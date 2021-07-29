Finn Flare выпустил лукбук весенней коллекции. В съемке поучаствовали паралимпийские чемпионы
Сбор средств на производство первых в России инвалидных колясок для маленьких детей
Они станут аналогом дорогих зарубежных колясок
«Истории, которых не было»: Политех представит выставку об инклюзии в Музее Москвы
В основе экспозиции — рассказы людей с инвалидностью
В Москве инвалидами признавали здоровых людей. Им выдали пенсии на 200 миллионов
Следственный комитет завел уголовное дело
На концерты и вечеринки почти не ходят люди с инвалидностью. Вот как это можно исправить 19 лет назад в Великобритании почти не было инклюзивных клубов и фестивалей. Теперь их почти 200
Baza: Компании, связанные с «поваром Путина», получили от мэрии госзаказы на 34 миллиарда рублей
Ранее они поставляли некачественные продукты в школы, больницы и интернаты
ФСИН представила спецавтомобили для инвалидов и женщин с детьми
На них могут возить в больницы и на меропрития
Как выглядят новые эмодзи Unicode
Пользователи получат 59 новых иконок, еще 171 эмодзи обновят
По всей России пройдут акции за увеличение пособия по уходу за инвалидами
Митинги и пикеты в 11 городах пройдут 3 декабря
В Москве прошел пикет людей с инвалидностью против пыток в интернатах
В нем приняли участие москвичи, активисты и подопечные ПНИ
В школах и детсадах для детей-инвалидов введут отдельную программу по физкультуре
Адаптивные уроки с детьми с инвалидностью начнут с нового учебного года
Рособрнадзор возобновил прием в МГГЭУ
Заведение лишали лицензии за неисполнение предписаний в срок
Метро обеспечили подъемниками для маломобильных пассажиров
Чтобы получить помощь, необходимо заранее оформить заявку
В Котельниках пройдет детский фестиваль параспорта
Посетители смогут принять участие в соревнованиях по парафехтованию и регби на колясках
В «Меге» организуют сбор подарков в дома престарелых
Акцию проводят совместно с фондом «Старость в радость»
В рамках реновации инвалиды-колясочники получат квартиры с расширенными коридорами
Сами квартиры будут находиться на нижних этажах новостроек
В Госдуму внесли законопроект о запрете эвакуации автомобилей инвалидов
По мнению авторов документа, инвалиды больше всех страдают из-за эвакуации их машин на спецстоянки
В Музее Востока в начале декабря пройдет день инклюзии
На мастер-классы приглашают детей с особенностями развития от 6 до 18 лет
В Москве появится сервис для фиксации нарушений на парковках для инвалидов
Функцию запустят в мобильном приложении «Помощник Москвы»
Ребенка с инвалидностью выгнали из кафе кинотеатра в Петербурге
В кинотеатре инцидент объяснили тем, что подростки не собирались что-либо заказывать
«Я живу с деструкцией стекловидного тела»
Каково видеть мушки всегда и почему мои глаза стареют быстрее, чем я сам
В Artplay пройдет первый в России фестиваль универсального дизайна
Он пройдет со 2 по 4 октября
В Пушкинском музее открылся «Инклюзивный фестиваль»
В его рамках будут проходить спектакли, экскурсии, занятия и мастер-классы
В Домодедове вернут парковку для инвалидов третьей группы
С августа льгота распространялась только на инвалидов первой и второй групп
В Госдуму внесли законопроект о создании должности уполномоченного по защите прав инвалидов
Он будет назначаться сроком на пять лет
В домах установят подъемные платформы для маломобильных жильцов
Всего появятся 133 подъемные платформы
В Домодедове отменили бесплатную парковку для инвалидов третьей группы
Некоторые пассажиры узнали о новых правилах, когда пришли забирать машину с паркинга
В саду «Эрмитаж» пройдет инклюзивный благотворительный фестиваль «Галафест-2017»
Полученные деньги отправят в помощь детям с ДЦП и другими поражениями нервной системы
Как работает первый инклюзивный спортзал в Москве «Я объясню человеку, почему именно он урод и расскажу, как это исправить», — основатели Setkach Gym о том, как работает спортзал для людей с инвалидностью и без
Следователи проверяют жалобу на отказ пустить в ресторан в Останкино незрячую девушку
Об инциденте Дана Мерзлякова сообщила в социальной сети
В картах Google появились отметки о доступности мест для людей с ограниченными возможностями
Сейчас информацию об этом на карты добавили 7 миллионов мест по всему миру
Киборги: Люди с бионическими протезамиНосители протезов — о том, как они занимаются спортом, борются со стереотипами и почему в будущем все захотят стать киборгами
Киборги: Люди с бионическими протезами Носители протезов — о том, как они занимаются спортом, борются со стереотипами и почему в будущем все захотят стать киборгами
Кто и как дрессирует собак-поводырей The Village узнал, как работает центр, который готовит собак для незрячих людей со всей России
Путин приказал сделать кинотеатры удобными для инвалидов
Прокатчиков обязали включать специальные субтитры и обустраивать пандусы
Прокуратура Москвы нашла мошенничество в субсидиях на инвалидов
Речь идет о сумме в миллиард рублей из бюджета города
Сбербанк адаптирует отделения для инвалидов
Сейчас Сбербанк закупает специальные банкоматы, адаптированные для людей с ограниченными возможностями
В Новой Москве откроют первый в России дом для одиноких слепоглухих людей
Открытие запланировано на 28 сентября
Москву назвали самым приспособленным для инвалидов регионом России
На втором месте оказался Краснодарский край, а на третьем — Татарстан
В России пересмотрят процедуру получения инвалидности
Из-за нововведений 2015 года многие граждане потеряли этот статус и лишились льгот
Московским инвалидам и чернобыльцам вернули льготы на ЖКУ
Льгота составит 50 % платы за весь объём потребляемых коммунальных услуг
Власти Москвы расширили список льготников по оплате капитального ремонта
Теперь льготами смогут пользоваться инвалиды, многодетные семьи, жены и родители погибших военнослужащих
Власти Москвы хотят расширить список льготников по оплате капитального ремонта
Собянин предложил включить в список родителей, воспитывающих несовершеннолетних детей-инвалидов, лиц, награждённых знаком «Почётный донор», и семьи погибших военнослужащих
В Москве появится туроператор для инвалидов
Туроператор, который будет работать только с инвалидами, начнёт работу до конца 2015 года
Суд отклонил иск инвалида-колясочника о переоборудовании московского метро
Истец потребовал технически переоборудовать метрополитен, чтобы пассажиры в инвалидных креслах могли пользоваться им наравне с остальными
Как вдохновить людей с физическими ограничениями на путешествия Игорь Гаков объединил истории путешествий людей на инвалидных колясках в проект «Открытая планета». The Village поговорил с ним об особенностях и перспективах отдыха маломобильных людей
Инвалиды-колясочники —
о жизни в российских городах Как ходят в школу, посещают музеи, занимаются спортом и путешествуют на самолётах малоподвижные люди в России
В Филёвском парке откроется площадка для детей с ограниченными возможностями
Для детей построят качели с пандусом, песочницу «на ножках» и специально оборудованные карусели
Как открыть первый в России отель для инвалидов Создатель единственного в России отеля для инвалидов рассказала, чего действительно не хватает отечественному туризму и почему маломобильные путешественники нужны любому гостиничному оператору
Бизнесу пообещали налоговые льготы за трудоустройство пенсионеров
Предполагается, что это не только позволит решить проблему самореализации старшего поколения, но и обеспечит Россию нужными кадрами в условиях грядущего дефицита рабочей силы
Инвалиды из Подмосковья смогут парковаться в Москве бесплатно
Парковочные места в центре Москвы будут бесплатными для инвалидов из Подмосковья.
Турникеты в метро приспособят для слепых в 2014 году
В начале 2014 года турникеты столичной подземки оборудуют указателями по Брайлю.
Маршрутки в Москве заменят низкопольными автобусами
Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал, что вместо маршруток в Москве появятся автобусы, приспособленные для инвалидов.
Рассекая волны: 3 истории о преодолении себя в бизнесе H&F рассказывает истории предпринимателей, которые открыли свой бизнес после того, как получили серьёзные травмы.
Личный опыт: Как сделать метро более доступным В сети запустился проект Metro4all — навигационный сервис по московскому и петербургскому метро для людей с особыми потребностями. The Village поговорил с его создателем Максимом Дубининым.
В метро появятся помощники для пожилых людей и инвалидов
На станциях метро в ближайшее время начнут дежурить сотрудники, которые будут помогать инвалидам и пожилым людям.
Госдума запретила работодателям указывать требования к возрасту соискателей
Соответствующие поправки направлены на ограничение дискриминации работников
В Москве появились трамваи для инвалидов-колясочников
Город закупил первую партию трамваев, которыми смогут пользоваться люди в инвалидных креслах.