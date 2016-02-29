«Истории, которых не было»: Политех представит выставку об инклюзии в Музее Москвы
В основе экспозиции — рассказы людей с инвалидностью
«Истории, которых не было»: Политех представит выставку об инклюзии в Музее Москвы В основе экспозиции — рассказы людей с инвалидностью
В Москве стартовал инклюзивный фестиваль «Разные люди — новый музей». Он продлится до апреля
Посетить мероприятия на разных площадках можно бесплатно
В Москве стартовал инклюзивный фестиваль «Разные люди — новый музей». Он продлится до апреля Посетить мероприятия на разных площадках можно бесплатно
На концерты и вечеринки почти не ходят люди с инвалидностью. Вот как это можно исправить 19 лет назад в Великобритании почти не было инклюзивных клубов и фестивалей. Теперь их почти 200
В Москве пройдет фестиваль «Женщины. Инвалидность. Феминизм» с лекциями и медитацией
Мероприятия продлятся три дня
В Москве пройдет фестиваль «Женщины. Инвалидность. Феминизм» с лекциями и медитацией Мероприятия продлятся три дня
Во Дворце пионеров пройдет инклюзивный фестиваль о жизни в городе
В программе — мастер-классы, лекции «Гаража» и Гринписа, а также консультации психологов
Во Дворце пионеров пройдет инклюзивный фестиваль о жизни в городе В программе — мастер-классы, лекции «Гаража» и Гринписа, а также консультации психологов
Посетителя МФЦ с инвалидностью попросили не жаловаться на отсутствие пандуса
Москвич рассказал, что в центре обещают установить пандус уже несколько лет
Посетителя МФЦ с инвалидностью попросили не жаловаться на отсутствие пандуса Москвич рассказал, что в центре обещают установить пандус уже несколько лет
В Историческом музее покажут премьеру инклюзивного спектакля «Прикасаемые»
Фестиваль «Доступная история» продлится с 1 по 8 декабря
В Историческом музее покажут премьеру инклюзивного спектакля «Прикасаемые» Фестиваль «Доступная история» продлится с 1 по 8 декабря
В Москве пройдет инклюзивная акция «Музей для всех!»
Организации-участники проведут экскурсии и мастер-классы для посетителей с особенностями развития
В Москве пройдет инклюзивная акция «Музей для всех!» Организации-участники проведут экскурсии и мастер-классы для посетителей с особенностями развития
В Пушкинском музее пройдет Международный инклюзивный фестиваль
Мероприятия посвятят вопросам преодоления физических и коммуникативных барьеров в современном музее
В Пушкинском музее пройдет Международный инклюзивный фестиваль Мероприятия посвятят вопросам преодоления физических и коммуникативных барьеров в современном музее
На ВДНХ пройдет инклюзивный фестиваль «Все вместе со всеми»
Посетителей ждут лекции, театральная постановка и мастер-классы
На ВДНХ пройдет инклюзивный фестиваль «Все вместе со всеми» Посетителей ждут лекции, театральная постановка и мастер-классы
В Москве откроется инклюзивный книжный клуб для подростков
По четвергам здесь будут проходить чтения отрывков из современных книг
В Москве откроется инклюзивный книжный клуб для подростков По четвергам здесь будут проходить чтения отрывков из современных книг
Создать в Москве инклюзивный дом искусств Эту идею уже поддержал Владимир Путин
В Музее Востока в начале декабря пройдет день инклюзии
На мастер-классы приглашают детей с особенностями развития от 6 до 18 лет
В Музее Востока в начале декабря пройдет день инклюзии На мастер-классы приглашают детей с особенностями развития от 6 до 18 лет
В Пушкинском музее пройдет «Инклюзивный фестиваль»
Мероприятие посвящено формированию доступной среды в музейном пространстве
В Пушкинском музее пройдет «Инклюзивный фестиваль» Мероприятие посвящено формированию доступной среды в музейном пространстве
В Пушкинском музее запустят серию инклюзивных программ
12 ноября там пройдет выставка тактильных копий известных произведений для незрячих посетителей
В Пушкинском музее запустят серию инклюзивных программ 12 ноября там пройдет выставка тактильных копий известных произведений для незрячих посетителей
В саду имени Баумана пройдёт фестиваль больничных клоунов
Здесь дети смогут поиграть со специально обученными собаками-терапевтами и «полечить» клоунов
В саду имени Баумана пройдёт фестиваль больничных клоунов Здесь дети смогут поиграть со специально обученными собаками-терапевтами и «полечить» клоунов
На «Флаконе» ко Дню защиты детей пройдёт инклюзивный праздник
Здесь будут играть джаз, показывать кино и продавать сувениры
На «Флаконе» ко Дню защиты детей пройдёт инклюзивный праздник Здесь будут играть джаз, показывать кино и продавать сувениры
В Москве заработала инклюзивная театральная школа под кураторством Брусникина
В «Со-единении» будут делать театральные постановки с участием профессиональных актёров и людей с инвалидностью