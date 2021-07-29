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МЫ В СОЦСЕТЯХ

На «Бауманской» открылся коворкинг для людей с инвалидностью
29 июля 2021

На «Бауманской» открылся коворкинг для людей с инвалидностью

26 июля 2021

Детей-инвалидов будут обслуживать в магазинах и поликлиниках без очереди

Finn Flare выпустил лукбук весенней коллекции. В съемке поучаствовали паралимпийские чемпионы
25 марта 2021

Finn Flare выпустил лукбук весенней коллекции. В съемке поучаствовали паралимпийские чемпионы

Сбор средств на производство первых в России инвалидных колясок для маленьких детей

Они станут аналогом дорогих зарубежных колясок

Сбор средств на производство первых в России инвалидных колясок для маленьких детей

«Истории, которых не было»: Политех представит выставку об инклюзии в Музее Москвы

В основе экспозиции — рассказы людей с инвалидностью

«Истории, которых не было»: Политех представит выставку об инклюзии в Музее Москвы

В Москве инвалидами признавали здоровых людей. Им выдали пенсии на 200 миллионов

Следственный комитет завел уголовное дело

В Москве инвалидами признавали здоровых людей. Им выдали пенсии на 200 миллионов

На концерты и вечеринки почти не ходят люди с инвалидностью. Вот как это можно исправить
На концерты и вечеринки почти не ходят люди с инвалидностью. Вот как это можно исправить 19 лет назад в Великобритании почти не было инклюзивных клубов и фестивалей. Теперь их почти 200
На концерты и вечеринки почти не ходят люди с инвалидностью. Вот как это можно исправить

На концерты и вечеринки почти не ходят люди с инвалидностью. Вот как это можно исправить
19 лет назад в Великобритании почти не было инклюзивных клубов и фестивалей. Теперь их почти 200

Baza: Компании, связанные с «поваром Путина», получили от мэрии госзаказы на 34 миллиарда рублей

Ранее они поставляли некачественные продукты в школы, больницы и интернаты

Baza: Компании, связанные с «поваром Путина», получили от мэрии госзаказы на 34 миллиарда рублей

ФСИН представила спецавтомобили для инвалидов и женщин с детьми

На них могут возить в больницы и на меропрития

ФСИН представила спецавтомобили для инвалидов и женщин с детьми

Как выглядят новые эмодзи Unicode

Пользователи получат 59 новых иконок, еще 171 эмодзи обновят

Как выглядят новые эмодзи Unicode

По всей России пройдут акции за увеличение пособия по уходу за инвалидами

Митинги и пикеты в 11 городах пройдут 3 декабря

По всей России пройдут акции за увеличение пособия по уходу за инвалидами

В Москве прошел пикет людей с инвалидностью против пыток в интернатах

В нем приняли участие москвичи, активисты и подопечные ПНИ

В Москве прошел пикет людей с инвалидностью против пыток в интернатах

В школах и детсадах для детей-инвалидов введут отдельную программу по физкультуре

Адаптивные уроки с детьми с инвалидностью начнут с нового учебного года

В школах и детсадах для детей-инвалидов введут отдельную программу по физкультуре

Рособрнадзор возобновил прием в МГГЭУ

Заведение лишали лицензии за неисполнение предписаний в срок

Рособрнадзор возобновил прием в МГГЭУ

Метро обеспечили подъемниками для маломобильных пассажиров

Чтобы получить помощь, необходимо заранее оформить заявку

Метро обеспечили подъемниками для маломобильных пассажиров

В Котельниках пройдет детский фестиваль параспорта

Посетители смогут принять участие в соревнованиях по парафехтованию и регби на колясках

В Котельниках пройдет детский фестиваль параспорта

В «Меге» организуют сбор подарков в дома престарелых

Акцию проводят совместно с фондом «Старость в радость»

В «Меге» организуют сбор подарков в дома престарелых

Создать в Москве инклюзивный дом искусств

Эту идею уже поддержал Владимир Путин

Создать в Москве инклюзивный дом искусств

В рамках реновации инвалиды-колясочники получат квартиры с расширенными коридорами

Сами квартиры будут находиться на нижних этажах новостроек

В рамках реновации инвалиды-колясочники получат квартиры с расширенными коридорами

В Госдуму внесли законопроект о запрете эвакуации автомобилей инвалидов

По мнению авторов документа, инвалиды больше всех страдают из-за эвакуации их машин на спецстоянки

В Госдуму внесли законопроект о запрете эвакуации автомобилей инвалидов

В Музее Востока в начале декабря пройдет день инклюзии

На мастер-классы приглашают детей с особенностями развития от 6 до 18 лет

В Музее Востока в начале декабря пройдет день инклюзии

В Москве появится сервис для фиксации нарушений на парковках для инвалидов

Функцию запустят в мобильном приложении «Помощник Москвы»

В Москве появится сервис для фиксации нарушений на парковках для инвалидов

Ребенка с инвалидностью выгнали из кафе кинотеатра в Петербурге

В кинотеатре инцидент объяснили тем, что подростки не собирались что-либо заказывать

Ребенка с инвалидностью выгнали из кафе кинотеатра в Петербурге

«Я живу с деструкцией стекловидного тела»
«Я живу с деструкцией стекловидного тела» Каково видеть мушки всегда и почему мои глаза стареют быстрее, чем я сам
«Я живу с деструкцией стекловидного тела»

«Я живу с деструкцией стекловидного тела»
Каково видеть мушки всегда и почему мои глаза стареют быстрее, чем я сам

В Artplay пройдет первый в России фестиваль универсального дизайна

Он пройдет со 2 по 4 октября

В Artplay пройдет первый в России фестиваль универсального дизайна

В Пушкинском музее открылся «Инклюзивный фестиваль»

В его рамках будут проходить спектакли, экскурсии, занятия и мастер-классы

В Пушкинском музее открылся «Инклюзивный фестиваль»

В Домодедове вернут парковку для инвалидов третьей группы

С августа льгота распространялась только на инвалидов первой и второй групп

В Домодедове вернут парковку для инвалидов третьей группы

В Госдуму внесли законопроект о создании должности уполномоченного по защите прав инвалидов

Он будет назначаться сроком на пять лет

В Госдуму внесли законопроект о создании должности уполномоченного по защите прав инвалидов

В домах установят подъемные платформы для маломобильных жильцов

Всего появятся 133 подъемные платформы

В домах установят подъемные платформы для маломобильных жильцов

В Домодедове отменили бесплатную парковку для инвалидов третьей группы

Некоторые пассажиры узнали о новых правилах, когда пришли забирать машину с паркинга

В Домодедове отменили бесплатную парковку для инвалидов третьей группы

В саду «Эрмитаж» пройдет инклюзивный благотворительный фестиваль «Галафест-2017»

Полученные деньги отправят в помощь детям с ДЦП и другими поражениями нервной системы

В саду «Эрмитаж» пройдет инклюзивный благотворительный фестиваль «Галафест-2017»

Как работает первый инклюзивный спортзал в Москве
Как работает первый инклюзивный спортзал в Москве «Я объясню человеку, почему именно он урод и расскажу, как это исправить», — основатели Setkach Gym о том, как работает спортзал для людей с инвалидностью и без
Как работает первый инклюзивный спортзал в Москве

Как работает первый инклюзивный спортзал в Москве
«Я объясню человеку, почему именно он урод и расскажу, как это исправить», — основатели Setkach Gym о том, как работает спортзал для людей с инвалидностью и без

Следователи проверяют жалобу на отказ пустить в ресторан в Останкино незрячую девушку

Об инциденте Дана Мерзлякова сообщила в социальной сети

Следователи проверяют жалобу на отказ пустить в ресторан в Останкино незрячую девушку

В картах Google появились отметки о доступности мест для людей с ограниченными возможностями

Сейчас информацию об этом на карты добавили 7 миллионов мест по всему миру

В картах Google появились отметки о доступности мест для людей с ограниченными возможностями

Киборги: Люди с бионическими протезами

Киборги: Люди с бионическими протезамиНосители протезов — о том, как они занимаются спортом, борются со стереотипами и почему в будущем все захотят стать киборгами

Киборги: Люди с бионическими протезами

Киборги: Люди с бионическими протезами
Носители протезов — о том, как они занимаются спортом, борются со стереотипами и почему в будущем все захотят стать киборгами

Кто и как дрессирует собак-поводырей
Кто и как дрессирует собак-поводырей The Village узнал, как работает центр, который готовит собак для незрячих людей со всей России
Кто и как дрессирует собак-поводырей

Кто и как дрессирует собак-поводырей
The Village узнал, как работает центр, который готовит собак для незрячих людей со всей России

Путин приказал сделать кинотеатры удобными для инвалидов

Прокатчиков обязали включать специальные субтитры и обустраивать пандусы

Путин приказал сделать кинотеатры удобными для инвалидов

Прокуратура Москвы нашла мошенничество в субсидиях на инвалидов

Речь идет о сумме в миллиард рублей из бюджета города

Прокуратура Москвы нашла мошенничество в субсидиях на инвалидов

Сбербанк адаптирует отделения для инвалидов

Сейчас Сбербанк закупает специальные банкоматы, адаптированные для людей с ограниченными возможностями

Сбербанк адаптирует отделения для инвалидов

В Новой Москве откроют первый в России дом для одиноких слепоглухих людей

Открытие запланировано на 28 сентября

В Новой Москве откроют первый в России дом для одиноких слепоглухих людей

Москву назвали самым приспособленным для инвалидов регионом России

На втором месте оказался Краснодарский край, а на третьем — Татарстан

Москву назвали самым приспособленным для инвалидов регионом России

В России пересмотрят процедуру получения инвалидности

Из-за нововведений 2015 года многие граждане потеряли этот статус и лишились льгот

В России пересмотрят процедуру получения инвалидности

Московским инвалидам и чернобыльцам вернули льготы на ЖКУ

Льгота составит 50 % платы за весь объём потребляемых коммунальных услуг

Московским инвалидам и чернобыльцам вернули льготы на ЖКУ

Власти Москвы расширили список льготников по оплате капитального ремонта

Теперь льготами смогут пользоваться инвалиды, многодетные семьи, жены и родители погибших военнослужащих

Власти Москвы расширили список льготников по оплате капитального ремонта

Власти Москвы хотят расширить список льготников по оплате капитального ремонта

Собянин предложил включить в список родителей, воспитывающих несовершеннолетних детей-инвалидов, лиц, награждённых знаком «Почётный донор», и семьи погибших военнослужащих

Власти Москвы хотят расширить список льготников по оплате капитального ремонта

В Москве появится туроператор для инвалидов

Туроператор, который будет работать только с инвалидами, начнёт работу до конца 2015 года

В Москве появится туроператор для инвалидов

Суд отклонил иск инвалида-колясочника о переоборудовании московского метро

Истец потребовал технически переоборудовать метрополитен, чтобы пассажиры в инвалидных креслах могли пользоваться им наравне с остальными

Суд отклонил иск инвалида-колясочника о переоборудовании московского метро

Как вдохновить людей с физическими ограничениями на путешествия
Как вдохновить людей с физическими ограничениями на путешествия Игорь Гаков объединил истории путешествий людей на инвалидных колясках в проект «Открытая планета». The Village поговорил с ним об особенностях и перспективах отдыха маломобильных людей
Как вдохновить людей с физическими ограничениями на путешествия

Как вдохновить людей с физическими ограничениями на путешествия
Игорь Гаков объединил истории путешествий людей на инвалидных колясках в проект «Открытая планета». The Village поговорил с ним об особенностях и перспективах отдыха маломобильных людей

Инвалиды-колясочники — о жизни в российских городах
Инвалиды-колясочники — о жизни в российских городах Как ходят в школу, посещают музеи, занимаются спортом и путешествуют на самолётах малоподвижные люди в России
Инвалиды-колясочники — о жизни в российских городах

Инвалиды-колясочники — о жизни в российских городах
Как ходят в школу, посещают музеи, занимаются спортом и путешествуют на самолётах малоподвижные люди в России

В Филёвском парке откроется площадка для детей с ограниченными возможностями

Для детей построят качели с пандусом, песочницу «на ножках» и специально оборудованные карусели

В Филёвском парке откроется площадка для детей с ограниченными возможностями

Как открыть первый в России отель для инвалидов
Как открыть первый в России отель для инвалидов Создатель единственного в России отеля для инвалидов рассказала, чего действительно не хватает отечественному туризму и почему маломобильные путешественники нужны любому гостиничному оператору
Как открыть первый в России отель для инвалидов

Как открыть первый в России отель для инвалидов
Создатель единственного в России отеля для инвалидов рассказала, чего действительно не хватает отечественному туризму и почему маломобильные путешественники нужны любому гостиничному оператору

Бизнесу пообещали налоговые льготы за трудоустройство пенсионеров

Предполагается, что это не только позволит решить проблему самореализации старшего поколения, но и обеспечит Россию нужными кадрами в условиях грядущего дефицита рабочей силы

Бизнесу пообещали налоговые льготы за трудоустройство пенсионеров

Инвалиды из Подмосковья смогут парковаться в Москве бесплатно

Парковочные места в центре Москвы будут бесплатными для инвалидов из Подмосковья.

Инвалиды из Подмосковья смогут парковаться в Москве бесплатно

Турникеты в метро приспособят для слепых в 2014 году

В начале 2014 года турникеты столичной подземки оборудуют указателями по Брайлю.

Турникеты в метро приспособят для слепых в 2014 году

Маршрутки в Москве заменят низкопольными автобусами

Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал, что вместо маршруток в Москве появятся автобусы, приспособленные для инвалидов.

Маршрутки в Москве заменят низкопольными автобусами

Рассекая волны: 3 истории о преодолении себя в бизнесе
Рассекая волны: 3 истории о преодолении себя в бизнесе H&F рассказывает истории предпринимателей, которые открыли свой бизнес после того, как получили серьёзные травмы.
Рассекая волны: 3 истории о преодолении себя в бизнесе

Рассекая волны: 3 истории о преодолении себя в бизнесе
H&F рассказывает истории предпринимателей, которые открыли свой бизнес после того, как получили серьёзные травмы.

Личный опыт: Как сделать метро более доступным
Личный опыт: Как сделать метро более доступным В сети запустился проект Metro4all — навигационный сервис по московскому и петербургскому метро для людей с особыми потребностями. The Village поговорил с его создателем Максимом Дубининым.
Личный опыт: Как сделать метро более доступным

Личный опыт: Как сделать метро более доступным
В сети запустился проект Metro4all — навигационный сервис по московскому и петербургскому метро для людей с особыми потребностями. The Village поговорил с его создателем Максимом Дубининым.

В метро появятся помощники для пожилых людей и инвалидов

На станциях метро в ближайшее время начнут дежурить сотрудники, которые будут помогать инвалидам и пожилым людям.

В метро появятся помощники для пожилых людей и инвалидов

Госдума запретила работодателям указывать требования к возрасту соискателей

Соответствующие поправки направлены на ограничение дискриминации работников

Госдума запретила работодателям указывать требования к возрасту соискателей

В Москве появились трамваи для инвалидов-колясочников

Город закупил первую партию трамваев, которыми смогут пользоваться люди в инвалидных креслах.

В Москве появились трамваи для инвалидов-колясочников

ХОЧУ ЕЩЁ МАТЕРИАЛОВ