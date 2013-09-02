Сбербанк массово сокращает сотрудников. И предлагает другим банкам их нанять
К 2025 году под сокращение может попасть половина штата банка
Сбербанк массово сокращает сотрудников. И предлагает другим банкам их нанять К 2025 году под сокращение может попасть половина штата банка
На HR-конференции «Яндекса» выступит Дмитрий Маликов и ученые из ВШЭ
Мероприятие пройдет 5 июня
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Онлайн-консультант по карьерным вопросам от «Антирабства»
Специалисты помогут найти работу, попасть на собеседование и улучшить отношения в коллективе
Онлайн-консультант по карьерным вопросам от «Антирабства» Специалисты помогут найти работу, попасть на собеседование и улучшить отношения в коллективе
5 несложных способов улучшить резюме Как произвести хорошее впечатление, добавив несколько слов к CV
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На что живут HR-менеджеры Сотрудница отдела кадров рассказала The Village, сколько она зарабатывает и на что тратит деньги
На что живут HR-менеджеры Сотрудница отдела кадров рассказала The Village, сколько она зарабатывает и на что тратит деньги
Сколько российских компаний не будут повышать зарплаты в 2016 году
В условиях кризиса работодатели стали чаще прибегать к нематериальному вознаграждению сотрудников
Сколько российских компаний не будут повышать зарплаты в 2016 году В условиях кризиса работодатели стали чаще прибегать к нематериальному вознаграждению сотрудников
HR-специалист HR-менеджер анонимно рассказала The Village о том, что держит людей на работе, чего ни в коем случае нельзя делать на собеседовании и в каких случаях стоит шантажировать руководство
HR-специалист HR-менеджер анонимно рассказала The Village о том, что держит людей на работе, чего ни в коем случае нельзя делать на собеседовании и в каких случаях стоит шантажировать руководство
Выгодные данные: 6 рынков, где можно заработать на big data Рынок больших данных исчисляется миллиардами долларов, но до сих пор не все понимают, где они применяются. H&F выбрал шесть областей, в которых эти технологии уже зарабатывают.
Выгодные данные: 6 рынков, где можно заработать на big data Рынок больших данных исчисляется миллиардами долларов, но до сих пор не все понимают, где они применяются. H&F выбрал шесть областей, в которых эти технологии уже зарабатывают.
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