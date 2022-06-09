Точки доступа бесплатного городского Wi-Fi на улицах Москвы
А также в парках, музеях и переулках
Pandemic Big Brother: Мониторинг нарушений цифровых прав граждан во время эпидемии
«Роскомсвобода» критикует слежку за людьми на карантине
Карта «Местной еды» с локальными производителями и кафе, которые ушли в онлайн из-за коронавируса
И первый маркет онлайн и с вином
Пользователям «Мира» продлили скидку на оплату проезда в метро и МЦК. Стало не так выгодно
Скидка составит 10 рублей
Сбербанк выпустил свою карту для путешественников
Сбермили можно потратить на билеты или жилье
Связи русского рэпа и литературы в интерактивной карте «Яндекса»
Исследование провели с помощью нейросети
«Флакон» запустил электронные карты лояльности с новыми скидками каждый месяц
Старые пластиковые карты заберут на переработку
«Тройки» с пейзажами и натюрмортами от московских художников
Всего в продаже — 12 транспортных карт
Мультивалютная карта сервиса Revolut заработает в России в конце 2019 года (обновлено)
Лондонский проект будет работать в России с помощью компании Visa
Пункты приема одежды в Москве от «2ГИС»
Сейчас в Москве есть 85 точек, куда можно сдать ненужные вещи
Половину транспортных карт нельзя будет анонимно пополнить наличными
Из-за новых поправок в закон о платежных системах
Где в России шаурму называют шавермой
Для исследования «Яндекс» посчитал упоминания блюд в поисковике за год
Пункты приема раздельного мусора и отходов от «2ГИС»
Сервис располагает информацией по большинству городов России
Абономент на парковку теперь можно прикрепить к «Тройке»
Въезд на стоянку будет осуществляться по транспортной карте
Новые названия станций московского метро от «Яндекса»
Станции переименовали в соответствии с местными центрами притяжения
Интерактивная карта салютов и парадов 9 Мая
Мультимедийный проект для 29 городов России запустило Минобороны
Интерактивный гид по «Игре престолов» от «2ГИС» и «Амедиатеки»
Пользователи могут оставлять отзывы
Гринпис направил в Роспотребнадзор более тысячи жалоб на воздух. Их собрали на карте за три недели
В проекте «Sos! Воздух» приняли участие 139 городов и 83 населенных пункта
Карта знакомств с интересными людьми на ВДНХ
На ней указаны точки притяжения для блогеров, бизнесменов, музыкантов, художников и любителей техники
Аналог карты Recyclemap.ru от властей Подмосковья
Сейчас на ней собрано более 10 тысяч пунктов приема отходов
Обновленная карта Recyclemap.ru с пешими маршрутами до пунктов приема
Также у карты появилась мобильная версия
Сервис рекомендаций для людей с ограниченными возможностями ProAbility
Сервис помогает людям с ограниченной мобильностью, слабовидящим и слабослышащим строить маршруты в городе
Карты «Яндекс.Денег» начали продавать в «Связном»
Обслуживание за три года составит 200 рублей
Карта Почта-банка с надписью «Потрачено»
Банк проводил конкурс на лучший дизайн карты для геймеров
Рокетбанк разрешит переводы на чужие карты и снятие денег за рубежом без комиссии
Новые правила начнут действовать 1 декабря
К переводам через «Сбербанк Онлайн» теперь можно прикрепить фото или видео
Сделать фото можно прямо в приложении
Центробанк опубликовал интерактивную карту для желающих сдать биометрические данные
Интерактивный сервис позволяет выбрать отделение в любой точке страны
«Мы экспериментируем»: «Яндекс» — об удалении эмодзи какашек с эмоциональной карты Москвы
Ранее пользователи интернета заметили, что c эмоциональной карты исчезло несколько эмодзи
Для владельцев карт «Тройка» запустили бонусную программу
Скидки можно получить в магазинах, аптеках и в общественном транспорте
Сбербанк перезапустит программу «Спасибо» и позволит обналичивать баллы
Клиентам в зависимости от активности доступны четыре уровня привилегий
Инфраструктура и экология Москвы и Петербурга от «Яндекс.Недвижимости»
Теперь при поиске жилья сервис учитывает транспортную доступность, чистоту воздуха и наличие развлечений
Концентрация пыльцы в воздухе городов России
Аллергики смогут узнать о начале цветения и проконсультироваться со специалистом
Навигация для пассажиров пригородных электричек
ЦППК создала интерактивную карту с информацией о пригородных поездах и станциях
Самые опасные для туристов страны
Туристические направления оценили по качеству медицины, состоянию дорог и общей безопасности
Карта: Почему в районах с премиум-гастрономами чаще голосуют за оппозицию Социологи объясняют протестный потенциал покупателей «Азбуки вкуса»
Интерактивная карта загрязнения воздуха в Москве
С помощью карты можно следить за изменением концентрации 15 загрязняющих веществ
На карте парковок появились зарядные станции для электромобилей
13 пунктов зарядки действуют в пределах ТТК
Мир «Игры престолов» на схеме московского метро
На создание подробной карты у московского дизайнера ушло два дня
Карту «Тройка» теперь можно пополнить на сайте московской мэрии
К оплате принимают карты платежных систем Visa, MasterCard и «Мир»
Дилер в казино Дилер игорной зоны в Сочи рассказала об умении считать в уме миллионы, истериках проигравших и размерах выигрышей
Карта памятников московского конструктивизма
Проект разработан дизайн-студией Baklažanas и Центром авангарда библиотеки «Просвещение трудящихся»