Тепло и сладко: Где пить чай с пирожными? 18 мест в Москве, куда стоит зайти за десертами
Тепло и сладко: Где пить чай с пирожными? 18 мест в Москве, куда стоит зайти за десертами
Наборы для пикника в ресторанах Москвы The Village собрал предложения московских кафе и ресторанов для тех, кто планирует провести майские праздники на природе
Наборы для пикника в ресторанах Москвы The Village собрал предложения московских кафе и ресторанов для тех, кто планирует провести майские праздники на природе
Кто и зачем сейчас открывает кафе в Москве Московские рестораторы оправились от шока и стали открывать больше новых заведений. The Village узнал, как успехи
Кто и зачем сейчас открывает кафе в Москве Московские рестораторы оправились от шока и стали открывать больше новых заведений. The Village узнал, как успехи
Ярмарка итальянских продуктов, рыбный ресторан Раппопорта и кафе «Никола-Ленивец» The Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели
Ярмарка итальянских продуктов, рыбный ресторан Раппопорта и кафе «Никола-Ленивец» The Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели
При кондитерской Katusha открывается ресторан
Шеф-поваром нового заведения стал Дмитрий Желязков, который раньше работал в ресторанах Beef Bar, «Дом Карло» и Sixty
15 новых кафе, баров и ресторанов февраля Заведения White Rabbit Family на Даниловском рынке, корейский ресторан Александра Кана K-Town Korean Kitchen, кофейня «Рогалик» и ещё 12 интересных открытий месяца
15 новых кафе, баров и ресторанов февраля Заведения White Rabbit Family на Даниловском рынке, корейский ресторан Александра Кана K-Town Korean Kitchen, кофейня «Рогалик» и ещё 12 интересных открытий месяца
Вторая закусочная Grill & Gyros, кондитерская Katusha и завтраки от «Батона» The Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели
Вторая закусочная Grill & Gyros, кондитерская Katusha и завтраки от «Батона» The Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели
На месте Hediard открылась кондитерская Katusha
Продукция в новой кондитерской такая же, как и в закрывшемся Hediard
В «Сокольниках» открылась кондитерская Katusha
В кондитерской представлена продукция бренда Hediard
Команда Hediard запустила бренд Katusha
В планах — открытие бутиков Katusha с кондитерскими изделиями и бакалейными деликатесами, а также сети ресторанов