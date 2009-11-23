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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Где дешевле зимовать — на Бали или Шри-Ланке
Где дешевле зимовать — на Бали или Шри-Ланке Сравниваем цены на жилье, аренду байка, питание и интернет на островах
Где дешевле зимовать — на Бали или Шри-Ланке

Где дешевле зимовать — на Бали или Шри-Ланке
Сравниваем цены на жилье, аренду байка, питание и интернет на островах

Не только Бали: Большой гид по Индонезии

Не только Бали: Большой гид по ИндонезииКогда лететь и как разобраться в островах

Не только Бали: Большой гид по Индонезии

Не только Бали: Большой гид по Индонезии
Когда лететь и как разобраться в островах

Shortparis и Николас Лутц: Signal анонсировал первых артистов новогоднего фестиваля на Бали

Среди зарубежных музыкантов — румынский импрессионист Rhadoo

Shortparis и Николас Лутц: Signal анонсировал первых артистов новогоднего фестиваля на Бали

В парке «Красная Пресня» пройдет фестиваль индонезийской культуры

Гости смогут поучаствовать в традиционном свадебном торжестве

В парке «Красная Пресня» пройдет фестиваль индонезийской культуры

Россиян предупредили об ухудшении криминальной обстановки в Индонезии

Туристов просят соблюдать осторожность и не вступать в конфликты с местными жителями

Россиян предупредили об ухудшении криминальной обстановки в Индонезии

Россиян предупредили о неблагоприятной сейсмической обстановке в Индонезии

В результате землетрясения и цунами в стране погибли более 800 человек

Россиян предупредили о неблагоприятной сейсмической обстановке в Индонезии

В Москве пройдет третий ежегодный фестиваль Индонезии 

Гости познакомятся с культурой, традициями и национальной кухней страны

В Москве пройдет третий ежегодный фестиваль Индонезии 

Российских туристов призвали соблюдать меры безопасности после терактов в Индонезии

По данным МИД, россиян среди пострадавших нет

Российских туристов призвали соблюдать меры безопасности после терактов в Индонезии

Русская стена: Зачем Роскомнадзор блокирует Рунет?
Русская стена: Зачем Роскомнадзор блокирует Рунет? Google, Spotify и Amazon сломались, а Telegram живет. Совпадение?
Русская стена: Зачем Роскомнадзор блокирует Рунет?

Русская стена: Зачем Роскомнадзор блокирует Рунет?
Google, Spotify и Amazon сломались, а Telegram живет. Совпадение?

Рекорды российских фигуристок, спонсоры Собчак и издевательства над роботами в Boston Dynamics
Рекорды российских фигуристок, спонсоры Собчак и издевательства над роботами в Boston Dynamics Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Рекорды российских фигуристок, спонсоры Собчак и издевательства над роботами в Boston Dynamics

Рекорды российских фигуристок, спонсоры Собчак и издевательства над роботами в Boston Dynamics
Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире

Россиян предупредили об опасности извержения вулкана на Бали

Это может привести к ограничению работы аэропорта

Россиян предупредили об опасности извержения вулкана на Бали

Новая мисс Вселенная, мечта Кадырова и самый кассовый российский фильм
Новая мисс Вселенная, мечта Кадырова и самый кассовый российский фильм Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Новая мисс Вселенная, мечта Кадырова и самый кассовый российский фильм

Новая мисс Вселенная, мечта Кадырова и самый кассовый российский фильм
Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире

Ростуризм призвал россиян сохранять спокойствие после извержения вулкана на Бали

На острове находится около 300 отечественных туристов

Ростуризм призвал россиян сохранять спокойствие после извержения вулкана на Бали

В саду «Эрмитаж» во второй раз пройдет фестиваль Индонезии

Гости смогут попробовать традиционную еду, займутся серфингом, дайвингом и йогой

В саду «Эрмитаж» во второй раз пройдет фестиваль Индонезии

Из Москвы на Бали откроют первый прямой рейс

Перелет будет осуществляться три раза в неделю

Из Москвы на Бали откроют первый прямой рейс

Сколько стоит жизнь на Бали
Сколько стоит жизнь на Бали Насколько доступны еда, такси и виллы на острове тысячи богов
Сколько стоит жизнь на Бали

Сколько стоит жизнь на Бали
Насколько доступны еда, такси и виллы на острове тысячи богов

Климатическое убежище: Где лучше работать удаленно
Климатическое убежище: Где лучше работать удаленно 10 стран для тех, кто может уехать от зимы
Климатическое убежище: Где лучше работать удаленно

Климатическое убежище: Где лучше работать удаленно
10 стран для тех, кто может уехать от зимы

Стоит ли переезжать в Индонезию
Стоит ли переезжать в Индонезию The Village узнал, сложно ли пойти учиться, найти работу и создать бизнес на островах в океане
Стоит ли переезжать в Индонезию

Стоит ли переезжать в Индонезию
The Village узнал, сложно ли пойти учиться, найти работу и создать бизнес на островах в океане

В саду «Эрмитаж» пройдёт фестиваль Индонезии

Для гостей выступят индонезийские танцоры и музыканты

В саду «Эрмитаж» пройдёт фестиваль Индонезии

Инвестиции «Лаборатории Касперского», гаджет для мотоциклистов и теневой рынок такси

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Инвестиции «Лаборатории Касперского», гаджет для мотоциклистов и теневой рынок такси

Турпоток россиян за границу сократился на треть

Это рекордный обвал рынка с 1998 года

Турпоток россиян за границу сократился на треть

Фермы Google, блокировка Tumblr и многомиллионная месть за увольнение

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Фермы Google, блокировка Tumblr и многомиллионная месть за увольнение

Безымянная IKEA, новый проект Илона Маска и экспансия Uber в России

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Безымянная IKEA, новый проект Илона Маска и экспансия Uber в России

Ядовитые змеи для Московского зоопарка

Всего на змей потратят почти 6 тысяч долларов, при этом стоимость одной особи составляет 230 долларов

Ядовитые змеи для Московского зоопарка

Индонезия вводит безвизовый режим с Россией

Власти страны надеются, что это позволит Индонезии обогнать по турпотоку Таиланд и Малайзию

Индонезия вводит безвизовый режим с Россией

Гадания о курсе рубля, господдержка Сбербанка и водочный бизнес Ротенбергов

Самые важные события на рынках и биржах за выходные — в одной сводке

Гадания о курсе рубля, господдержка Сбербанка и водочный бизнес Ротенбергов

Индонезия отменит визы для россиян

Новые правила въезда вступят в силу в январе 2015 года

Индонезия отменит визы для россиян

Россия вошла в новую «Большую семёрку»

Крупнейшие развивающиеся страны обогнали развитые по суммарному объёму ВВП

Россия вошла в новую «Большую семёрку»

Рука хозяина: 9 экономически успешных диктаторов
Рука хозяина: 9 экономически успешных диктаторов Созданные авторитарными лидерами экономические системы, несмотря на изоляцию, долгие годы показывали рост. Какова цена успехов?
Рука хозяина: 9 экономически успешных диктаторов

Рука хозяина: 9 экономически успешных диктаторов
Созданные авторитарными лидерами экономические системы, несмотря на изоляцию, долгие годы показывали рост. Какова цена успехов?

Жители Стамбула, Бангкока, Парижа, Окленда — о вещах из России, по которым они скучают
Жители Стамбула, Бангкока, Парижа, Окленда — о вещах из России, по которым они скучают Вахтёрша, творог, водка и бюстгальтер с чашкой D — The Village узнал, каких вещей не хватает в эмиграции
Жители Стамбула, Бангкока, Парижа, Окленда — о вещах из России, по которым они скучают

Жители Стамбула, Бангкока, Парижа, Окленда — о вещах из России, по которым они скучают
Вахтёрша, творог, водка и бюстгальтер с чашкой D — The Village узнал, каких вещей не хватает в эмиграции

Видео дня: Greenpeace призвала P&G к ответственности за вырубку лесов

Компания согласна с предъявленными ей претензиями и уже работает над решением проблемы

Видео дня: Greenpeace призвала P&G к ответственности за вырубку лесов

Индонезийцы возмутились, что Path приняла инвестиции от Bakrie Global Group

Компанию считают причастной к катастрофическим оползням на территории страны

Индонезийцы возмутились, что Path приняла инвестиции от Bakrie Global Group

Как у них: Что делают в новогоднюю ночь жители Индонезии, Польши и Колумбии
Как у них: Что делают в новогоднюю ночь жители Индонезии, Польши и Колумбии Пробежать с чемоданами вокруг дома, надеть красные трусы, протрубить в горн и съесть под бой часов 12 виноградин — The Village узнал у жителей разных стран, как встретить Новый год и не облажаться.
Как у них: Что делают в новогоднюю ночь жители Индонезии, Польши и Колумбии

Как у них: Что делают в новогоднюю ночь жители Индонезии, Польши и Колумбии
Пробежать с чемоданами вокруг дома, надеть красные трусы, протрубить в горн и съесть под бой часов 12 виноградин — The Village узнал у жителей разных стран, как встретить Новый год и не облажаться.

В 2013 году мировой рынок онлайн-торговли достигнет отметки в $1,2 трлн

При этом Азиатско-Тихоокеанский регион станет крупнейшим рынком интернет-коммерции в мире

В 2013 году мировой рынок онлайн-торговли достигнет отметки в $1,2 трлн

Огнедышащий монстр в Индонезии Бромо - этот огнедышащий монстр, имеющий в своем жерле ещё четыре вулкана поменьше (диаметр кратера самого Бромо составляет 14 километров), находится он на острове Ява в Индонезии.

Огнедышащий монстр в Индонезии

Самые разрушительные землетрясения в истории Землетрясения - далеко не редкие явления. Каждый день в мире происходит около ста всевозможных подземных толчков и колебаний, не заметных для человека. Но есть и исключения - землетрясения способны разрушать дома, стирать с лица земли целые города, унося жизни десятков, а то и тысяч людей. Так, на Гаити 13 января 2010 года произошла серия землетрясений, подземные толчки которых...

Самые разрушительные землетрясения в истории

Рисовые террасы Рис не живет в воде сам по себе, просто в Азии каким-то образом было обнаружено, что растение на залитом водой поле дает урожай в 20 раз больший, чем на сухом. Вода на затопленном поле, по-видимому, уничтожает все сорняки. Пропадает необходимость и в искусственных удобрениях, так как дно затопленного поля собирает и хранит азот, который все время подкармливает растение. Отсюда ценное...

Рисовые террасы

Необычные бассейны мира Благодаря расположению, дизайну или размеру эти бассейны — больше, чем закрытые емкости с водой, предназначенные для купания. В большинстве случаев нужно быть очень богатым, чтобы иметь возможность погрузиться в роскошные воды. Но есть и вполне доступные варианты.

Необычные бассейны мира