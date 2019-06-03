На HR-конференции «Яндекса» выступит Дмитрий Маликов и ученые из ВШЭ Мероприятие пройдет 5 июня
«Яндекс» 5 июня проведет HR-конференцию. В этом году мероприятие посвятят работе с разными поколениями.
Ученые из ВШЭ, сотрудники HR-департамента «Яндекса», РЖД и концерна «Росэнергоатом» обсудят на конференции счастье в профессии. Одним их спикеров станет музыкант и продюсер Дмитрий Маликов. В специальной видеопрограмме он расскажет, как создавать контент, и обсудит со зрителями «Игру престолов» и передачу «Спокойной ночи малыши».
Кроме того, председатель поискового отряда «Лиза Алерт» Григорий Сергеев объяснит, как работать с волонтерами и мотивировать людей нематериально, а генеральный директор «Яндекса» в России Елена Бунина расскажет, как компания вкладывается в обучение сотрудников.
С полной программой можно ознакомиться на сайте компании, там же можно подать заявку на участие в бесплатной трансляции.
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