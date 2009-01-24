На фуд-корте «Экомаркет» в Конькове откроется Сurry Lab
По случаю открытия гостей ждет развлекательная программа
Александр Раппопорт открыл ресторан Black Thai
Ресторатор Александр Раппопорт совместно с холдингом Ginza Project открыл новый ресторан Black Thai
Рецепты шефов: Говядина в зелёном карри Шеф-повар ресторана тайской кухни The Thai Kitchen при отеле Park Hyatt Dubai Супаттра Бунсранг рассказала, как приготовить говядину в зелёном карри.
Рецепты шефов: Говядина в зелёном карри Шеф-повар ресторана тайской кухни The Thai Kitchen при отеле Park Hyatt Dubai Супаттра Бунсранг рассказала, как приготовить говядину в зелёном карри.
Новое место: Кафе «Вок-Стрит» На Покровке, 16 открылось небольшое кафе паназиатской кухни «Вок-Стрит».
Новое место: Кафе «Вок-Стрит» На Покровке, 16 открылось небольшое кафе паназиатской кухни «Вок-Стрит».
Фоторепортаж: «Ламбада-маркет» В воскресенье во дворе «Стрелки» прошёл большой «Ламбада-маркет», с множеством новых интересных участников и самым выдающимся фуд-кортом за всю его историю.
Фоторепортаж: «Ламбада-маркет» В воскресенье во дворе «Стрелки» прошёл большой «Ламбада-маркет», с множеством новых интересных участников и самым выдающимся фуд-кортом за всю его историю.
Omnivore Food Festival: Андрей Рывкин готовит карри из петуха на монастырском квасе The Village поговорил с каждым из участников OFF и записал рецепты с их мастер-классов. В новом материале — рецепт Андрея Рывкина, шеф-повара кейтеринговой службы «Пантагрюэль».
Составные части: Сэндвич с курицей и карри из «Булки» Раз в неделю The Village сканирует один сэндвич и разбирает его на части. В новом выпуске — сэндвич с запеченной курицей, карри, рукколой, луком и помидорами из «Булки».
Составные части: Сэндвич с курицей и карри из «Булки» Раз в неделю The Village сканирует один сэндвич и разбирает его на части. В новом выпуске — сэндвич с запеченной курицей, карри, рукколой, луком и помидорами из «Булки».
Курица с ананасами в сливочном соусе карри Вдохновившись постом «Кулеш: самое-то для холостяцкого обеда» и будучи на волне редкого в моей автобиографии, но очень приятного периода «любви к себе», знаете, когда чувствуешь удовлетворение от того, что делаешь, как реализуешь себя и всё вокруг становится таким радующим и красочным, решил приготовить блюдо, подобной же яркости только по цветовым и вкусовым...
Японское карри Итак, перед вами блюдо японской кухни, которое не требует вообще никаких экзотических продуктов. Все составляющие вполне русские, ну кроме собственно карри, конечно.
Японское карри Итак, перед вами блюдо японской кухни, которое не требует вообще никаких экзотических продуктов. Все составляющие вполне русские, ну кроме собственно карри, конечно.
Тайское карри с креветками Думаю, сегодня у меня праздник, потому решила вам рассказать ещё об одном замечательном блюде, которое оказалось мною приготовлено. Тайское карри с креветками. Для интересущихся полезно будет заглянуть на странички Википедии и узнать, что карри бывает разное.) Но сейчас не об этом.