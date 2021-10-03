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В Никола-Ленивце пройдет конференция по инклюзии
3 октября 2021

В Никола-Ленивце пройдет конференция по инклюзии

В инклюзивном центре «Тверская 15» откроется выставка о людях с инвалидностью
22 сентября 2021

В инклюзивном центре «Тверская 15» откроется выставка о людях с инвалидностью

На «Бауманской» открылся коворкинг для людей с инвалидностью
29 июля 2021

На «Бауманской» открылся коворкинг для людей с инвалидностью

В Москве пройдет фестиваль инклюзивных ремесленных мастерских, где работают люди с особенностями здоровья
20 апреля 2021

В Москве пройдет фестиваль инклюзивных ремесленных мастерских, где работают люди с особенностями здоровья

В «Гараже» пройдет конференция о новых технологиях и инклюзивных пространствах
1 апреля 2021

В «Гараже» пройдет конференция о новых технологиях и инклюзивных пространствах

Ссылка дня
30 марта 2021

Подкаст об инклюзивности в культуре от Storytel и Музея Москвы

«Гараж» покажет адаптированную для слабослышащих и незрячих версию «Бедные люди. Кабаковы»
17 февраля 2021

«Гараж» покажет адаптированную для слабослышащих и незрячих версию «Бедные люди. Кабаковы»

11 января 2021

«Инклюзион» проведет серию вебинаров об инклюзивном театре

30 ноября 2020

«Яндекс. Учебник» сделал бесплатный курс для учителей по инклюзивному образованию

В Москве пройдет кинофестиваль о жизни людей с инвалидностью
25 ноября 2020

В Москве пройдет кинофестиваль о жизни людей с инвалидностью

9 октября 2020

В Пушкинском музее пройдет международный инклюзивный фестиваль