Новый True Cost, индийская еда в «Цветном» и новости ресторанов На этой неделе — два новых места, анонсы открытий и бранчи
Новый True Cost, индийская еда в «Цветном» и новости ресторанов На этой неделе — два новых места, анонсы открытий и бранчи
На Тверском бульваре открылся бар с блюдами по себестоимости True Cost Live
В заведении можно заказать блюда по себестоимости
Ресторан с блюдами по себестоимости, гастрономическая карта Москвы и фестиваль фуд-траков The Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели
Ресторан с блюдами по себестоимости, гастрономическая карта Москвы и фестиваль фуд-траков The Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели
Владельцы «Прожектора» открыли ресторан с блюдами по себестоимости
За вход в ресторан нужно заплатить 500 рублей
Александр Кан открыл корейский ресторан K-Town Korean Kitchen
В заведении предлагают попробовать адаптированную корейскую и паназиатскую кухню
На Даниловском рынке открылось кафе Mary & Dogs
В основе меню — хот-доги и безалкогольные коктейли «Кровавая Мэри» в различных вариациях