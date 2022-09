You are my Pumpkin Pie Шарль Перро оправил Золушку на бал в карете из тыквы, Джанни Родари подарил нам кума Тыкву, а еще на страницах сказок живут Волшебная Тыква, братик из Тыквы, и многие другие. Но продукт стал действительно популярен благодаря Гарри Поттеру. Тыквенный сок, тыквенные конфеты, тыквенный пирог - все это вы можете найти в Хогвардсе. Тыквенным пирог, являлся, пожалуй, самым любимым дессертом...