Где дешевле зимовать — на Бали или Шри-Ланке Сравниваем цены на жилье, аренду байка, питание и интернет на островах
Не только Бали: Большой гид по Индонезии Когда лететь и как разобраться в островах
Shortparis и Николас Лутц: Signal анонсировал первых артистов новогоднего фестиваля на Бали
Среди зарубежных музыкантов — румынский импрессионист Rhadoo
В парке «Красная Пресня» пройдет фестиваль индонезийской культуры
Гости смогут поучаствовать в традиционном свадебном торжестве
Россиян предупредили об ухудшении криминальной обстановки в Индонезии
Туристов просят соблюдать осторожность и не вступать в конфликты с местными жителями
Россиян предупредили о неблагоприятной сейсмической обстановке в Индонезии
В результате землетрясения и цунами в стране погибли более 800 человек
В Москве пройдет третий ежегодный фестиваль Индонезии
Гости познакомятся с культурой, традициями и национальной кухней страны
Российских туристов призвали соблюдать меры безопасности после терактов в Индонезии
По данным МИД, россиян среди пострадавших нет
Русская стена: Зачем Роскомнадзор блокирует Рунет? Google, Spotify и Amazon сломались, а Telegram живет. Совпадение?
Рекорды российских фигуристок, спонсоры Собчак и издевательства над роботами в Boston Dynamics Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Россиян предупредили об опасности извержения вулкана на Бали
Это может привести к ограничению работы аэропорта
Новая мисс Вселенная, мечта Кадырова и самый кассовый российский фильм Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Ростуризм призвал россиян сохранять спокойствие после извержения вулкана на Бали
На острове находится около 300 отечественных туристов
В саду «Эрмитаж» во второй раз пройдет фестиваль Индонезии
Гости смогут попробовать традиционную еду, займутся серфингом, дайвингом и йогой
Стоит ли переезжать в Индонезию The Village узнал, сложно ли пойти учиться, найти работу и создать бизнес на островах в океане
В саду «Эрмитаж» пройдёт фестиваль Индонезии
Для гостей выступят индонезийские танцоры и музыканты
Инвестиции «Лаборатории Касперского», гаджет для мотоциклистов и теневой рынок такси
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Фермы Google, блокировка Tumblr и многомиллионная месть за увольнение
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Безымянная IKEA, новый проект Илона Маска и экспансия Uber в России
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Ядовитые змеи для Московского зоопарка
Всего на змей потратят почти 6 тысяч долларов, при этом стоимость одной особи составляет 230 долларов
Индонезия вводит безвизовый режим с Россией
Власти страны надеются, что это позволит Индонезии обогнать по турпотоку Таиланд и Малайзию
Гадания о курсе рубля, господдержка Сбербанка и водочный бизнес Ротенбергов
Самые важные события на рынках и биржах за выходные — в одной сводке
Россия вошла в новую «Большую семёрку»
Крупнейшие развивающиеся страны обогнали развитые по суммарному объёму ВВП
Рука хозяина: 9 экономически успешных диктаторов Созданные авторитарными лидерами экономические системы, несмотря на изоляцию, долгие годы показывали рост. Какова цена успехов?
Жители Стамбула, Бангкока, Парижа, Окленда — о вещах из России, по которым они скучают Вахтёрша, творог, водка и бюстгальтер с чашкой D — The Village узнал, каких вещей не хватает в эмиграции
Видео дня: Greenpeace призвала P&G к ответственности за вырубку лесов
Компания согласна с предъявленными ей претензиями и уже работает над решением проблемы
Индонезийцы возмутились, что Path приняла инвестиции от Bakrie Global Group
Компанию считают причастной к катастрофическим оползням на территории страны
Как у них: Что делают в новогоднюю ночь жители Индонезии, Польши и Колумбии Пробежать с чемоданами вокруг дома, надеть красные трусы, протрубить в горн и съесть под бой часов 12 виноградин — The Village узнал у жителей разных стран, как встретить Новый год и не облажаться.
В 2013 году мировой рынок онлайн-торговли достигнет отметки в $1,2 трлн
При этом Азиатско-Тихоокеанский регион станет крупнейшим рынком интернет-коммерции в мире