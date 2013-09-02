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Сбербанк массово сокращает сотрудников. И предлагает другим банкам их нанять

К 2025 году под сокращение может попасть половина штата банка

Сбербанк массово сокращает сотрудников. И предлагает другим банкам их нанять
К 2025 году под сокращение может попасть половина штата банка

На HR-конференции «Яндекса» выступит Дмитрий Маликов и ученые из ВШЭ

Мероприятие пройдет 5 июня

На HR-конференции «Яндекса» выступит Дмитрий Маликов и ученые из ВШЭ
Мероприятие пройдет 5 июня

Онлайн-консультант по карьерным вопросам от «Антирабства»

Специалисты помогут найти работу, попасть на собеседование и улучшить отношения в коллективе

Онлайн-консультант по карьерным вопросам от «Антирабства»
Специалисты помогут найти работу, попасть на собеседование и улучшить отношения в коллективе

5 несложных способов улучшить резюме
5 несложных способов улучшить резюме Как произвести хорошее впечатление, добавив несколько слов к CV
5 несложных способов улучшить резюме

5 несложных способов улучшить резюме
Как произвести хорошее впечатление, добавив несколько слов к CV

На что живут HR-менеджеры
На что живут HR-менеджеры Сотрудница отдела кадров рассказала The Village, сколько она зарабатывает и на что тратит деньги
На что живут HR-менеджеры

На что живут HR-менеджеры
Сотрудница отдела кадров рассказала The Village, сколько она зарабатывает и на что тратит деньги

Сколько российских компаний не будут повышать зарплаты в 2016 году

В условиях кризиса работодатели стали чаще прибегать к нематериальному вознаграждению сотрудников

Сколько российских компаний не будут повышать зарплаты в 2016 году
В условиях кризиса работодатели стали чаще прибегать к нематериальному вознаграждению сотрудников

HR-специалист
HR-специалист HR-менеджер анонимно рассказала The Village о том, что держит людей на работе, чего ни в коем случае нельзя делать на собеседовании и в каких случаях стоит шантажировать руководство
HR-специалист

HR-специалист
HR-менеджер анонимно рассказала The Village о том, что держит людей на работе, чего ни в коем случае нельзя делать на собеседовании и в каких случаях стоит шантажировать руководство

Выгодные данные: 6 рынков, где можно заработать на big data
Выгодные данные: 6 рынков, где можно заработать на big data Рынок больших данных исчисляется миллиардами долларов, но до сих пор не все понимают, где они применяются. H&F выбрал шесть областей, в которых эти технологии уже зарабатывают.
Выгодные данные: 6 рынков, где можно заработать на big data

Выгодные данные: 6 рынков, где можно заработать на big data
Рынок больших данных исчисляется миллиардами долларов, но до сих пор не все понимают, где они применяются. H&F выбрал шесть областей, в которых эти технологии уже зарабатывают.

Найти лентяя: 10 фраз недобросовестного работника
Найти лентяя: 10 фраз недобросовестного работника H&F опросил знакомых предпринимателей, чтобы узнать, какие фразы произносят отъявленные лодыри.
Найти лентяя: 10 фраз недобросовестного работника

Найти лентяя: 10 фраз недобросовестного работника
H&F опросил знакомых предпринимателей, чтобы узнать, какие фразы произносят отъявленные лодыри.