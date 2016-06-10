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Россия значительно ухудшила позиции в рейтинге самых несчастных экономик мира

Хуже всего дела обстоят в Венесуэле

Россия значительно ухудшила позиции в рейтинге самых несчастных экономик мира
Хуже всего дела обстоят в Венесуэле

Посетители «Бургер Кинга» пожаловались на уменьшенную котлету в двойных бургерах

Клиентам изменения объяснили новыми стандартами

Посетители «Бургер Кинга» пожаловались на уменьшенную котлету в двойных бургерах
Клиентам изменения объяснили новыми стандартами

За 2018 год продукты в России подорожали на 4,7 %

Инфляция в стране ускорилась до 4,3 % против 2,5 % годом ранее

За 2018 год продукты в России подорожали на 4,7 %
Инфляция в стране ускорилась до 4,3 % против 2,5 % годом ранее

«РБК»: Цены на одежду и обувь в 2019 году вырастут на 5–20 %

Товары подорожают из-за падения курса рубля и планируемого повышения ставки НДС

«РБК»: Цены на одежду и обувь в 2019 году вырастут на 5–20 %
Товары подорожают из-за падения курса рубля и планируемого повышения ставки НДС

Центробанк: Повышение НДС приведет к росту потребительских цен

Сейчас под основную ставку налога подпадает около 70 % стоимости потребительской корзины

Центробанк: Повышение НДС приведет к росту потребительских цен
Сейчас под основную ставку налога подпадает около 70 % стоимости потребительской корзины

Росстат рассчитал «индекс оливье»

Дороже всего приготовить этот салат на Чукотке

Росстат рассчитал «индекс оливье»
Дороже всего приготовить этот салат на Чукотке

Глава Центробанка — об оливье и селедке под шубой

Набиуллина отметила, что в 2017 году инфляция достигла целевого уровня

Глава Центробанка — об оливье и селедке под шубой
Набиуллина отметила, что в 2017 году инфляция достигла целевого уровня

Минэкономики внесло изменения в прогноз по инфляции и ценам на нефть

Об этом сообщает газета «Коммерсантъ»

Минэкономики внесло изменения в прогноз по инфляции и ценам на нефть
Об этом сообщает газета «Коммерсантъ»

Меньше думать о росте цен

В Центробанке считают, что это поможет справиться с инфляцией

Меньше думать о росте цен
В Центробанке считают, что это поможет справиться с инфляцией

Воспринимаемая россиянами инфляция в три раза превышает реальную

Эксперты объясняют это высокой волатильностью цен на продукты

Воспринимаемая россиянами инфляция в три раза превышает реальную
Эксперты объясняют это высокой волатильностью цен на продукты

В России зафиксировали резкое подорожание минимального набора продуктов

С начала года его стоимость выросла на 9,4 %

В России зафиксировали резкое подорожание минимального набора продуктов
С начала года его стоимость выросла на 9,4 %

Повседневные расходы россиян достигли пятилетнего минимума

Об этом рассказали в исследовательском холдинге «Ромир»

Повседневные расходы россиян достигли пятилетнего минимума
Об этом рассказали в исследовательском холдинге «Ромир»

Центробанк снизил ключевую ставку

Следующее заседание по вопросам денежно-кредитной политики намечено на 28 апреля

Центробанк снизил ключевую ставку
Следующее заседание по вопросам денежно-кредитной политики намечено на 28 апреля

В России зафиксировали рекордно низкую инфляцию

Центробанк ускоренно подходит к достижению целевого значения индекса потребительских цен в 4 %

В России зафиксировали рекордно низкую инфляцию
Центробанк ускоренно подходит к достижению целевого значения индекса потребительских цен в 4 %

Госдума утвердила бюджет России на 2017–2019 годы

Дефицит бюджета в 2017 году превысит 2,7 триллиона рублей

Госдума утвердила бюджет России на 2017–2019 годы
Дефицит бюджета в 2017 году превысит 2,7 триллиона рублей

Центробанк предостерег россиян от чрезмерно активного потребления

С соответствующим заявлением выступила глава ведомства Эльвира Набиуллина

Центробанк предостерег россиян от чрезмерно активного потребления
С соответствующим заявлением выступила глава ведомства Эльвира Набиуллина

Минэкономразвития ухудшило прогноз роста ВВП

Также ведомство скорректировало расчеты инфляции и курса национальной валюты

Минэкономразвития ухудшило прогноз роста ВВП
Также ведомство скорректировало расчеты инфляции и курса национальной валюты

Сколько россиян заметили рост тарифов ЖКХ

Около 31 % россиян назвали рост тарифов ЖКХ «значительным»

Сколько россиян заметили рост тарифов ЖКХ
Около 31 % россиян назвали рост тарифов ЖКХ «значительным»

Центробанк снизил ключевую ставку до 10 %

Следующее заседание, на котором рассмотрят вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 28 октября 2016 года

Центробанк снизил ключевую ставку до 10 %
Следующее заседание, на котором рассмотрят вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 28 октября 2016 года

Центробанк понизил ключевую ставку до 10,5 %

Следующее заседание, на котором рассмотрят вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 29 июля 2016 года

Центробанк понизил ключевую ставку до 10,5 %
Следующее заседание, на котором рассмотрят вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 29 июля 2016 года

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