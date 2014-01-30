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Шлем для курицы и сушеные жуки: Почему AliExpress предлагает нам странные товары
Как это работает
Шлем для курицы и сушеные жуки: Почему AliExpress предлагает нам странные товарыИ не только он
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Шлем для курицы и сушеные жуки: Почему AliExpress предлагает нам странные товары
Как это работает

Шлем для курицы и сушеные жуки: Почему AliExpress предлагает нам странные товары И не только он

Чтобы привлечь миллениалов, «Перекресток» выпустил музыкальный альбом. Сработало ли это?
Менеджмент
Чтобы привлечь миллениалов, «Перекресток» выпустил музыкальный альбом. Сработало ли это?Изучаем баллады о шашлыке и летающих огурцах
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Чтобы привлечь миллениалов, «Перекресток» выпустил музыкальный альбом. Сработало ли это?
Менеджмент

Чтобы привлечь миллениалов, «Перекресток» выпустил музыкальный альбом. Сработало ли это? Изучаем баллады о шашлыке и летающих огурцах

Новости

«Яндекс.Директ» предложил бизнесменам автоматически созданные рекламные ролики

Компания проводит закрытый эксперимент

0
Новости

«Яндекс.Директ» предложил бизнесменам автоматически созданные рекламные ролики Компания проводит закрытый эксперимент

Новости

Иск Apple к Swatch, реклама в Messenger и возрождение «Тамагочи»

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

0
Новости

Иск Apple к Swatch, реклама в Messenger и возрождение «Тамагочи» Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Как реклама преследует нас в интернете
Как это работает
Как реклама преследует нас в интернетеНасколько пристально Facebook следит за нами и почему пользователи Wi-Fi в метро часто видят рекламу дезодорантов
17
Как реклама преследует нас в интернете
Как это работает

Как реклама преследует нас в интернете Насколько пристально Facebook следит за нами и почему пользователи Wi-Fi в метро часто видят рекламу дезодорантов

Директор рекламной ассоциации Валентин Смоляков — о том, что ждет работников рекламы и СМИ
Что нового
Директор рекламной ассоциации Валентин Смоляков — о том, что ждет работников рекламы и СМИThe Village узнал, почему с российского телевидения пропала реклама про ангелов и людей, запрыгивающих на машины, и какие СМИ переживут кризис
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Директор рекламной ассоциации Валентин Смоляков — о том, что ждет работников рекламы и СМИ
Что нового

Директор рекламной ассоциации Валентин Смоляков — о том, что ждет работников рекламы и СМИ The Village узнал, почему с российского телевидения пропала реклама про ангелов и людей, запрыгивающих на машины, и какие СМИ переживут кризис

Вся эта ложь: Почему нельзя верить отзывам в интернете
Ситуация
Вся эта ложь: Почему нельзя верить отзывам в интернете The Village провёл расследование и выяснил, как отличить заказные отзывы на рестораны и фильмы от настоящих, как виртуалы притворяются соседями и заставляют нас верить в ложь
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Вся эта ложь: Почему нельзя верить отзывам в интернете
Ситуация

Вся эта ложь: Почему нельзя верить отзывам в интернете The Village провёл расследование и выяснил, как отличить заказные отзывы на рестораны и фильмы от настоящих, как виртуалы притворяются соседями и заставляют нас верить в ложь

Новости

Walt Disney, Target и Nestlé первыми разместили рекламу в Pinterest

Сервис наконец-то начал тестировать модель своей монетизации

0
Новости

Walt Disney, Target и Nestlé первыми разместили рекламу в Pinterest Сервис наконец-то начал тестировать модель своей монетизации

Новости

Twitter приобрёл сервис анализа соцсетей Gnip

Он поможет Twitter повысить качество таргетинга и привлечь новых рекламодателей

0
Новости

Twitter приобрёл сервис анализа соцсетей Gnip Он поможет Twitter повысить качество таргетинга и привлечь новых рекламодателей

Новости

«Яндекс.Маркет» пересмотрел систему расчётов с продавцами

Они смогут отдавать площадке до 50% от стоимости приобретённого товара за более выгодные позиции в поисковой выдаче

0
Новости

«Яндекс.Маркет» пересмотрел систему расчётов с продавцами Они смогут отдавать площадке до 50% от стоимости приобретённого товара за более выгодные позиции в поисковой выдаче

Новости

Провал дня: 36% рекламного трафика оказались подделкой

Крупные рекламодатели начали задумываться о реальной эффективности цифровой рекламы

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Новости

Провал дня: 36% рекламного трафика оказались подделкой Крупные рекламодатели начали задумываться о реальной эффективности цифровой рекламы

Auditorius: Как заработать на продаже и анализе данных интернет-пользователей
Сделал сам
Auditorius: Как заработать на продаже и анализе данных интернет-пользователейГеннадий Нагорнов и Валерий Кашин создали компанию в сфере анализа данных и аукционных торгов на рекламном рынке, когда в России мало кто об этом слышал. В марте оборот составит 10 млн рублей.
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Auditorius: Как заработать на продаже и анализе данных интернет-пользователей
Сделал сам

Auditorius: Как заработать на продаже и анализе данных интернет-пользователей Геннадий Нагорнов и Валерий Кашин создали компанию в сфере анализа данных и аукционных торгов на рекламном рынке, когда в России мало кто об этом слышал. В марте оборот составит 10 млн рублей.

Новости

В 2014 году объём рынка RTB-рекламы может вырасти вдвое

По итогам прошлого года он составил 1,2 млрд рублей

1
Новости

В 2014 году объём рынка RTB-рекламы может вырасти вдвое По итогам прошлого года он составил 1,2 млрд рублей

Новости

В Великобритании выпустили видеоруководство по интернет-рекламе для детей

Оно рассказывает о том, как удержаться от щелчка по баннеру, обещающему миллионы

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Новости

В Великобритании выпустили видеоруководство по интернет-рекламе для детей Оно рассказывает о том, как удержаться от щелчка по баннеру, обещающему миллионы

Новости

«Яндекс» и Google договорились о партнёрстве в сфере медийной рекламы

Теперь они смогут подключить свои рекламные сервисы к RTB-системам друг друга

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Новости

«Яндекс» и Google договорились о партнёрстве в сфере медийной рекламы Теперь они смогут подключить свои рекламные сервисы к RTB-системам друг друга

Новости

Госдума озаботилась налогообложением блогеров

Депутаты работают над законопроектом, определяющим единую схему взимания налогов с доходов блогеров от рекламы

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Новости

Госдума озаботилась налогообложением блогеров Депутаты работают над законопроектом, определяющим единую схему взимания налогов с доходов блогеров от рекламы

Новости

Google защитит рекламодателей от мошенников при помощи сервиса Spider.io

Он позволяет выявлять клики, сделанные ботами, а не реальными пользователями

0
Новости

Google защитит рекламодателей от мошенников при помощи сервиса Spider.io Он позволяет выявлять клики, сделанные ботами, а не реальными пользователями

Дерзость и отвага: Как бренды используют скандальных звёзд в рекламе
Облако знаний
Дерзость и отвага: Как бренды используют скандальных звёзд в рекламеИзвестный своими гомофобными высказываниями актёр Иван Охлобыстин увеличил продажи в интернет-магазине Baon в 4 раза. H&F вспоминает рекламные кампании с участием других эпатажных личностей.
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Дерзость и отвага: Как бренды используют скандальных звёзд в рекламе
Облако знаний

Дерзость и отвага: Как бренды используют скандальных звёзд в рекламе Известный своими гомофобными высказываниями актёр Иван Охлобыстин увеличил продажи в интернет-магазине Baon в 4 раза. H&F вспоминает рекламные кампании с участием других эпатажных личностей.

Новости

«ВКонтакте» открыла доступ к ретаргетингу

С помощью этого функционала участники закрытого тестирования смогли повысить конверсию своих объявлений в 2,5 раза

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Новости

«ВКонтакте» открыла доступ к ретаргетингу С помощью этого функционала участники закрытого тестирования смогли повысить конверсию своих объявлений в 2,5 раза

Новости

В России могут запретить онлайн-рекламу

Если в рассматриваемый Госдумой законопроект не внесут изменения, то владельцам сайтов придётся получать предварительное согласие пользователей на просмотр рекламы

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В России могут запретить онлайн-рекламу Если в рассматриваемый Госдумой законопроект не внесут изменения, то владельцам сайтов придётся получать предварительное согласие пользователей на просмотр рекламы

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