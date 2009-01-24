Курица с ананасами в сливочном соусе карри Вдохновившись постом «Кулеш: самое-то для холостяцкого обеда» и будучи на волне редкого в моей автобиографии, но очень приятного периода «любви к себе», знаете, когда чувствуешь удовлетворение от того, что делаешь, как реализуешь себя и всё вокруг становится таким радующим и красочным, решил приготовить блюдо, подобной же яркости только по цветовым и вкусовым...