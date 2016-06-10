Россия значительно ухудшила позиции в рейтинге самых несчастных экономик мира
Хуже всего дела обстоят в Венесуэле
Россия значительно ухудшила позиции в рейтинге самых несчастных экономик мира Хуже всего дела обстоят в Венесуэле
Посетители «Бургер Кинга» пожаловались на уменьшенную котлету в двойных бургерах
Клиентам изменения объяснили новыми стандартами
Посетители «Бургер Кинга» пожаловались на уменьшенную котлету в двойных бургерах Клиентам изменения объяснили новыми стандартами
За 2018 год продукты в России подорожали на 4,7 %
Инфляция в стране ускорилась до 4,3 % против 2,5 % годом ранее
За 2018 год продукты в России подорожали на 4,7 % Инфляция в стране ускорилась до 4,3 % против 2,5 % годом ранее
«РБК»: Цены на одежду и обувь в 2019 году вырастут на 5–20 %
Товары подорожают из-за падения курса рубля и планируемого повышения ставки НДС
«РБК»: Цены на одежду и обувь в 2019 году вырастут на 5–20 % Товары подорожают из-за падения курса рубля и планируемого повышения ставки НДС
Центробанк: Повышение НДС приведет к росту потребительских цен
Сейчас под основную ставку налога подпадает около 70 % стоимости потребительской корзины
Центробанк: Повышение НДС приведет к росту потребительских цен Сейчас под основную ставку налога подпадает около 70 % стоимости потребительской корзины
Росстат рассчитал «индекс оливье» Дороже всего приготовить этот салат на Чукотке
Глава Центробанка — об оливье и селедке под шубой
Набиуллина отметила, что в 2017 году инфляция достигла целевого уровня
Глава Центробанка — об оливье и селедке под шубой Набиуллина отметила, что в 2017 году инфляция достигла целевого уровня
Минэкономики внесло изменения в прогноз по инфляции и ценам на нефть
Об этом сообщает газета «Коммерсантъ»
Минэкономики внесло изменения в прогноз по инфляции и ценам на нефть Об этом сообщает газета «Коммерсантъ»
Меньше думать о росте цен В Центробанке считают, что это поможет справиться с инфляцией
Воспринимаемая россиянами инфляция в три раза превышает реальную
Эксперты объясняют это высокой волатильностью цен на продукты
Воспринимаемая россиянами инфляция в три раза превышает реальную Эксперты объясняют это высокой волатильностью цен на продукты
В России зафиксировали резкое подорожание минимального набора продуктов
С начала года его стоимость выросла на 9,4 %
В России зафиксировали резкое подорожание минимального набора продуктов С начала года его стоимость выросла на 9,4 %
Повседневные расходы россиян достигли пятилетнего минимума
Об этом рассказали в исследовательском холдинге «Ромир»
Повседневные расходы россиян достигли пятилетнего минимума
Об этом рассказали в исследовательском холдинге «Ромир»
Центробанк снизил ключевую ставку
Следующее заседание по вопросам денежно-кредитной политики намечено на 28 апреля
Центробанк снизил ключевую ставку Следующее заседание по вопросам денежно-кредитной политики намечено на 28 апреля
В России зафиксировали рекордно низкую инфляцию
Центробанк ускоренно подходит к достижению целевого значения индекса потребительских цен в 4 %
В России зафиксировали рекордно низкую инфляцию Центробанк ускоренно подходит к достижению целевого значения индекса потребительских цен в 4 %
Госдума утвердила бюджет России на 2017–2019 годы
Дефицит бюджета в 2017 году превысит 2,7 триллиона рублей
Госдума утвердила бюджет России на 2017–2019 годы Дефицит бюджета в 2017 году превысит 2,7 триллиона рублей
Центробанк предостерег россиян от чрезмерно активного потребления
С соответствующим заявлением выступила глава ведомства Эльвира Набиуллина
Центробанк предостерег россиян от чрезмерно активного потребления С соответствующим заявлением выступила глава ведомства Эльвира Набиуллина
Минэкономразвития ухудшило прогноз роста ВВП
Также ведомство скорректировало расчеты инфляции и курса национальной валюты
Минэкономразвития ухудшило прогноз роста ВВП Также ведомство скорректировало расчеты инфляции и курса национальной валюты
Сколько россиян заметили рост тарифов ЖКХ
Около 31 % россиян назвали рост тарифов ЖКХ «значительным»
Сколько россиян заметили рост тарифов ЖКХ Около 31 % россиян назвали рост тарифов ЖКХ «значительным»
Центробанк снизил ключевую ставку до 10 %
Следующее заседание, на котором рассмотрят вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 28 октября 2016 года
Центробанк снизил ключевую ставку до 10 % Следующее заседание, на котором рассмотрят вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 28 октября 2016 года
Центробанк понизил ключевую ставку до 10,5 %
Следующее заседание, на котором рассмотрят вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 29 июля 2016 года