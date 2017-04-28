На Moscow Urban Forum представят копию первого этажа дома в районе реновации
Так, можно будет разглядеть сантехнику и потрогать ручки и окна
На Moscow Urban Forum представят копию первого этажа дома в районе реновации Так, можно будет разглядеть сантехнику и потрогать ручки и окна
«Яндекс» начал показывать результаты голосования по программе реновации
Для получения информации нужно ввести запрос «реновация в Москве»
«Яндекс» начал показывать результаты голосования по программе реновации Для получения информации нужно ввести запрос «реновация в Москве»
В Госдуме уточнили правила расчета компенсаций по программе реновации
Также введут поправку о расселении коммуналок
В Госдуме уточнили правила расчета компенсаций по программе реновации Также введут поправку о расселении коммуналок
СПЧ попросил Госдуму отложить дальнейшее рассмотрение закона о реновации
В целом СПЧ поддерживает идею законопроекта
СПЧ попросил Госдуму отложить дальнейшее рассмотрение закона о реновации В целом СПЧ поддерживает идею законопроекта
Собянин рассказал о падении цен на жилье из-за реновации
Он отметил, что в столице строится «катастрофически мало» жилья
Собянин рассказал о падении цен на жилье из-за реновации Он отметил, что в столице строится «катастрофически мало» жилья
Первые этажи домов при реновации отдадут бизнесу
При переезде бизнеса в новые дома будут учитывать упущенную выгоду и рыночную стоимость
Первые этажи домов при реновации отдадут бизнесу При переезде бизнеса в новые дома будут учитывать упущенную выгоду и рыночную стоимость
Квартиры в пятиэтажках под снос оценят по рыночной стоимости
Если жители не будут согласны, они могут оспорить стоимость в суде
Квартиры в пятиэтажках под снос оценят по рыночной стоимости Если жители не будут согласны, они могут оспорить стоимость в суде
В мэрии рассказали о запуске реновации по просьбе 250 тысяч москвичей
Обращения были также от депутатов
В мэрии рассказали о запуске реновации по просьбе 250 тысяч москвичей Обращения были также от депутатов
Хуснуллин заявил о невозможности коррупции в программе реновации
Он заявил, что власти продолжат «политику по ценообразованию и по прозрачности проведения конкурсов»
Хуснуллин заявил о невозможности коррупции в программе реновации Он заявил, что власти продолжат «политику по ценообразованию и по прозрачности проведения конкурсов»
Сергей Собянин — об отношении застройщиков к реновации
Мэр считает, что программа расселения и сноса пятиэтажек окупится за счет строительства новых домов
Сергей Собянин — об отношении застройщиков к реновации Мэр считает, что программа расселения и сноса пятиэтажек окупится за счет строительства новых домов
Власти назвали первый район переселения по программе реновации
Жители этого района смогут переехать в новый район до конца 2017 года
Власти назвали первый район переселения по программе реновации Жители этого района смогут переехать в новый район до конца 2017 года
Навальный собирается подать в суд на мэрию Москвы По словам политика, иск будет подан 19 мая
Жители расселяемых пятиэтажек получат право на судебную защиту
Соответствующие поправки внесли в Госдуму
Жители расселяемых пятиэтажек получат право на судебную защиту Соответствующие поправки внесли в Госдуму
Жители около 500 домов просят включить их в программу реновации
Мэр Москвы рассказал, что у жителей есть возможность корректировать список
Жители около 500 домов просят включить их в программу реновации Мэр Москвы рассказал, что у жителей есть возможность корректировать список
Путин призвал учесть пожелания граждан при расселении хрущевок
Он отметил, что нужно скорректировать программу под желание граждан
Путин призвал учесть пожелания граждан при расселении хрущевок Он отметил, что нужно скорректировать программу под желание граждан
Каким историческим зданиям грозит снос по программе реновации Собрали перечень строений, которые попали в список для голосования за снос
В Госдуме предложили отложить утверждение законопроекта о сносе пятиэтажек
Второе чтение должно было состояться в мае
В Госдуме предложили отложить утверждение законопроекта о сносе пятиэтажек Второе чтение должно было состояться в мае
В перечень пятиэтажек под снос не вошли 40 районов
Так, под снос не попадут районы Арбат, Якиманка, Хамовники и Теплый Стан
В перечень пятиэтажек под снос не вошли 40 районов Так, под снос не попадут районы Арбат, Якиманка, Хамовники и Теплый Стан
Главный архитектор Москвы назвал высотность новых кварталов по программе реновации
Новые кварталы должны быть меньше существующих в городе микрорайонов