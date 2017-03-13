«Я живу в ЦАО в пятиэтажке под снос»

Я купила квартиру в Стрельбищенском переулке (Пресненский район, ЦАО) три года назад. В Москву я перебралась давно, прошло уже лет одиннадцать. За это время я сменила больше десяти съемных квартир, а потом купила собственную в Звенигороде и жила там полтора года. Думала, мне понравится хороший новый дом в Подмосковье, но нет. Выматывали бесконечные пробки, дачники летом и заснеженная трасса зимой. В один прекрасный момент я решила жить максимально близко к центру, так близко, как смогу себе позволить. И как только продала квартиру в Звенигороде, почти сразу стала счастливой обладательницей ипотеки, максимально возможной из всех, что могла потянуть. Я купила двушку в пятиэтажке, в нескольких минутах езды от Садового. Вначале я платила за ипотеку 60 тысяч в месяц, и ценой невероятных усилий, работы в праздники и выходные мне удалось снизить платеж до 35 тысяч, что заметно ниже цены аренды аналогичного жилья в этом районе.

Жизнь в центре

Новая жизнь была прекрасна. Район и в самом деле старый, но это совсем не Малая Бронная, которая тоже входит в Пресненский. Мои соседи — самые обычные горожане. Через двор — школы и сады, эконом-супермаркеты, конечная остановка троллейбусов, до ближайшего метро — 20 минут пешком. Из достопримечательностей — только какое-то загадочное зеленое здание без табличек, там находится некий профсоюз каких-то силовиков. Еще по соседству находится президентский гараж, откуда по утрам выезжают все машины ДПС, перекрывающие движение, а также государственные черные «форды». Это создает пробки по вечерам, когда они едут назад, но зато район максимально безопасный.

У меня свой небольшой бизнес, я работаю на Арбате и езжу на работу на машине. Дорога занимает не больше получаса при самом плохом раскладе: снег, перекрытый Арбат, визиты послов, дождь, потоп, гололед. В выходные дорога до работы требует ровно семь минут. Пресненский район огромный, у меня есть резидентское разрешение на парковку в центре. Наш дом далеко от метро, ближе всего станции «1905 года» и «Выставочная». Когда построили «Авиапарк», все с района начали ездить туда. Там же рядом ЦСКА, где я занимаюсь спортом, «Белорусская» — десять минут на машине, туда я езжу в сайкл-студию. Огромная Москва сжалась до масштабов поездки в десять минут. Покупка такой квартиры была идеальным решением.

Дворовый чат

Изначально квартира была со сносным ремонтом, там была даже мебель, часть которой я оставила. Потом постепенно отремонтировала все по-своему. Ничего серьезного, но приходилось ездить в «Леруа Мерлен» по ночам, а днем работать как ни в чем не бывало. Пришлось поменять входную дверь, потому что в подъезде есть курящие соседи. Еще я отремонтировала балкон, на него пришлось изрядно потратиться. В совокупности незначительный по сути ремонт обошелся мне почти в миллион рублей. Но у меня были большие планы и на квартиру, и на район, и хотелось сделать все качественно.

Здания такого типа, как мое, все именуют хрущевками, но на самом деле это блочный дом. Дома эти неубиваемые, у них толстенные стены, я сравниваю их с египетскими пирамидами. Квартиры небольшие, но построены крепко. Только потому, что у нас пятиэтажная застройка, мы выживаем в условиях платной парковки (от 40 до 200 рублей в час) — нет проблем с тем, чтобы найти место во дворе. Сообща с соседями мы поставили шлагбаум. У нас есть общий чат в WhatsApp, где мы делимся всеми новостями и важными сообщениями. Больше всего нас сплотило видео с камеры, которую мы поставили во дворе: на нем пьяная женщина пытается оторвать наш шлагбаум, выглядит это уморительно. Благодаря наружному наблюдению однажды мы с соседями поймали таксиста-нарушителя, который протаранил у нас во дворе чужую машину и слинял — его удалось найти и сдать полиции. Мы во дворе помогаем друг другу и стараемся быть полезными. Сосед, например, стал моим подрядчиком.

У нас отличный зеленый двор, асфальт моют три раза в день, снег убирают вовремя — спасибо соседству с президентским гаражом. Мы очень ждали реконструкции прудов на Красногвардейском бульваре, потому что там будет все так же здорово, как в парке Горького, там уже ведутся работы. Мы гуляем в «Пресне» и любим этот парк. Нам так повезло с районом!

Планы сноса

И вот внезапно стало известно, что наш дом, скорее, всего снесут. Проблема в том, что у нас идеальный квартал пятиэтажек в ЦАО, с идеальной транспортной доступностью, и есть одна панельная девятиэтажка, ей тоже конец. Мои друзья живут в соседнем квартале, и риск сноса там ниже: рядом много сталинок, дом построен по спецпроекту, им только что сделали капремонт. А нас на самом деле очень выгодно снести и реализовать комплексное освоение территории, еще у прошлого градоначальника были виды на наш район. Но ведь при покупке я специально брала справку, где было написано, что дом сносу не подлежит!

Мне больно представить, что плитку, которую я так долго выбирала и тащила на себе из магазина, теперь расфигачат вместе с домом. Не знаю, как это делают, представляю себе огромную чугунную гирю, как в кино. И ванну тоже снесут. И зачем я только делала ремонт?

Хуже всего, что мы находимся в информационном вакууме: официальных заявлений пока не было. Когда мы точно узнаем свою судьбу? Непонятно, куда нас расселят. Не примут ли вдруг под шумок новый закон, который отменит обязательное расселение в тот же район, и все мы окажемся в Новой Москве? Кто будет строить дома, если они будут строиться под нас? Госзаказ — это далеко не всегда высокое качество. Нужно будет обязательно принимать первый вариант? Как мне возместят стоимость ремонта? В новой квартире будет муниципальный — бетон, оклеенный обоями в цветочек? Неужели все на самом деле снесут за год? И как мне быть с ипотекой?

И я вообще не хочу переезжать. Но уже кажется, что центр города реконструируют для каких-то других людей. Конечно, мэрии нужно осваивать территории, которые еще можно оптимизировать. Другой вопрос, как это делать. Можно вместо пяти этажей построить 20, чтобы уместить больше желающих жить поближе к цивилизации. Но что будет с парковкой, которой и сейчас не хватает — даже при низкой этажности?

Недавно видела, как в Калининграде отремонтировали такие же хрущевки, как у нас. Им придали готический немецкий вид, и это выглядит на самом деле шедеврально. Мы бы не отказались от такой реконструкции. Тогда бы район преобразился, все бы жили в красивых домах — вроде ради этого все затевается. Но у нас любят масштаб: если уж сносить, то срочно, завтра, кварталами. На что? Придумаем. Куда? Нет времени объяснять.

Фотографии: обложка – Андрей Махонин/ТАСС, 1 – Светлана Спирина/ТАСС