганскую еду, продолжая работать в офисе
Совладелец кафе для веганов и производитель комбучи рассказал The Village о бизнесе, проблемах и планах

Что покупать на обновленном Даниловском: От огурцов до мяса бобра
Что покупать на обновленном Даниловском: От огурцов до мяса бобра Подводим итоги грандиозной реконструкции рынка и рассказываем, что необычного там можно купить
Что покупать на обновленном Даниловском: От огурцов до мяса бобра

Что покупать на обновленном Даниловском: От огурцов до мяса бобра
Подводим итоги грандиозной реконструкции рынка и рассказываем, что необычного там можно купить

На Даниловском рынке откроются четыре новых кафе

На рынке закончился ремонт

На Даниловском рынке откроются четыре новых кафе

В «Аптекарском огороде» пройдет грибной фестиваль

На фестивале среди прочего научат создавать грибную бумагу

В «Аптекарском огороде» пройдет грибной фестиваль

Всё, что нужно знать о грибах: Где собирать, какие покупать на рынке и как готовить потом
Всё, что нужно знать о грибах: Где собирать, какие покупать на рынке и как готовить потом The Village узнал, где искать лисички, подберёзовики и белые
Всё, что нужно знать о грибах: Где собирать, какие покупать на рынке и как готовить потом

Всё, что нужно знать о грибах: Где собирать, какие покупать на рынке и как готовить потом
The Village узнал, где искать лисички, подберёзовики и белые

Что нового появилось на Даниловском рынке за последние полгода?
Что нового появилось на Даниловском рынке за последние полгода? Долма, сало из мраморной говядины, хот-доги, устрицы и не только
Что нового появилось на Даниловском рынке за последние полгода?

Что нового появилось на Даниловском рынке за последние полгода?
Долма, сало из мраморной говядины, хот-доги, устрицы и не только

Шеф-повар Mushrooms проведёт ужин на Даниловском рынке

Грибы для ужина предоставляет лавка «Грибное место»

Шеф-повар Mushrooms проведёт ужин на Даниловском рынке

25 новых кафе, ресторанов, кофеен и баров зимы
25 новых кафе, ресторанов, кофеен и баров зимы The Village собрал главные гастрономические открытия последних двух месяцев в Москве
25 новых кафе, ресторанов, кофеен и баров зимы

25 новых кафе, ресторанов, кофеен и баров зимы
The Village собрал главные гастрономические открытия последних двух месяцев в Москве

На Даниловском рынке появится «Грибное место»

В этом пространстве можно будет приобрести всё, так или иначе связанное с грибами

На Даниловском рынке появится «Грибное место»