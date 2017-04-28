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Новости

На Moscow Urban Forum представят копию первого этажа дома в районе реновации

Так, можно будет разглядеть сантехнику и потрогать ручки и окна

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Новости

На Moscow Urban Forum представят копию первого этажа дома в районе реновации Так, можно будет разглядеть сантехнику и потрогать ручки и окна

Новости

«Яндекс» начал показывать результаты голосования по программе реновации

Для получения информации нужно ввести запрос «реновация в Москве»

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Новости

«Яндекс» начал показывать результаты голосования по программе реновации Для получения информации нужно ввести запрос «реновация в Москве»

Новости

В Госдуме уточнили правила расчета компенсаций по программе реновации

Также введут поправку о расселении коммуналок

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Новости

В Госдуме уточнили правила расчета компенсаций по программе реновации Также введут поправку о расселении коммуналок

Новости

СПЧ попросил Госдуму отложить дальнейшее рассмотрение закона о реновации

В целом СПЧ поддерживает идею законопроекта

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Новости

СПЧ попросил Госдуму отложить дальнейшее рассмотрение закона о реновации В целом СПЧ поддерживает идею законопроекта

Новости

Собянин рассказал о падении цен на жилье из-за реновации

Он отметил, что в столице строится «катастрофически мало» жилья

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Новости

Собянин рассказал о падении цен на жилье из-за реновации Он отметил, что в столице строится «катастрофически мало» жилья

Новости

Первые этажи домов при реновации отдадут бизнесу

При переезде бизнеса в новые дома будут учитывать упущенную выгоду и рыночную стоимость

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Новости

Первые этажи домов при реновации отдадут бизнесу При переезде бизнеса в новые дома будут учитывать упущенную выгоду и рыночную стоимость

Новости

Квартиры в пятиэтажках под снос оценят по рыночной стоимости

Если жители не будут согласны, они могут оспорить стоимость в суде

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Новости

Квартиры в пятиэтажках под снос оценят по рыночной стоимости Если жители не будут согласны, они могут оспорить стоимость в суде

Новости

В мэрии рассказали о запуске реновации по просьбе 250 тысяч москвичей

Обращения были также от депутатов

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Новости

В мэрии рассказали о запуске реновации по просьбе 250 тысяч москвичей Обращения были также от депутатов

Новости

Хуснуллин заявил о невозможности коррупции в программе реновации

Он заявил, что власти продолжат «политику по ценообразованию и по прозрачности проведения конкурсов»

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Новости

Хуснуллин заявил о невозможности коррупции в программе реновации Он заявил, что власти продолжат «политику по ценообразованию и по прозрачности проведения конкурсов»

Новости

Сергей Собянин — об отношении застройщиков к реновации

Мэр считает, что программа расселения и сноса пятиэтажек окупится за счет строительства новых домов

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Новости

Сергей Собянин — об отношении застройщиков к реновации Мэр считает, что программа расселения и сноса пятиэтажек окупится за счет строительства новых домов

Новости

Власти назвали первый район переселения по программе реновации

Жители этого района смогут переехать в новый район до конца 2017 года

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Новости

Власти назвали первый район переселения по программе реновации Жители этого района смогут переехать в новый район до конца 2017 года

Новости

Минимальная стоимость сноса одной пятиэтажки

Снос одного здания занимает два-три дня

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Новости

Минимальная стоимость сноса одной пятиэтажки Снос одного здания занимает два-три дня

Новости

Навальный собирается подать в суд на мэрию Москвы

По словам политика, иск будет подан 19 мая

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Новости

Навальный собирается подать в суд на мэрию Москвы По словам политика, иск будет подан 19 мая

Новости

Жители расселяемых пятиэтажек получат право на судебную защиту

Соответствующие поправки внесли в Госдуму

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Новости

Жители расселяемых пятиэтажек получат право на судебную защиту Соответствующие поправки внесли в Госдуму

Недвижимость

Жители около 500 домов просят включить их в программу реновации

Мэр Москвы рассказал, что у жителей есть возможность корректировать список

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Недвижимость

Жители около 500 домов просят включить их в программу реновации Мэр Москвы рассказал, что у жителей есть возможность корректировать список

Ситуация

Путин призвал учесть пожелания граждан при расселении хрущевок

Он отметил, что нужно скорректировать программу под желание граждан

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Ситуация

Путин призвал учесть пожелания граждан при расселении хрущевок Он отметил, что нужно скорректировать программу под желание граждан

Каким историческим зданиям грозит снос по программе реновации
Архитектура
Каким историческим зданиям грозит снос по программе реновацииСобрали перечень строений, которые попали в список для голосования за снос
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Каким историческим зданиям грозит снос по программе реновации
Архитектура

Каким историческим зданиям грозит снос по программе реновации Собрали перечень строений, которые попали в список для голосования за снос

Город

В Госдуме предложили отложить утверждение законопроекта о сносе пятиэтажек

Второе чтение должно было состояться в мае

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Город

В Госдуме предложили отложить утверждение законопроекта о сносе пятиэтажек Второе чтение должно было состояться в мае

Недвижимость

В перечень пятиэтажек под снос не вошли 40 районов

Так, под снос не попадут районы Арбат, Якиманка, Хамовники и Теплый Стан

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Недвижимость

В перечень пятиэтажек под снос не вошли 40 районов Так, под снос не попадут районы Арбат, Якиманка, Хамовники и Теплый Стан

Город

Главный архитектор Москвы назвал высотность новых кварталов по программе реновации

Новые кварталы должны быть меньше существующих в городе микрорайонов

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Город

Главный архитектор Москвы назвал высотность новых кварталов по программе реновации Новые кварталы должны быть меньше существующих в городе микрорайонов

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