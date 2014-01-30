Шлем для курицы и сушеные жуки: Почему AliExpress предлагает нам странные товары И не только он
Чтобы привлечь миллениалов, «Перекресток» выпустил музыкальный альбом. Сработало ли это? Изучаем баллады о шашлыке и летающих огурцах
«Яндекс.Директ» предложил бизнесменам автоматически созданные рекламные ролики
Компания проводит закрытый эксперимент
«Яндекс.Директ» предложил бизнесменам автоматически созданные рекламные ролики Компания проводит закрытый эксперимент
Иск Apple к Swatch, реклама в Messenger и возрождение «Тамагочи»
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Иск Apple к Swatch, реклама в Messenger и возрождение «Тамагочи» Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Как реклама преследует нас в интернете Насколько пристально Facebook следит за нами и почему пользователи Wi-Fi в метро часто видят рекламу дезодорантов
Директор рекламной ассоциации Валентин Смоляков — о том, что ждет работников рекламы и СМИ The Village узнал, почему с российского телевидения пропала реклама про ангелов и людей, запрыгивающих на машины, и какие СМИ переживут кризис
Вся эта ложь: Почему нельзя верить отзывам в интернете The Village провёл расследование и выяснил, как отличить заказные отзывы на рестораны и фильмы от настоящих, как виртуалы притворяются соседями и заставляют нас верить в ложь
Walt Disney, Target и Nestlé первыми разместили рекламу в Pinterest
Сервис наконец-то начал тестировать модель своей монетизации
Walt Disney, Target и Nestlé первыми разместили рекламу в Pinterest Сервис наконец-то начал тестировать модель своей монетизации
Twitter приобрёл сервис анализа соцсетей Gnip
Он поможет Twitter повысить качество таргетинга и привлечь новых рекламодателей
Twitter приобрёл сервис анализа соцсетей Gnip Он поможет Twitter повысить качество таргетинга и привлечь новых рекламодателей
«Яндекс.Маркет» пересмотрел систему расчётов с продавцами
Они смогут отдавать площадке до 50% от стоимости приобретённого товара за более выгодные позиции в поисковой выдаче
«Яндекс.Маркет» пересмотрел систему расчётов с продавцами Они смогут отдавать площадке до 50% от стоимости приобретённого товара за более выгодные позиции в поисковой выдаче
Провал дня: 36% рекламного трафика оказались подделкой
Крупные рекламодатели начали задумываться о реальной эффективности цифровой рекламы
Провал дня: 36% рекламного трафика оказались подделкой Крупные рекламодатели начали задумываться о реальной эффективности цифровой рекламы
Auditorius: Как заработать на продаже и анализе данных интернет-пользователей Геннадий Нагорнов и Валерий Кашин создали компанию в сфере анализа данных и аукционных торгов на рекламном рынке, когда в России мало кто об этом слышал. В марте оборот составит 10 млн рублей.
В 2014 году объём рынка RTB-рекламы может вырасти вдвое
По итогам прошлого года он составил 1,2 млрд рублей
В 2014 году объём рынка RTB-рекламы может вырасти вдвое По итогам прошлого года он составил 1,2 млрд рублей
В Великобритании выпустили видеоруководство по интернет-рекламе для детей
Оно рассказывает о том, как удержаться от щелчка по баннеру, обещающему миллионы
В Великобритании выпустили видеоруководство по интернет-рекламе для детей Оно рассказывает о том, как удержаться от щелчка по баннеру, обещающему миллионы
«Яндекс» и Google договорились о партнёрстве в сфере медийной рекламы
Теперь они смогут подключить свои рекламные сервисы к RTB-системам друг друга
«Яндекс» и Google договорились о партнёрстве в сфере медийной рекламы Теперь они смогут подключить свои рекламные сервисы к RTB-системам друг друга
Госдума озаботилась налогообложением блогеров
Депутаты работают над законопроектом, определяющим единую схему взимания налогов с доходов блогеров от рекламы
Госдума озаботилась налогообложением блогеров Депутаты работают над законопроектом, определяющим единую схему взимания налогов с доходов блогеров от рекламы
Google защитит рекламодателей от мошенников при помощи сервиса Spider.io
Он позволяет выявлять клики, сделанные ботами, а не реальными пользователями
Google защитит рекламодателей от мошенников при помощи сервиса Spider.io Он позволяет выявлять клики, сделанные ботами, а не реальными пользователями
Дерзость и отвага: Как бренды используют скандальных звёзд в рекламе Известный своими гомофобными высказываниями актёр Иван Охлобыстин увеличил продажи в интернет-магазине Baon в 4 раза. H&F вспоминает рекламные кампании с участием других эпатажных личностей.
«ВКонтакте» открыла доступ к ретаргетингу
С помощью этого функционала участники закрытого тестирования смогли повысить конверсию своих объявлений в 2,5 раза
«ВКонтакте» открыла доступ к ретаргетингу С помощью этого функционала участники закрытого тестирования смогли повысить конверсию своих объявлений в 2,5 раза
В России могут запретить онлайн-рекламу
Если в рассматриваемый Госдумой законопроект не внесут изменения, то владельцам сайтов придётся получать предварительное согласие пользователей на просмотр рекламы