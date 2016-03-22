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Shortparis и Николас Лутц: Signal анонсировал первых артистов новогоднего фестиваля на Бали
Среди зарубежных музыкантов — румынский импрессионист Rhadoo
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В парке «Красная Пресня» пройдет фестиваль индонезийской культуры
Гости смогут поучаствовать в традиционном свадебном торжестве
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Россиян предупредили об ухудшении криминальной обстановки в Индонезии
Туристов просят соблюдать осторожность и не вступать в конфликты с местными жителями
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В результате землетрясения и цунами в стране погибли более 800 человек
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В Москве пройдет третий ежегодный фестиваль Индонезии
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В Москве пройдет третий ежегодный фестиваль Индонезии
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Российских туристов призвали соблюдать меры безопасности после терактов в Индонезии
По данным МИД, россиян среди пострадавших нет
Российских туристов призвали соблюдать меры безопасности после терактов в Индонезии По данным МИД, россиян среди пострадавших нет
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Россиян предупредили об опасности извержения вулкана на Бали
Это может привести к ограничению работы аэропорта
Россиян предупредили об опасности извержения вулкана на Бали Это может привести к ограничению работы аэропорта
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Ростуризм призвал россиян сохранять спокойствие после извержения вулкана на Бали
На острове находится около 300 отечественных туристов
Ростуризм призвал россиян сохранять спокойствие после извержения вулкана на Бали На острове находится около 300 отечественных туристов
В саду «Эрмитаж» во второй раз пройдет фестиваль Индонезии
Гости смогут попробовать традиционную еду, займутся серфингом, дайвингом и йогой
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Из Москвы на Бали откроют первый прямой рейс Перелет будет осуществляться три раза в неделю
Стоит ли переезжать в Индонезию The Village узнал, сложно ли пойти учиться, найти работу и создать бизнес на островах в океане
В саду «Эрмитаж» пройдёт фестиваль Индонезии
Для гостей выступят индонезийские танцоры и музыканты
В саду «Эрмитаж» пройдёт фестиваль Индонезии Для гостей выступят индонезийские танцоры и музыканты
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