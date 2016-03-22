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Где дешевле зимовать — на Бали или Шри-Ланке
Где дешевле зимовать — на Бали или Шри-Ланке Сравниваем цены на жилье, аренду байка, питание и интернет на островах
Где дешевле зимовать — на Бали или Шри-Ланке

Где дешевле зимовать — на Бали или Шри-Ланке
Сравниваем цены на жилье, аренду байка, питание и интернет на островах

Не только Бали: Большой гид по Индонезии

Не только Бали: Большой гид по ИндонезииКогда лететь и как разобраться в островах

Не только Бали: Большой гид по Индонезии

Не только Бали: Большой гид по Индонезии
Когда лететь и как разобраться в островах

Shortparis и Николас Лутц: Signal анонсировал первых артистов новогоднего фестиваля на Бали

Среди зарубежных музыкантов — румынский импрессионист Rhadoo

Shortparis и Николас Лутц: Signal анонсировал первых артистов новогоднего фестиваля на Бали
Среди зарубежных музыкантов — румынский импрессионист Rhadoo

В парке «Красная Пресня» пройдет фестиваль индонезийской культуры

Гости смогут поучаствовать в традиционном свадебном торжестве

В парке «Красная Пресня» пройдет фестиваль индонезийской культуры
Гости смогут поучаствовать в традиционном свадебном торжестве

Россиян предупредили об ухудшении криминальной обстановки в Индонезии

Туристов просят соблюдать осторожность и не вступать в конфликты с местными жителями

Россиян предупредили об ухудшении криминальной обстановки в Индонезии
Туристов просят соблюдать осторожность и не вступать в конфликты с местными жителями

Россиян предупредили о неблагоприятной сейсмической обстановке в Индонезии

В результате землетрясения и цунами в стране погибли более 800 человек

Россиян предупредили о неблагоприятной сейсмической обстановке в Индонезии
В результате землетрясения и цунами в стране погибли более 800 человек

В Москве пройдет третий ежегодный фестиваль Индонезии 

Гости познакомятся с культурой, традициями и национальной кухней страны

В Москве пройдет третий ежегодный фестиваль Индонезии 
Гости познакомятся с культурой, традициями и национальной кухней страны

Российских туристов призвали соблюдать меры безопасности после терактов в Индонезии

По данным МИД, россиян среди пострадавших нет

Российских туристов призвали соблюдать меры безопасности после терактов в Индонезии
По данным МИД, россиян среди пострадавших нет

Русская стена: Зачем Роскомнадзор блокирует Рунет?
Русская стена: Зачем Роскомнадзор блокирует Рунет? Google, Spotify и Amazon сломались, а Telegram живет. Совпадение?
Русская стена: Зачем Роскомнадзор блокирует Рунет?

Русская стена: Зачем Роскомнадзор блокирует Рунет?
Google, Spotify и Amazon сломались, а Telegram живет. Совпадение?

Рекорды российских фигуристок, спонсоры Собчак и издевательства над роботами в Boston Dynamics
Рекорды российских фигуристок, спонсоры Собчак и издевательства над роботами в Boston Dynamics Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Рекорды российских фигуристок, спонсоры Собчак и издевательства над роботами в Boston Dynamics

Рекорды российских фигуристок, спонсоры Собчак и издевательства над роботами в Boston Dynamics
Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире

Россиян предупредили об опасности извержения вулкана на Бали

Это может привести к ограничению работы аэропорта

Россиян предупредили об опасности извержения вулкана на Бали
Это может привести к ограничению работы аэропорта

Новая мисс Вселенная, мечта Кадырова и самый кассовый российский фильм
Новая мисс Вселенная, мечта Кадырова и самый кассовый российский фильм Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Новая мисс Вселенная, мечта Кадырова и самый кассовый российский фильм

Новая мисс Вселенная, мечта Кадырова и самый кассовый российский фильм
Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире

Ростуризм призвал россиян сохранять спокойствие после извержения вулкана на Бали

На острове находится около 300 отечественных туристов

Ростуризм призвал россиян сохранять спокойствие после извержения вулкана на Бали
На острове находится около 300 отечественных туристов

В саду «Эрмитаж» во второй раз пройдет фестиваль Индонезии

Гости смогут попробовать традиционную еду, займутся серфингом, дайвингом и йогой

В саду «Эрмитаж» во второй раз пройдет фестиваль Индонезии
Гости смогут попробовать традиционную еду, займутся серфингом, дайвингом и йогой

Из Москвы на Бали откроют первый прямой рейс

Перелет будет осуществляться три раза в неделю

Из Москвы на Бали откроют первый прямой рейс
Перелет будет осуществляться три раза в неделю

Сколько стоит жизнь на Бали
Сколько стоит жизнь на Бали Насколько доступны еда, такси и виллы на острове тысячи богов
Сколько стоит жизнь на Бали

Сколько стоит жизнь на Бали
Насколько доступны еда, такси и виллы на острове тысячи богов

Климатическое убежище: Где лучше работать удаленно
Климатическое убежище: Где лучше работать удаленно 10 стран для тех, кто может уехать от зимы
Климатическое убежище: Где лучше работать удаленно

Климатическое убежище: Где лучше работать удаленно
10 стран для тех, кто может уехать от зимы

Стоит ли переезжать в Индонезию
Стоит ли переезжать в Индонезию The Village узнал, сложно ли пойти учиться, найти работу и создать бизнес на островах в океане
Стоит ли переезжать в Индонезию

Стоит ли переезжать в Индонезию
The Village узнал, сложно ли пойти учиться, найти работу и создать бизнес на островах в океане

В саду «Эрмитаж» пройдёт фестиваль Индонезии

Для гостей выступят индонезийские танцоры и музыканты

В саду «Эрмитаж» пройдёт фестиваль Индонезии
Для гостей выступят индонезийские танцоры и музыканты

Инвестиции «Лаборатории Касперского», гаджет для мотоциклистов и теневой рынок такси

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Инвестиции «Лаборатории Касперского», гаджет для мотоциклистов и теневой рынок такси
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

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