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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Тепло и сладко: Где пить чай с пирожными?
Тепло и сладко: Где пить чай с пирожными? 18 мест в Москве, куда стоит зайти за десертами
Тепло и сладко: Где пить чай с пирожными?

Тепло и сладко: Где пить чай с пирожными?
18 мест в Москве, куда стоит зайти за десертами

Наборы для пикника в ресторанах Москвы
Наборы для пикника в ресторанах Москвы The Village собрал предложения московских кафе и ресторанов для тех, кто планирует провести майские праздники на природе
Наборы для пикника в ресторанах Москвы

Наборы для пикника в ресторанах Москвы
The Village собрал предложения московских кафе и ресторанов для тех, кто планирует провести майские праздники на природе

Кто и зачем сейчас открывает кафе в Москве
Кто и зачем сейчас открывает кафе в Москве Московские рестораторы оправились от шока и стали открывать больше новых заведений. The Village узнал, как успехи
Кто и зачем сейчас открывает кафе в Москве

Кто и зачем сейчас открывает кафе в Москве
Московские рестораторы оправились от шока и стали открывать больше новых заведений. The Village узнал, как успехи

Ярмарка итальянских продуктов, рыбный ресторан Раппопорта и кафе «Никола-Ленивец»
Ярмарка итальянских продуктов, рыбный ресторан Раппопорта и кафе «Никола-Ленивец» The Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели
Ярмарка итальянских продуктов, рыбный ресторан Раппопорта и кафе «Никола-Ленивец»

Ярмарка итальянских продуктов, рыбный ресторан Раппопорта и кафе «Никола-Ленивец»
The Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели

При кондитерской Katusha открывается ресторан

Шеф-поваром нового заведения стал Дмитрий Желязков, который раньше работал в ресторанах Beef Bar, «Дом Карло» и Sixty

При кондитерской Katusha открывается ресторан

15 новых кафе, баров и ресторанов февраля
15 новых кафе, баров и ресторанов февраля Заведения White Rabbit Family на Даниловском рынке, корейский ресторан Александра Кана K-Town Korean Kitchen, кофейня «Рогалик» и ещё 12 интересных открытий месяца
15 новых кафе, баров и ресторанов февраля

15 новых кафе, баров и ресторанов февраля
Заведения White Rabbit Family на Даниловском рынке, корейский ресторан Александра Кана K-Town Korean Kitchen, кофейня «Рогалик» и ещё 12 интересных открытий месяца

Вторая закусочная Grill & Gyros, кондитерская Katusha и завтраки от «Батона»
Вторая закусочная Grill & Gyros, кондитерская Katusha и завтраки от «Батона» The Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели
Вторая закусочная Grill & Gyros, кондитерская Katusha и завтраки от «Батона»

Вторая закусочная Grill & Gyros, кондитерская Katusha и завтраки от «Батона»
The Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели

На месте Hediard открылась кондитерская Katusha

Продукция в новой кондитерской такая же, как и в закрывшемся Hediard

На месте Hediard открылась кондитерская Katusha

В «Сокольниках» открылась кондитерская Katusha

В кондитерской представлена продукция бренда Hediard

В «Сокольниках» открылась кондитерская Katusha

Команда Hediard запустила бренд Katusha

В планах — открытие бутиков Katusha с кондитерскими изделиями и бакалейными деликатесами, а также сети ресторанов

Команда Hediard запустила бренд Katusha