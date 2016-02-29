16 ноября, вторник
Москва
Россия
Войти
Россия
постыгидыкоротко
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ

Подписаться
Церковь в смартфоне, органайзер аптечки, умная футболка
Промо
Церковь в смартфоне, органайзер аптечки, умная футболка И другие стартапы от школьников и студентов
Церковь в смартфоне, органайзер аптечки, умная футболка
Промо

Церковь в смартфоне, органайзер аптечки, умная футболка
И другие стартапы от школьников и студентов

Не только Паралимпиада
Спецпроект
Не только Паралимпиада Победитель игр и тренеры рассказывают об инклюзивном спорте
Не только Паралимпиада
Спецпроект

Не только Паралимпиада
Победитель игр и тренеры рассказывают об инклюзивном спорте

«Истории, которых не было»: Политех представит выставку об инклюзии в Музее Москвы

В основе экспозиции — рассказы людей с инвалидностью

«Истории, которых не было»: Политех представит выставку об инклюзии в Музее Москвы
В основе экспозиции — рассказы людей с инвалидностью

В Москве стартовал инклюзивный фестиваль «Разные люди — новый музей». Он продлится до апреля

Посетить мероприятия на разных площадках можно бесплатно

В Москве стартовал инклюзивный фестиваль «Разные люди — новый музей». Он продлится до апреля
Посетить мероприятия на разных площадках можно бесплатно

На концерты и вечеринки почти не ходят люди с инвалидностью. Вот как это можно исправить
На концерты и вечеринки почти не ходят люди с инвалидностью. Вот как это можно исправить 19 лет назад в Великобритании почти не было инклюзивных клубов и фестивалей. Теперь их почти 200
На концерты и вечеринки почти не ходят люди с инвалидностью. Вот как это можно исправить

На концерты и вечеринки почти не ходят люди с инвалидностью. Вот как это можно исправить
19 лет назад в Великобритании почти не было инклюзивных клубов и фестивалей. Теперь их почти 200

В Москве пройдет фестиваль «Женщины. Инвалидность. Феминизм» с лекциями и медитацией

Мероприятия продлятся три дня

В Москве пройдет фестиваль «Женщины. Инвалидность. Феминизм» с лекциями и медитацией
Мероприятия продлятся три дня

Во Дворце пионеров пройдет инклюзивный фестиваль о жизни в городе

В программе — мастер-классы, лекции «Гаража» и Гринписа, а также консультации психологов

Во Дворце пионеров пройдет инклюзивный фестиваль о жизни в городе
В программе — мастер-классы, лекции «Гаража» и Гринписа, а также консультации психологов

Посетителя МФЦ с инвалидностью попросили не жаловаться на отсутствие пандуса

Москвич рассказал, что в центре обещают установить пандус уже несколько лет

Посетителя МФЦ с инвалидностью попросили не жаловаться на отсутствие пандуса
Москвич рассказал, что в центре обещают установить пандус уже несколько лет

В Историческом музее покажут премьеру инклюзивного спектакля «Прикасаемые»

Фестиваль «Доступная история» продлится с 1 по 8 декабря

В Историческом музее покажут премьеру инклюзивного спектакля «Прикасаемые»
Фестиваль «Доступная история» продлится с 1 по 8 декабря

В Москве пройдет инклюзивная акция «Музей для всех!»

Организации-участники проведут экскурсии и мастер-классы для посетителей с особенностями развития

В Москве пройдет инклюзивная акция «Музей для всех!»
Организации-участники проведут экскурсии и мастер-классы для посетителей с особенностями развития

В Пушкинском музее пройдет Международный инклюзивный фестиваль

Мероприятия посвятят вопросам преодоления физических и коммуникативных барьеров в современном музее

В Пушкинском музее пройдет Международный инклюзивный фестиваль
Мероприятия посвятят вопросам преодоления физических и коммуникативных барьеров в современном музее

На ВДНХ пройдет инклюзивный фестиваль «Все вместе со всеми»

Посетителей ждут лекции, театральная постановка и мастер-классы

На ВДНХ пройдет инклюзивный фестиваль «Все вместе со всеми»
Посетителей ждут лекции, театральная постановка и мастер-классы

В Москве откроется инклюзивный книжный клуб для подростков

По четвергам здесь будут проходить чтения отрывков из современных книг

В Москве откроется инклюзивный книжный клуб для подростков
По четвергам здесь будут проходить чтения отрывков из современных книг

Создать в Москве инклюзивный дом искусств

Эту идею уже поддержал Владимир Путин

Создать в Москве инклюзивный дом искусств
Эту идею уже поддержал Владимир Путин

В Музее Востока в начале декабря пройдет день инклюзии

На мастер-классы приглашают детей с особенностями развития от 6 до 18 лет

В Музее Востока в начале декабря пройдет день инклюзии
На мастер-классы приглашают детей с особенностями развития от 6 до 18 лет

В Пушкинском музее пройдет «Инклюзивный фестиваль»

Мероприятие посвящено формированию доступной среды в музейном пространстве

В Пушкинском музее пройдет «Инклюзивный фестиваль»
Мероприятие посвящено формированию доступной среды в музейном пространстве

В Пушкинском музее запустят серию инклюзивных программ

12 ноября там пройдет выставка тактильных копий известных произведений для незрячих посетителей

В Пушкинском музее запустят серию инклюзивных программ
12 ноября там пройдет выставка тактильных копий известных произведений для незрячих посетителей

В саду имени Баумана пройдёт фестиваль больничных клоунов

Здесь дети смогут поиграть со специально обученными собаками-терапевтами и «полечить» клоунов

В саду имени Баумана пройдёт фестиваль больничных клоунов
Здесь дети смогут поиграть со специально обученными собаками-терапевтами и «полечить» клоунов

На «Флаконе» ко Дню защиты детей пройдёт инклюзивный праздник

Здесь будут играть джаз, показывать кино и продавать сувениры

На «Флаконе» ко Дню защиты детей пройдёт инклюзивный праздник
Здесь будут играть джаз, показывать кино и продавать сувениры

В Москве заработала инклюзивная театральная школа под кураторством Брусникина

В «Со-единении» будут делать театральные постановки с участием профессиональных актёров и людей с инвалидностью

В Москве заработала инклюзивная театральная школа под кураторством Брусникина
В «Со-единении» будут делать театральные постановки с участием профессиональных актёров и людей с инвалидностью

ХОЧУ ЕЩЁ МАТЕРИАЛОВ