На грибах: Как продавать веганскую еду, продолжая работать в офисе Совладелец кафе для веганов и производитель комбучи рассказал The Village о бизнесе, проблемах и планах
На грибах: Как продавать веганскую еду, продолжая работать в офисе Совладелец кафе для веганов и производитель комбучи рассказал The Village о бизнесе, проблемах и планах
Что покупать на обновленном Даниловском: От огурцов до мяса бобра Подводим итоги грандиозной реконструкции рынка и рассказываем, что необычного там можно купить
Что покупать на обновленном Даниловском: От огурцов до мяса бобра Подводим итоги грандиозной реконструкции рынка и рассказываем, что необычного там можно купить
В «Аптекарском огороде» пройдет грибной фестиваль
На фестивале среди прочего научат создавать грибную бумагу
Всё, что нужно знать о грибах: Где собирать, какие покупать на рынке и как готовить потом The Village узнал, где искать лисички, подберёзовики и белые
Всё, что нужно знать о грибах: Где собирать, какие покупать на рынке и как готовить потом The Village узнал, где искать лисички, подберёзовики и белые
Что нового появилось на Даниловском рынке за последние полгода? Долма, сало из мраморной говядины, хот-доги, устрицы и не только
Что нового появилось на Даниловском рынке за последние полгода? Долма, сало из мраморной говядины, хот-доги, устрицы и не только
Шеф-повар Mushrooms проведёт ужин на Даниловском рынке
Грибы для ужина предоставляет лавка «Грибное место»
25 новых кафе, ресторанов, кофеен и баров зимы The Village собрал главные гастрономические открытия последних двух месяцев в Москве
25 новых кафе, ресторанов, кофеен и баров зимы The Village собрал главные гастрономические открытия последних двух месяцев в Москве
На Даниловском рынке появится «Грибное место»
В этом пространстве можно будет приобрести всё, так или иначе связанное с грибами