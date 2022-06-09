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МЫ В СОЦСЕТЯХ

9 июня 2022

«Яндекс Карты» убрали границы государств на карте мира

Активировать баланс «Тройки» стало возможным на наземном транспорте
27 января 2022

Активировать баланс «Тройки» стало возможным на наземном транспорте

Карта «2ГИС» со схемой метро Москвы
Ссылка дня
24 ноября 2021

Карта «2ГИС» со схемой метро Москвы

Карта загрязнения российских городов диоксидом азота (Москва лидирует)
Ссылка дня
9 августа 2021

Карта загрязнения российских городов диоксидом азота (Москва лидирует)

Карта дня
10 декабря 2020

Карта ЛГБТ-Петербурга

Карта дня
12 октября 2020

Московские дома, где собираются сделать капремонт в 2022 году

Точки доступа бесплатного городского Wi-Fi на улицах Москвы

А также в парках, музеях и переулках

Точки доступа бесплатного городского Wi-Fi на улицах Москвы

Банковские карты «Яндекс.Денег» с персонажами из «Ведьмака»

Юбилейные

Банковские карты «Яндекс.Денег» с персонажами из «Ведьмака»

Как меняются поисковые запросы россиян в самоизоляции

На смену айфону приходит хлебопечка

Как меняются поисковые запросы россиян в самоизоляции

Pandemic Big Brother: Мониторинг нарушений цифровых прав граждан во время эпидемии

«Роскомсвобода» критикует слежку за людьми на карантине

Pandemic Big Brother: Мониторинг нарушений цифровых прав граждан во время эпидемии

Карта «Местной еды» с локальными производителями и кафе, которые ушли в онлайн из-за коронавируса

И первый маркет онлайн и с вином

Карта «Местной еды» с локальными производителями и кафе, которые ушли в онлайн из-за коронавируса

Пользователям «Мира» продлили скидку на оплату проезда в метро и МЦК. Стало не так выгодно

Скидка составит 10 рублей

Пользователям «Мира» продлили скидку на оплату проезда в метро и МЦК. Стало не так выгодно

Сбербанк выпустил свою карту для путешественников

Сбермили можно потратить на билеты или жилье

Сбербанк выпустил свою карту для путешественников

Связи русского рэпа и литературы в интерактивной карте «Яндекса»

Исследование провели с помощью нейросети

Связи русского рэпа и литературы в интерактивной карте «Яндекса»

«Флакон» запустил электронные карты лояльности с новыми скидками каждый месяц

Старые пластиковые карты заберут на переработку

«Флакон» запустил электронные карты лояльности с новыми скидками каждый месяц

«Тройки» с пейзажами и натюрмортами от московских художников

Всего в продаже — 12 транспортных карт

«Тройки» с пейзажами и натюрмортами от московских художников

Мультивалютная карта сервиса Revolut заработает в России в конце 2019 года (обновлено)

Лондонский проект будет работать в России с помощью компании Visa

Мультивалютная карта сервиса Revolut заработает в России в конце 2019 года (обновлено)

Пункты приема одежды в Москве от «2ГИС»

Сейчас в Москве есть 85 точек, куда можно сдать ненужные вещи

Пункты приема одежды в Москве от «2ГИС»

Половину транспортных карт нельзя будет анонимно пополнить наличными

Из-за новых поправок в закон о платежных системах

Половину транспортных карт нельзя будет анонимно пополнить наличными

Где в России шаурму называют шавермой

Для исследования «Яндекс» посчитал упоминания блюд в поисковике за год

Где в России шаурму называют шавермой

Zero Waste магазины России

Посмотреть их можно в онлайн-путеводителе Kapoosta.ru

Zero Waste магазины России

Пункты приема раздельного мусора и отходов от «2ГИС»

Сервис располагает информацией по большинству городов России

Пункты приема раздельного мусора и отходов от «2ГИС»

Между Центральными рынками запустили тематические маршруты

Можно выбрать между тремя гидами

Между Центральными рынками запустили тематические маршруты

Абономент на парковку теперь можно прикрепить к «Тройке»

Въезд на стоянку будет осуществляться по транспортной карте

Абономент на парковку теперь можно прикрепить к «Тройке»

Кафе Москвы с летними верандами

Всего сервис дает информацию о трех тысячах заведений

Кафе Москвы с летними верандами

Новые названия станций московского метро от «Яндекса»

Станции переименовали в соответствии с местными центрами притяжения

Новые названия станций московского метро от «Яндекса»

Интерактивная карта салютов и парадов 9 Мая

Мультимедийный проект для 29 городов России запустило Минобороны

Интерактивная карта салютов и парадов 9 Мая

Интерактивный гид по «Игре престолов» от «2ГИС» и «Амедиатеки»

Пользователи могут оставлять отзывы

Интерактивный гид по «Игре престолов» от «2ГИС» и «Амедиатеки»

Гринпис направил в Роспотребнадзор более тысячи жалоб на воздух. Их собрали на карте за три недели

В проекте «Sos! Воздух» приняли участие 139 городов и 83 населенных пункта

Гринпис направил в Роспотребнадзор более тысячи жалоб на воздух. Их собрали на карте за три недели

Карта знакомств с интересными людьми на ВДНХ

На ней указаны точки притяжения для блогеров, бизнесменов, музыкантов, художников и любителей техники

Карта знакомств с интересными людьми на ВДНХ

Аналог карты Recyclemap.ru от властей Подмосковья

Сейчас на ней собрано более 10 тысяч пунктов приема отходов

Аналог карты Recyclemap.ru от властей Подмосковья

Обновленная карта Recyclemap.ru с пешими маршрутами до пунктов приема

Также у карты появилась мобильная версия

Обновленная карта Recyclemap.ru с пешими маршрутами до пунктов приема

Сервис рекомендаций для людей с ограниченными возможностями ProAbility

Сервис помогает людям с ограниченной мобильностью, слабовидящим и слабослышащим строить маршруты в городе

Сервис рекомендаций для людей с ограниченными возможностями ProAbility

Карты «Яндекс.Денег» начали продавать в «Связном»

Обслуживание за три года составит 200 рублей

Карты «Яндекс.Денег» начали продавать в «Связном»

Елочные базары Москвы

Купить новогодние деревья можно в 214 точках столицы

Елочные базары Москвы

Карта Почта-банка с надписью «Потрачено»

Банк проводил конкурс на лучший дизайн карты для геймеров

Карта Почта-банка с надписью «Потрачено»

Типичный город России по версии Варламова

Карту выпустят в виде плаката

Типичный город России по версии Варламова

Рокетбанк разрешит переводы на чужие карты и снятие денег за рубежом без комиссии

Новые правила начнут действовать 1 декабря

Рокетбанк разрешит переводы на чужие карты и снятие денег за рубежом без комиссии

К переводам через «Сбербанк Онлайн» теперь можно прикрепить фото или видео

Сделать фото можно прямо в приложении

К переводам через «Сбербанк Онлайн» теперь можно прикрепить фото или видео

Телеграм-каналы эмигрантов по всему миру

Список большинства каналов о жизни за рубежом

Телеграм-каналы эмигрантов по всему миру

Центробанк опубликовал интерактивную карту для желающих сдать биометрические данные

Интерактивный сервис позволяет выбрать отделение в любой точке страны

Центробанк опубликовал интерактивную карту для желающих сдать биометрические данные

Действующие башни и подземелья России

Карту составила архитектурная группа «Подельники»

Действующие башни и подземелья России

«Мы экспериментируем»: «Яндекс» — об удалении эмодзи какашек с эмоциональной карты Москвы

Ранее пользователи интернета заметили, что c эмоциональной карты исчезло несколько эмодзи

«Мы экспериментируем»: «Яндекс» — об удалении эмодзи какашек с эмоциональной карты Москвы

Интерактивная статистика ДТП на улицах Москвы

Данные основаны на статистике столичной ГИБДД

Интерактивная статистика ДТП на улицах Москвы

Для владельцев карт «Тройка» запустили бонусную программу

Скидки можно получить в магазинах, аптеках и в общественном транспорте

Для владельцев карт «Тройка» запустили бонусную программу

Сбербанк перезапустит программу «Спасибо» и позволит обналичивать баллы

Клиентам в зависимости от активности доступны четыре уровня привилегий

Сбербанк перезапустит программу «Спасибо» и позволит обналичивать баллы

В городах ЧМ появится пати-пасс для безлимитных вечеринок

Стоимость карты — 3 тысячи рублей

В городах ЧМ появится пати-пасс для безлимитных вечеринок

Инфраструктура и экология Москвы и Петербурга от «Яндекс.Недвижимости»

Теперь при поиске жилья сервис учитывает транспортную доступность, чистоту воздуха и наличие развлечений

Инфраструктура и экология Москвы и Петербурга от «Яндекс.Недвижимости»

Концентрация пыльцы в воздухе городов России

Аллергики смогут узнать о начале цветения и проконсультироваться со специалистом

Концентрация пыльцы в воздухе городов России

Навигация для пассажиров пригородных электричек

ЦППК создала интерактивную карту с информацией о пригородных поездах и станциях

Навигация для пассажиров пригородных электричек

В Москве обновили гид по лучшим городским кофейням

В новую версию вошли 213 заведений

В Москве обновили гид по лучшим городским кофейням

Самые опасные для туристов страны

Туристические направления оценили по качеству медицины, состоянию дорог и общей безопасности

Самые опасные для туристов страны

Поисковые запросы москвичей

Карту создали на основе поисковых запросов «Яндекса»

Поисковые запросы москвичей

Карта: Почему в районах с премиум-гастрономами чаще голосуют за оппозицию
Карта: Почему в районах с премиум-гастрономами чаще голосуют за оппозицию Социологи объясняют протестный потенциал покупателей «Азбуки вкуса»
Карта: Почему в районах с премиум-гастрономами чаще голосуют за оппозицию

Карта: Почему в районах с премиум-гастрономами чаще голосуют за оппозицию
Социологи объясняют протестный потенциал покупателей «Азбуки вкуса»

Интерактивная карта загрязнения воздуха в Москве

С помощью карты можно следить за изменением концентрации 15 загрязняющих веществ

Интерактивная карта загрязнения воздуха в Москве

На карте парковок появились зарядные станции для электромобилей

13 пунктов зарядки действуют в пределах ТТК

На карте парковок появились зарядные станции для электромобилей

Мир «Игры престолов» на схеме московского метро

На создание подробной карты у московского дизайнера ушло два дня

Мир «Игры престолов» на схеме московского метро

Карту «Тройка» теперь можно пополнить на сайте московской мэрии

К оплате принимают карты платежных систем Visa, MasterCard и «Мир»

Карту «Тройка» теперь можно пополнить на сайте московской мэрии

Дилер в казино
Дилер в казино Дилер игорной зоны в Сочи рассказала об умении считать в уме миллионы, истериках проигравших и размерах выигрышей
Дилер в казино

Дилер в казино
Дилер игорной зоны в Сочи рассказала об умении считать в уме миллионы, истериках проигравших и размерах выигрышей

Карта памятников московского конструктивизма

Проект разработан дизайн-студией Baklažanas и Центром авангарда библиотеки «Просвещение трудящихся»

Карта памятников московского конструктивизма

ХОЧУ ЕЩЁ МАТЕРИАЛОВ