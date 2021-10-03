В Никола-Ленивце пройдет конференция по инклюзии
В инклюзивном центре «Тверская 15» откроется выставка о людях с инвалидностью
На «Бауманской» открылся коворкинг для людей с инвалидностью
В Москве пройдет фестиваль инклюзивных ремесленных мастерских, где работают люди с особенностями здоровья
В «Гараже» пройдет конференция о новых технологиях и инклюзивных пространствах
Ссылка дня
Подкаст об инклюзивности в культуре от Storytel и Музея Москвы
«Гараж» покажет адаптированную для слабослышащих и незрячих версию «Бедные люди. Кабаковы»
«Инклюзион» проведет серию вебинаров об инклюзивном театре
«Яндекс. Учебник» сделал бесплатный курс для учителей по инклюзивному образованию
В Москве пройдет кинофестиваль о жизни людей с инвалидностью
В Пушкинском музее пройдет международный инклюзивный фестиваль