В последние десятилетия арт-резиденции стали трендом, на который выделяют деньги десятки организаций на всех континентах. Что характерно, они появляются не только в столицах мира, но и в менее известных населённых пунктах. The Village побывал на дискуссии, посвящённой переосмыслению городов с помощью искусства, и узнал, каким образом резиденции и художественные проекты влияют на среду.

Резиденции как решение

проблемы территорий

Помимо чисто художественных целей, нынешняя волна резиденций в крупных городах нацелена в первую очередь на оживление культурного ландшафта. Создание арт-резиденции — это один из простых способов превращения спального района в место, куда будут добираться люди, интересующиеся искусством. Художник может творить где угодно, а его работы в сером контексте и мегаполиса, и мелкого населённого пункта смогут повлиять на новую концепцию района, который решится на подобный эксперимент. Например, под резиденции можно отдавать полузаброшенные здания, чтобы привлечь к неосвоенным территориям внимание инвесторов. Художники будут работать над незнакомым для них, а потому лишённым форматов микромиром. Такое переосмысление может положительно сказаться и на имидже территории, и на самосознании её жителей.

Хайди Вогельс, AiR Platform NL, Нидерланды: «Резиденции — это места в городе, обеспечивающие приток гостей. Но не для туристических поездок или для того, чтобы побеспокоить людей, а из чистого любопытства. Они приезжают в город и связывают его с собой, Исследуют, везут полученные знания, передают их в местные арт-резиденции. И география уже ничего не значит. Потому что главное — не расстояние, а взаимодействие. Арт-резиденция — это в первую очередь концепция, а не какая-то конкретная площадка с мастерской и спальней, в которой художник должен жить и творить. И, по сути, любое пространство может стать площадкой для экспериментов. В Амстердаме было много полностью заброшенных районов, в которых потом, в результате работы художников, появились сады, новые истории, знания. Там расцвела жизнь. В России одним из ярких примеров развития арт-пространства является парк „Никола-Ленивец“, известный прежде всего благодаря фестивалю ландшафтных объектов „Архстояние“﻿. Кураторы проекта говорят, что они не только запускают резидентуру, основной интерес — исследование возможностей этих глобальных площадей».

Инна Прилежаева, парк «Никола-Ленивец», Калужская область, Россия: «История нашей арт-резиденции по сути началась ещё 20 лет назад, когда появились люди, уехавшие из города и искавшие, где можно было бы жить и работать в диалоге с собой и природой. Они начали взаимодействовать с местными жителями. А территория, где всё это располагается, была разрушена. Каждый выживал как мог, большинство местных уехали. Остались только люди, находившиеся в сильной депрессии. И художники начали проводить различные акции. Всё началось с 1 000 снеговиков, которых в день Великого стояния на Угре местным мужикам предложили соорудить. А потом ситуация начала постепенно исправляться. Мы теперь фиксируем социальные и экономические изменения. Каждая семья теперь имеет по автомобилю, отправляет детей учиться в университеты Москвы. У них есть маленькие бизнесы по созданию условий для жизни. Люди сами стали чувствовать себя художниками. Они выезжают на международные форумы, у них другое ощущение себя, у них появилась ответственность за это место».

Арт-резиденции,

влияющие на окружающую среду

Освоение заброшенных территорий

Badgast

ГААГА, ГОЛЛАНДИЯ

Открылась: в 2006 году

Основатели: Satellite Group, также издающая журналы

Сайт: Satellietgroep.nl

Два контейнера на побережье, построенные группой художников-ресайклеров Refunc в комьюнити @Fast рядом с баром, рестораном, серф-магазином. Теперь благодаря этому и другим проектам (разумеется, Badgast — лишь одна из здешних затей) бывшая заброшенная промышленная зона стала модным местом и для тусовок, и для исследований. Максимальный срок пребывания здесь — шесть недель. Хозяева приглашают сюда людей, готовых обсуждать новые концепции, связанные с морем и береговой линией, — от архитекторов до поэтов. И на основе этого развивают местность, делятся знаниями с муниципалитетами. Здесь также проводят регулярные кинопоказы и дискуссии, чтобы привлечь к проблемам местности наиболее широкую аудиторию.

Формирование бренда города

Пермская арт-резиденция

ПЕРМЬ, РОССИЯ

Открылась: 2011 год

Спонсируется: Министерством культуры Пермского края

Официальная страница: Vk.com/art_residence

Арт-резиденция — часть проекта по превращению Перми в культурную столицу. В ПАР создают произведения для международных выставок и объекты, которые потом переходят в пользование города. Скажем, японец Мацумаро Хан во время своего пребывания соорудил металлические инсталляции, которые остались в Перми. Здесь работает кино- и поэтический клуб, заседает сообщество путешественников, проходят концерты, запущена образовательная программа — школа «Артполитика». Последнюю раньше проводили в Екатеринбурге, а её выпускники работали на прошедшей молодёжной биеннале современного искусства «Стой! Кто идёт?» в Москве.﻿ Вскоре здесь появятся репетиционные точки и студия звукозаписи. По сути, ПАР — это большой дом культуры, который закрывает все творческие ниши в городе, а также продвигает Пермь на мировой арт-карте.

Преодоление культурной изоляции

Cheng Long International Environmental Art Project

ЧЭНЛУН, ТАЙВАНЬ

Открылась: 2010 год

Спонсируется: Kuan-Shu Educational Foundation

Сайт: Artproject4wetland.wordpress.com

В деревеньке на юго-западе Тайваня приезжие художники работают с детьми из начальной школы (их тут почти 80) и местными артистами. Это, безусловно, очень важно в условиях серьёзной культурной изоляции. Их совместные произведения выставляют и в публичных местах, и в заброшенных зданиях, которых здесь в изобилии. В работе используют натуральные и переработанные отходы местных хозяйств. Подобный арт-проект — один из редких способов оживить атмосферу в конкретно взятом депрессивном месте. Каждый год в резиденции выбирают определённую тему, над которой будут размышлять. Тему ближайших месяцев сформулировали как «Что на завтрак?». Она затрагивает проблемы экологии, связанные с производством морепродуктов. Например, в рамках проекта художники Маркус Вернли и Мадока Ёситоми сделали гигантскую фреску из восьми тысяч панцирей моллюсков.

Повышение имиджа депрессивных районов

Open Ateliers Zuidoost

АМСТЕРДАМ, ГОЛЛАНДИЯ

Открыта: с 2010 года

Работает: под началом некоммерческой организации South East Open Studios, которая руководит более чем 60 студиями

Сайт: Openatelierszuidoost.nl

Один из типичных проектов по развитию неблагополучных районов, на юго-востоке Амстердама, в спальнике с многоэтажными домами. Художник, приезжающий сюда, проживая в уютной квартире, должен развивать проект, обязательно связанный с жизнью района Зюйдост, — выставку, презентацию, мастерскую, дебаты, театральную постановку. Можно даже написать роман, рассказывающий о жизни обитателей территории. Таким образом каждый человек создаёт событие, которое поможет жителям разнообразить досуг, а также переосмыслить своё положение на окраине. Скажем, благодаря фотографу Лансу де Франсу снимки здешних мест увидели не только во всём Амстердаме, но и на родине автора, в Мельбурне. OAZ, к слову, входит в сеть из 60 голландских резиденций.

Развитие небольших городов

и продвижение национальной культуры

The International Writers' and Translators' House ВЕНТСПИЛС, ЛАТВИЯ

Открыт: с 2006 года

Поддерживается: Министерством культуры Латвии в сотрудничестве с думой города Вентспилса и Латвийским литературным центром

Сайт: Ventspilshouse.lv

Маленький портовый город Вентспилс планомерно превращают в туристическую достопримечательность. Здесь построили аквапарк, оборудовали перекрёстки указателями, облагородили пляжи. И создали новый центр, не только объединяющий писателей, поэтов, переводчиков Латвии, но и привлекающий авторов со всего мира. Это бывшая ратуша с семью комнатами для авторов, читальными залами и кухней, где гостей постоянно кормят продуктами с местного рынка. The International Writers' and Translators' House работает с соседней библиотекой, которую только что реконструировали, проводит встречи, конференции, выпускает книги, в частности ежегодные альманахи. Здесь на латышский язык перевели массу канадских и французских текстов. За пять лет Вентспилс стал настоящей литературной Меккой Прибалтики, хотя его население — всего 42 тысячи человек. Останавливающимся здесь авторам даже стали выплачивать небольшую стипендию в 150 латов, компенсирующую стоимость проживания.

Формирование новых достопримечательностей

Halle 14

ЛЕЙПЦИГ, ГЕРМАНИЯ

Открылся: в 1992 году

Поддерживается: Federkiel Foundation и Leipziger Baumwollspinnerei Verwaltungs

gesellschaft, а также частными меценатами

Сайт: Halle14.org

Бывшие помещения хлопкопрядильной фабрики теперь являются главной туристической достопримечательностью Лейпцига, если верить восторженной статье в газете Guardian. Теперь это Baumwollspinnerei, арт-центр, в котором, в частности, располагается Halle 14, пятиэтажное здание с выставочными залами площадью 2 400 квадратных метров, образовательным центром с программой Kreative Spinner, дискуссионными проектами и библиотекой. Художники (требование по возрасту — 20–40 лет) здесь получают три месяца проживания и 500 евро на расходы в месяц — в обмен просят провести выставку, пообщаться с желающими и подготовиться к сотрудничеству с местными талантами.





Резиденции в Петербурге

Арт-центр «Пушкинская 10»

В этом году петербургский арт-центр на Пушкинской, 10 впервые запустил программу резиденций. Место для творчества уже дали граффитистам из Германии и художникам из Финляндии. Для этого надо было лишь переоборудовать простаивающую мастерскую. Чтобы попасть сюда, нужно отправить заявку с описанием будущего проекта и портфолио, ограничений по деятельности нет. Проживание, правда, платное — около 80 евро в неделю за комнату на 3–4 человек (резиденция рассчитана на восьмерых).





Лофт «Непокорённые 17»





Заводское помещение в лофт переоборудовали активисты арт-объединения «Непокорённые 17». Когда-то выпускники Мухинской академии получили его даром от собственника и сами же привели в порядок. Теперь мастерские предоставляются под конкретные проекты, и в них можно работать практически неограниченное количество времени — до полной реализации. Особенно здесь любят останавливаться художники-монументалисты, которые потом выходят со своими работами на международные рынки. Итог — территориально отдалённый от центра проспект даёт для современного искусства не меньше, чем мастерские в центре.







Резиденция ГЦСИ в Кронштадте





Пример развития резиденций вне крупного города даёт Кронштадтская художественная резиденция ГЦСИ. Расположенная рядом с Морским собором (четыре спальни, две гостиные, студия и медиалаборатория), она постоянно принимает до шести человек. Уже восемь лет резиденция участвует в обменных программах Совета министров северных стран и Nordic Institute for Contemporary Art (NIFCA), здесь проводился Международный аудио- и видеофестиваль Interconnection (июль 2004-го), международный фестиваль современного искусства и экспериментальной музыки Кronstadt Forever и проект паблик-арта Field Studies.

Михаил Крест, куратор программ резиденции ГЦСИ в Кронштадте:

«Арт-резиденции делятся на три категории. Государственные инициативы, как наша, когда они работают исключительно на некоммерческой, благотворительной основе. Общественные инициативы, когда фонд подаёт заявки на гранты, с помощью которых финансирует процессы, вплоть до печати каталогов. И частные инициативы — по сути, большинство резиденций работают как хостелы для художников, которые платят за исльзование услуг. И Петербургу нужны все варианты. Потому что в периферийных европейских городах может быть одна резиденция, а в Лондоне, Париже, Амстердаме — 15 и больше. Это важное явление, феномен пребывания художника в чужой стране (впрочем, даже уроженца этих земель), это особый вид туризма, когда человек изучает мир вокруг с помощью искусства. Не думаю, что вариант с организацией резиденций в Купчине так необходим, хотя он экстремальный и поэтому интересен. Но хорошо бы открыть резиденцию в центре, правда, как она будет выживать? Превращать её в дорогой арт-хостел — значит отсеивать часть контингента. Я могу сказать, что в Кронштадте мы потихоньку влияем на окружающую среду. Это город, где все друг друга знают, вплоть до администрации, и резиденция здесь рассматривается как дипломатическая миссия: художник прибывает из-за рубежа, он меняет культурную специфику города, даже если ничего не делает, а просто находится на территории».







Дискуссия «Арт-резиденция — инструмент переосвоения и переосмысления» прошла в рамках проекта «Культ.Город» Центра независимых социологических исследований.

