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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Иностранцам хотят запретить пользоваться услугами суррогатных матерей
25 мая 2022

Иностранцам хотят запретить пользоваться услугами суррогатных матерей

Предложение дня
13 мая 2022

Запретить адвокатам «недружественных стран» работать в России

1 мая 2022

Иностранцам запретили заниматься перевозками в России

Предложение дня
2 февраля 2022

Признавать иностранцев «нежелательными» без ограничения по времени

Предложение дня
9 июля 2021

Отменить разрешения на временное проживание иностранцев

30 июня 2021

«Коммерсантъ»: Иностранцы в Москве не могут получить QR-код

22 ноября 2020

МВД хочет создать банк биометрических данных россиян и иностранцев

Обязать иностранцев сдавать отпечатки пальцев и получать электронный ID
Предложение дня
11 сентября 2020

Обязать иностранцев сдавать отпечатки пальцев и получать электронный ID

Цифра дня
4 августа 2020

Сколько денег потеряла Россия из-за отсутствия иностранных туристов

Россия ввела единые электронные визы для иностранцев

Въехать в страну можно будет всего на две недели

Россия ввела единые электронные визы для иностранцев

Минобрнауки отменило приказ об ограничении контактов российских ученых с иностранцами (обновлено)

Минобрнауки требовало писать отчеты по итогам каждой встречи, в том числе неформальной

Минобрнауки отменило приказ об ограничении контактов российских ученых с иностранцами (обновлено)

Самые посещаемые города мира

В топ-100 вошли Москва и Петербург

Самые посещаемые города мира

The Singleton и московские рестораны представили совместные гастрономические сеты

Их можно попробовать в Community, Bijou и других заведениях

The Singleton и московские рестораны представили совместные гастрономические сеты

Где пить коктейли в Москве
Где пить коктейли в Москве Продолжаем рассказывать про лучшие бары в городе
Где пить коктейли в Москве

Где пить коктейли в Москве
Продолжаем рассказывать про лучшие бары в городе

Ученые — о рекомендации Минобрнауки ограничить контакты с иностранцами
Ученые — о рекомендации Минобрнауки ограничить контакты с иностранцами Назад за железный занавес
Ученые — о рекомендации Минобрнауки ограничить контакты с иностранцами

Ученые — о рекомендации Минобрнауки ограничить контакты с иностранцами
Назад за железный занавес

Петербургский Pita’s, бар Dry & Wet и «Иностранцы»
Петербургский Pita’s, бар Dry & Wet и «Иностранцы» Все открытия недели — в регулярной подборке The Village
Петербургский Pita’s, бар Dry & Wet и «Иностранцы»

Петербургский Pita’s, бар Dry & Wet и «Иностранцы»
Все открытия недели — в регулярной подборке The Village

Россию признали одной из наиболее привлекательных стран для иностранных студентов

Первое место у США

Россию признали одной из наиболее привлекательных стран для иностранных студентов

Сколько иностранцев выдворили из Москвы с начала года

Чаще всего правонарушения были связаны с превышением сроков пребывания в России

Сколько иностранцев выдворили из Москвы с начала года

В Госдуме предложили ограничить долю иностранного капитала в новостных агрегаторах

«Яндекс» и Mail.ru могут столкнуться со сложностями при владении собственными сервисами

В Госдуме предложили ограничить долю иностранного капитала в новостных агрегаторах

Сколько россиян не могут говорить по-английски за границей

Опрос среди путешествующих граждан провел сервис OneTwoTrip

Сколько россиян не могут говорить по-английски за границей

Сколько россиян не поддерживают упрощение визового режима для иностранных туристов

По мнению опрошенных, главное негативное последствие — рост незаконной миграции

Сколько россиян не поддерживают упрощение визового режима для иностранных туристов

Самые дорогие для экспатов города мира

Москва по-прежнему остается наиболее затратным для иностранцев городом Восточной Европы

Самые дорогие для экспатов города мира

Московский ресторан обвинили в двукратном завышении цен для иностранцев

Администрация заведения использование двух разных меню отрицает

Московский ресторан обвинили в двукратном завышении цен для иностранцев

Что говорят о Москве иностранные болельщики
Что говорят о Москве иностранные болельщики Песни с бабушками в автобусе, задержания полиции и «черный Путин»
Что говорят о Москве иностранные болельщики

Что говорят о Москве иностранные болельщики
Песни с бабушками в автобусе, задержания полиции и «черный Путин»

«Яндекс.Такси» запустило автоматический перевод сообщений для иностранцев

Новая функция появится в приложении в ближайшие дни

«Яндекс.Такси» запустило автоматический перевод сообщений для иностранцев

Отказываться от иностранных подарков и не пить с болельщиками на брудершафт

Россиян призвали к бдительному общению с зарубежными фанатами

Отказываться от иностранных подарков и не пить с болельщиками на брудершафт

Не заниматься сексом с иностранцами во время ЧМ-2018

В Госдуме считают, что от этого в России увеличивается число неполных семей

Не заниматься сексом с иностранцами во время ЧМ-2018

Сколько женщин среди болельщиков ЧМ-2018

И какие страны лидируют по числу фанатов, купивших билеты на матчи турнира

Сколько женщин среди болельщиков ЧМ-2018

В некоторые дни ЧМ работу «Аэроэкспрессов» продлят до трех ночи

Компания прогнозирует пиковую загрузку поездов

В некоторые дни ЧМ работу «Аэроэкспрессов» продлят до трех ночи

Метро и МЦК проведут двуязычные экскурсии для болельщиков ЧМ

Новые экскурсионные маршруты запустят 10 июня по 15 июля

Метро и МЦК проведут двуязычные экскурсии для болельщиков ЧМ

В Москве проведут цикл бесплатных экскурсий по историческим районам

В программу войдут квесты, автобусные маршруты и пешеходные прогулки

В Москве проведут цикл бесплатных экскурсий по историческим районам

Большинство билетов на чемпионат мира приобрели американцы и китайцы

Команды этих стран в мундиале при этом не участвуют

Большинство билетов на чемпионат мира приобрели американцы и китайцы

Иностранцев предупредили о рисках поездки на ЧМ-2018 в Россию

Предполагается, что туристам будет сложнее разобраться с возникшими в России проблемами из-за массовой отсылки дипломатов

Иностранцев предупредили о рисках поездки на ЧМ-2018 в Россию

Штрафовать россиян за поведение иностранных гостей

Им предстоит контролировать соблюдение целей и сроков визита своих зарубежных товарищей

Штрафовать россиян за поведение иностранных гостей

Минпромторг выбрал магазины для участия в системе tax free

Получить компенсацию НДС можно будет в том числе в магазинах Москвы, Петербурга и Сочи

Минпромторг выбрал магазины для участия в системе tax free

В Москве пройдут бесплатные экскурсии для иностранцев

Гиды расскажут туристам о столице на английском и китайском языках

В Москве пройдут бесплатные экскурсии для иностранцев

Минтруд предложил сократить количество иностранных рабочих на 20 %

В 2018 году их должно стать 140 тысяч

Минтруд предложил сократить количество иностранных рабочих на 20 %

Рейтинг России в списке стран с лучшими условиями для экспатов снизился на 15 позиций

Лучшей страной для переселенцев эксперты назвали Сингапур

Рейтинг России в списке стран с лучшими условиями для экспатов снизился на 15 позиций

Высылать из России за «нежелательное поведение»

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на источники в парламентских кругах

Высылать из России за «нежелательное поведение»

Количество выявленных преступлений в Москве сократилось почти на четверть

Более 16 % всех преступлений совершили иностранцы

Количество выявленных преступлений в Москве сократилось почти на четверть

Штрафовать россиян за нарушения приглашенных иностранцев

С такой инициативой выступило МВД

Штрафовать россиян за нарушения приглашенных иностранцев

Белорусам разрешат не получать российские права для работы на транспорте

В июне в России вступил в силу запрет на управление транспортными средствами по иностранным правам

Белорусам разрешат не получать российские права для работы на транспорте

Водители-иностранцы — об отказе такси работать с ними
Водители-иностранцы — об отказе такси работать с ними Что будут делать работавшие в московском такси выходцы из Армении, Киргизии и Украины после вступления в силу нового закона
Водители-иностранцы — об отказе такси работать с ними

Водители-иностранцы — об отказе такси работать с ними
Что будут делать работавшие в московском такси выходцы из Армении, Киргизии и Украины после вступления в силу нового закона

В России введут новый тип виз для иностранцев

Они предназначены для граждан, временно проживающих в стране

В России введут новый тип виз для иностранцев

День Победы: Архивы, цифры и скандалы
День Победы: Архивы, цифры и скандалы Материалы The Villаge о том, что смотрят на 9 Мая, сколько тратят на парад Победы и какие скандалы происходили вокруг праздника
День Победы: Архивы, цифры и скандалы

День Победы: Архивы, цифры и скандалы
Материалы The Villаge о том, что смотрят на 9 Мая, сколько тратят на парад Победы и какие скандалы происходили вокруг праздника

В России появится аналог грин-карты

Документ даст право въезда и работы в России

В России появится аналог грин-карты

В России могут отменить запрет на въезд иностранцев с ВИЧ

Минздраву, МВД и Роспотребнадзору поручили пересмотреть действующие с 1995 года ограничения

В России могут отменить запрет на въезд иностранцев с ВИЧ

Крупнейший в мире оператор tax free зарегистрировался в России

Global Blue примет участие в пилотном проекте по возврату НДС иностранцам в России

Крупнейший в мире оператор tax free зарегистрировался в России

В Москве запустили курс «Русская культура для иностранцев»

Занятия пройдут с 14 ноября по 14 декабря

В Москве запустили курс «Русская культура для иностранцев»

Граждане каких стран чаще всего приезжают в Москву

Лидером рейтинга стал Китай

Граждане каких стран чаще всего приезжают в Москву

Сколько иностранцы тратят за одну поездку в Москву

Туристы из России тратят 200 евро во время посещения столицы

Сколько иностранцы тратят за одну поездку в Москву

Московские пенсионеры будут помогать иностранцам изучать русский язык

Уроки собираются организовывать через Skype

Московские пенсионеры будут помогать иностранцам изучать русский язык

Польский градостроитель Куба Снопек — о пяти годах жизни в Москве и отъезде из России

Польский градостроитель Куба Снопек — о пяти годах жизни в Москве и отъезде из РоссииThe Village поговорил с бывшим преподавателем «Стрелки» о том, насколько удачными оказались московские нововведения

Польский градостроитель Куба Снопек — о пяти годах жизни в Москве и отъезде из России

Польский градостроитель Куба Снопек — о пяти годах жизни в Москве и отъезде из России
The Village поговорил с бывшим преподавателем «Стрелки» о том, насколько удачными оказались московские нововведения

Кто из иностранцев встречал Новый год в Москве

Жителей зарубежных стран в России накануне 2016 года стало больше

Кто из иностранцев встречал Новый год в Москве

В России на четверть сократили квоту для иностранных работников

Также власти понизили нормы допустимой доли иностранцев в различных отраслях экономики

В России на четверть сократили квоту для иностранных работников

Запретить въезд в Россию сторонникам революций

С таким предложением выступили в ФМС

Запретить въезд в Россию сторонникам революций

Мигрантам запретили работать в подземных сооружениях

Изменения в законодательную базу столицы внесены мэром

Мигрантам запретили работать в подземных сооружениях

На улицах Москвы могут нарисовать красную линию маршрута по главным достопримечательностям

В маршрут планируют включить Красную площадь, храм Христа Спасителя, музей имени Пушкина и другие городские объекты

На улицах Москвы могут нарисовать красную линию маршрута по главным достопримечательностям

Россияне смогут отправлять электронную версию приглашения для иностранцев

Со временем процедуру сделают полностью дистанционной

Россияне смогут отправлять электронную версию приглашения для иностранцев

Администратор хостела
Администратор хостела Администратор популярного хостела в центре Петербурга анонимно рассказал The Village о трудных иностранцах, которые запивают водку пивом, случайно заселённом таборе цыган и спаде туристического потока
Администратор хостела

Администратор хостела
Администратор популярного хостела в центре Петербурга анонимно рассказал The Village о трудных иностранцах, которые запивают водку пивом, случайно заселённом таборе цыган и спаде туристического потока

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