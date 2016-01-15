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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Новый True Cost, индийская еда в «Цветном» и новости ресторанов
Новый True Cost, индийская еда в «Цветном» и новости ресторанов На этой неделе — два новых места, анонсы открытий и бранчи
Новый True Cost, индийская еда в «Цветном» и новости ресторанов

Новый True Cost, индийская еда в «Цветном» и новости ресторанов
На этой неделе — два новых места, анонсы открытий и бранчи

Открытия марта
Открытия марта Новые кафе, рестораны, кофейни и кондитерские марта
Открытия марта

Открытия марта
Новые кафе, рестораны, кофейни и кондитерские марта

На месте бара «Прожектор» откроется третий True Cost

Ресторан заработает с 1 апреля

На месте бара «Прожектор» откроется третий True Cost

На Тверском бульваре открылся бар с блюдами по себестоимости True Cost Live

В заведении можно заказать блюда по себестоимости

На Тверском бульваре открылся бар с блюдами по себестоимости True Cost Live

Ресторан с блюдами по себестоимости, гастрономическая карта Москвы и фестиваль фуд-траков
Ресторан с блюдами по себестоимости, гастрономическая карта Москвы и фестиваль фуд-траков The Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели
Ресторан с блюдами по себестоимости, гастрономическая карта Москвы и фестиваль фуд-траков

Ресторан с блюдами по себестоимости, гастрономическая карта Москвы и фестиваль фуд-траков
The Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели

Владельцы «Прожектора» открыли ресторан с блюдами по себестоимости

За вход в ресторан нужно заплатить 500 рублей

Владельцы «Прожектора» открыли ресторан с блюдами по себестоимости

Александр Кан открыл корейский ресторан K-Town Korean Kitchen

В заведении предлагают попробовать адаптированную корейскую и паназиатскую кухню

Александр Кан открыл корейский ресторан K-Town Korean Kitchen

На Даниловском рынке открылось кафе Mary & Dogs

В основе меню — хот-доги и безалкогольные коктейли «Кровавая Мэри» в различных вариациях

На Даниловском рынке открылось кафе Mary & Dogs