Обязать иностранцев сдавать отпечатки пальцев и получать электронный ID
Россия ввела единые электронные визы для иностранцев
Въехать в страну можно будет всего на две недели
Минобрнауки отменило приказ об ограничении контактов российских ученых с иностранцами (обновлено)
Минобрнауки требовало писать отчеты по итогам каждой встречи, в том числе неформальной
The Singleton и московские рестораны представили совместные гастрономические сеты
Их можно попробовать в Community, Bijou и других заведениях
Ученые — о рекомендации Минобрнауки ограничить контакты с иностранцами Назад за железный занавес
Петербургский Pita’s, бар Dry & Wet и «Иностранцы» Все открытия недели — в регулярной подборке The Village
Россию признали одной из наиболее привлекательных стран для иностранных студентов
Первое место у США
Сколько иностранцев выдворили из Москвы с начала года
Чаще всего правонарушения были связаны с превышением сроков пребывания в России
В Госдуме предложили ограничить долю иностранного капитала в новостных агрегаторах
«Яндекс» и Mail.ru могут столкнуться со сложностями при владении собственными сервисами
Сколько россиян не могут говорить по-английски за границей
Опрос среди путешествующих граждан провел сервис OneTwoTrip
Сколько россиян не поддерживают упрощение визового режима для иностранных туристов
По мнению опрошенных, главное негативное последствие — рост незаконной миграции
Самые дорогие для экспатов города мира
Москва по-прежнему остается наиболее затратным для иностранцев городом Восточной Европы
Московский ресторан обвинили в двукратном завышении цен для иностранцев
Администрация заведения использование двух разных меню отрицает
Что говорят о Москве иностранные болельщики Песни с бабушками в автобусе, задержания полиции и «черный Путин»
«Яндекс.Такси» запустило автоматический перевод сообщений для иностранцев
Новая функция появится в приложении в ближайшие дни
Отказываться от иностранных подарков и не пить с болельщиками на брудершафт
Россиян призвали к бдительному общению с зарубежными фанатами
Не заниматься сексом с иностранцами во время ЧМ-2018
В Госдуме считают, что от этого в России увеличивается число неполных семей
Сколько женщин среди болельщиков ЧМ-2018
И какие страны лидируют по числу фанатов, купивших билеты на матчи турнира
В некоторые дни ЧМ работу «Аэроэкспрессов» продлят до трех ночи
Компания прогнозирует пиковую загрузку поездов
Метро и МЦК проведут двуязычные экскурсии для болельщиков ЧМ
Новые экскурсионные маршруты запустят 10 июня по 15 июля
В Москве проведут цикл бесплатных экскурсий по историческим районам
В программу войдут квесты, автобусные маршруты и пешеходные прогулки
Большинство билетов на чемпионат мира приобрели американцы и китайцы
Команды этих стран в мундиале при этом не участвуют
Иностранцев предупредили о рисках поездки на ЧМ-2018 в Россию
Предполагается, что туристам будет сложнее разобраться с возникшими в России проблемами из-за массовой отсылки дипломатов
Штрафовать россиян за поведение иностранных гостей
Им предстоит контролировать соблюдение целей и сроков визита своих зарубежных товарищей
Минпромторг выбрал магазины для участия в системе tax free
Получить компенсацию НДС можно будет в том числе в магазинах Москвы, Петербурга и Сочи
В Москве пройдут бесплатные экскурсии для иностранцев
Гиды расскажут туристам о столице на английском и китайском языках
Минтруд предложил сократить количество иностранных рабочих на 20 %
В 2018 году их должно стать 140 тысяч
Рейтинг России в списке стран с лучшими условиями для экспатов снизился на 15 позиций
Лучшей страной для переселенцев эксперты назвали Сингапур
Высылать из России за «нежелательное поведение»
Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на источники в парламентских кругах
Количество выявленных преступлений в Москве сократилось почти на четверть
Более 16 % всех преступлений совершили иностранцы
Белорусам разрешат не получать российские права для работы на транспорте
В июне в России вступил в силу запрет на управление транспортными средствами по иностранным правам
Водители-иностранцы — об отказе такси работать с ними Что будут делать работавшие в московском такси выходцы из Армении, Киргизии и Украины после вступления в силу нового закона
В России введут новый тип виз для иностранцев
Они предназначены для граждан, временно проживающих в стране
День Победы: Архивы, цифры и скандалы Материалы The Villаge о том, что смотрят на 9 Мая, сколько тратят на парад Победы и какие скандалы происходили вокруг праздника
В России могут отменить запрет на въезд иностранцев с ВИЧ
Минздраву, МВД и Роспотребнадзору поручили пересмотреть действующие с 1995 года ограничения
Крупнейший в мире оператор tax free зарегистрировался в России
Global Blue примет участие в пилотном проекте по возврату НДС иностранцам в России
В Москве запустили курс «Русская культура для иностранцев»
Занятия пройдут с 14 ноября по 14 декабря
Сколько иностранцы тратят за одну поездку в Москву
Туристы из России тратят 200 евро во время посещения столицы
Московские пенсионеры будут помогать иностранцам изучать русский язык
Уроки собираются организовывать через Skype
Польский градостроитель Куба Снопек — о пяти годах жизни в Москве и отъезде из РоссииThe Village поговорил с бывшим преподавателем «Стрелки» о том, насколько удачными оказались московские нововведения
Польский градостроитель Куба Снопек — о пяти годах жизни в Москве и отъезде из России The Village поговорил с бывшим преподавателем «Стрелки» о том, насколько удачными оказались московские нововведения
Кто из иностранцев встречал Новый год в Москве
Жителей зарубежных стран в России накануне 2016 года стало больше
В России на четверть сократили квоту для иностранных работников
Также власти понизили нормы допустимой доли иностранцев в различных отраслях экономики
Мигрантам запретили работать в подземных сооружениях
Изменения в законодательную базу столицы внесены мэром
На улицах Москвы могут нарисовать красную линию маршрута по главным достопримечательностям
В маршрут планируют включить Красную площадь, храм Христа Спасителя, музей имени Пушкина и другие городские объекты
Россияне смогут отправлять электронную версию приглашения для иностранцев
Со временем процедуру сделают полностью дистанционной