«Я живу в первой хрущевке России»

Про жизнь экспонатов

Надежда: Этот дом обещали снести еще в 2000 году, поэтому в 1999-м я продала родительскую квартиру, чтобы переехать в хорошие условия, как мы решили с мужем. Свое «отдельное жилье», на кладбище, он дождался, девять лет как его с нами нет. А я все жду. Семьи, с которыми мы здесь дружили, те, что еще с Таганки, все радовались и ждали, когда в 2000-м дом наконец снесут. Кто сходился, чтобы получить совместное, кто разводился. Все теперь на кладбище.

Ольга: Понятно, что сейчас стараются на той же площади земли строить большие красивые дома, создавать больше квадратных метров жилья. Нашу убогость нужно давно сносить, но ее будто берегут как эксклюзив. Первый дом в Черемушках, первая хрущевка! Но мы-то почему тут должны страдать?

Надежда: А мы экспонаты! Надо еще идею подать, чтобы нам за это платили.

Ольга: Соседний, 14-й дом, с деревянными перекрытиями, насколько я знаю, вообще закладывался временно как барак для строителей всего района. В итоге в 50-х годах квартиры тоже распределили, и дом сносить не стали. Там вообще жить просто страшно. Потом по его образу стали строить дома по всей Москве, их называли «лагутенки», по фамилии архитектора Лагутенко. Сам он тоже жил на Гримау, но в кирпичном доме. Номер не помню, но он первый от помойки, за гаражами. Рядом «в коробочке» жила Людмила Гурченко! А на Шверника с собачкой еще в начале нулевых гулял актер Вицин.

Надежда: Социальные активистки в нашем доме, конечно, значатся: старшая по подъезду — напротив нас, Мария Андреевна; старший по дому— Генка, в первом подъезде, но он съехал давно, а квартиру сдает. Все они просто платят квартплату поменьше и ничего не делают. Жильцов на встречи собирать некому. Если представить, что нас наконец расселили — мне все равно, что с домом будет. Мне главное дожить до смерти в тишине и покое, в хорошей квартире. Как памятник он мне не нужен. Что здесь интересного? Фонтан? В нашем квартале таких еще пять. То, что дом стоит с 1956 года? И все? Нет, у меня здесь истории нет, я ее не вижу.