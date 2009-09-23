«Ситимобил» запустил кампанию в поддержку уличных художников. На крыше такси появился Бродский
Граффити, которые не понравились коммунальщикам, перенесут на машины
Комикс «Кибердянск» — про технологии на страже русского абсурда Вроде антиутопия, а вроде уже все так и есть
Художник рисует Иисуса Христа на стенах домов по всей России. Ему 28 лет и у него опухоль мозга Наркотики, синие киты и драки с дьяконом в лесу
Мэт Коллишоу: «Хотел привезти „Смерть Сталина“ в подарок всем москвичам»Британский художник — о насилии, искусстве и капитализме
Мэт Коллишоу: «Хотел привезти „Смерть Сталина“ в подарок всем москвичам» Британский художник — о насилии, искусстве и капитализме
The Beatles на зеленом заборе на Тверском бульваре
На изображении есть надпись «Да здравствуют пробки. Ходите пешком»
Полиция отказалась заводить уголовное дело на Павленского
Ранее сообщалось о том, что художник избил человека
Продюсер «Театра.doc» обвинил Павленского в избиении актера (обновлено)
По его словам, есть видео с камеры видеонаблюдения
Художник Антон Make Польский — о том, что не так с Новой Голландией Сооснователь «Партизанинга» проплыл на плоту вокруг Новой Голландии и добрался до ее акватории в рамках критической акции
Дело Павленского переквалифицировали на уничтожение культурных ценностей
Ранее художника обвиняли в вандализме по мотивам идеологической ненависти
На художника Павленского завели дело за поджог двери ФСБ
Сейчас решается вопрос о задержании подозреваемого