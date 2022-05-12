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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Российские онлайн-кинотеатры выступили против принудительной лицензии на контент
Инициатива дня
12 мая 2022

Российские онлайн-кинотеатры выступили против принудительной лицензии на контент

Как власти Москвы поддержат кинотеатры и кинокомпании
Список
6 мая 2022

Как власти Москвы поддержат кинотеатры и кинокомпании

Разрешить кинотеатрам не платить за музыку к фильмам
Предложение дня
4 апреля 2022

Разрешить кинотеатрам не платить за музыку к фильмам

Государство полностью профинансирует режиссеров-дебютантов
3 апреля 2022

Государство полностью профинансирует режиссеров-дебютантов

Disney приостановит прокат фильмов в России
31 марта 2022

Disney приостановит прокат фильмов в России

Короткометражка «Трэп» Анастасии Вебер получила «Золотого медведя» Берлинале
17 февраля 2022

Короткометражка «Трэп» Анастасии Вебер получила «Золотого медведя» Берлинале

«Художественный» первым в России покажет фильм иранского режиссера Асгара Фархади «Герой»
11 февраля 2022

«Художественный» первым в России покажет фильм иранского режиссера Асгара Фархади «Герой»

Жора Крыжовников снимет сериал по книге «Слово пацана» Роберта Гараева
4 февраля 2022

Жора Крыжовников снимет сериал по книге «Слово пацана» Роберта Гараева

Третьяковская галерея устроит ретроспективу фильмов с актером Бруно Ганцем
30 января 2022

Третьяковская галерея устроит ретроспективу фильмов с актером Бруно Ганцем

В «Иллюзионе» на спецпоказе фильма «Один на один» выступит актер Джеймс Нортон
24 января 2022

В «Иллюзионе» на спецпоказе фильма «Один на один» выступит актер Джеймс Нортон

Российский фильм «Продукты 24» о жизни мигрантов покажут на Берлинском кинофестивале
19 января 2022

Российский фильм «Продукты 24» о жизни мигрантов покажут на Берлинском кинофестивале

Кэмп и лауреаты Берилинского фестиваля: «Гараж» покажет новое немецкое кино
12 января 2022

Кэмп и лауреаты Берилинского фестиваля: «Гараж» покажет новое немецкое кино

В «Иллюзионе» состоится премьера фильма-победителя Венецианского фестиваля «Событие»
10 января 2022

В «Иллюзионе» состоится премьера фильма-победителя Венецианского фестиваля «Событие»

Бенедикт Камбербэтч, «Вестсайдская история» и другие победители «Золотого глобуса»
Список
10 января 2022

Бенедикт Камбербэтч, «Вестсайдская история» и другие победители «Золотого глобуса»

Beat Film Festival открыл прием заявок для участия в Национальном конкурсе
20 декабря 2021

Beat Film Festival открыл прием заявок для участия в Национальном конкурсе

Режиссер «Чик» снимет сериал для Netflix с Александром Петровым в главной роли
10 ноября 2021

Режиссер «Чик» снимет сериал для Netflix с Александром Петровым в главной роли

Авторы «Дюны» анонсировали вторую часть фильма. Она выйдет в октябре 2023 года
27 октября 2021

Авторы «Дюны» анонсировали вторую часть фильма. Она выйдет в октябре 2023 года

В Москве состоится фестиваль социального кино «Лампа»
14 октября 2021

В Москве состоится фестиваль социального кино «Лампа»

В Москве состоится международный фестиваль короткого метра
10 октября 2021

В Москве состоится международный фестиваль короткого метра

Кто победил на «Кинотавре» в этому году
Список
26 сентября 2021

Кто победил на «Кинотавре» в этому году

На «Кинотавре» покажут новые фильмы Натальи Кудряшовой и Николая Хомерики
17 августа 2021

На «Кинотавре» покажут новые фильмы Натальи Кудряшовой и Николая Хомерики

ЦДК выпустит в прокат документальный фильм о Расторгуеве
13 июля 2021

ЦДК выпустит в прокат документальный фильм о Расторгуеве

В МШК пройдут лекции художников-постановщиков и мастер-класс по гриму
10 июля 2021

В МШК пройдут лекции художников-постановщиков и мастер-класс по гриму

Андрей Звягинцев впервые снимет фильм на английском языке
8 июля 2021

Андрей Звягинцев впервые снимет фильм на английском языке

В День России в «Иллюзионе» пройдет спецпоказ фильма «Александр Невский»
10 июня 2021

В День России в «Иллюзионе» пройдет спецпоказ фильма «Александр Невский»

В летнем кинотеатре «Гаража» пройдет ретроспектива иранского режиссера Аббаса Киаростами
8 июня 2021

В летнем кинотеатре «Гаража» пройдет ретроспектива иранского режиссера Аббаса Киаростами

Московская школа кино запустила первый в России международный бакалавриат в киноиндустрии
27 апреля 2021

Московская школа кино запустила первый в России международный бакалавриат в киноиндустрии

Ко Дню космонавтики «Иллюзион» покажет программу с советской фантастикой и лентами 20-х годов
8 апреля 2021

Ко Дню космонавтики «Иллюзион» покажет программу с советской фантастикой и лентами 20-х годов

обновлено7 апреля 2021

«Артдокфест» отменил показ еще одного фильма — о конфликте между Ингушетией и Чечней. Но часть картин покажут онлайн

Лауреат «Кинотавра» Ника Горбушина открыла сбор денег на новый фильм
30 марта 2021

Лауреат «Кинотавра» Ника Горбушина открыла сбор денег на новый фильм

Мелодрама «Серебряные коньки» станет первым российским фильмом под брендом Netflix Originals
27 марта 2021

Мелодрама «Серебряные коньки» станет первым российским фильмом под брендом Netflix Originals

«Иллюзион» покажет редкую советскую картину «Предательница» про учительницу интерната. Представит фильм Евгений Марголит
26 марта 2021

«Иллюзион» покажет редкую советскую картину «Предательница» про учительницу интерната. Представит фильм Евгений Марголит

«Москино Звезда» проведет в апреле кинобранчи с фильмом из программы «Сандэнса» и «Уроками фарси»
24 марта 2021

«Москино Звезда» проведет в апреле кинобранчи с фильмом из программы «Сандэнса» и «Уроками фарси»

Disney снова отложила премьеру «Черной вдовы». Теперь фильм должен выйти в июле
24 марта 2021

Disney снова отложила премьеру «Черной вдовы». Теперь фильм должен выйти в июле

В России снимут фильм об учредительнице благотворительного фонда «Дом с маяком» Лиде Мониаве
16 марта 2021

В России снимут фильм об учредительнице благотворительного фонда «Дом с маяком» Лиде Мониаве

«Иллюзиону» — 55 лет! К юбилею кинотеатр подготовил специальную программу показов
13 марта 2021

«Иллюзиону» — 55 лет! К юбилею кинотеатр подготовил специальную программу показов

В Москве пройдет спецпоказ фильма Марлена Хуциева «Июльский дождь»
13 марта 2021

В Москве пройдет спецпоказ фильма Марлена Хуциева «Июльский дождь»

В Москве покажут фильм-проект о хореографии «Слепок», снятый в Пушкинском музее
11 марта 2021

В Москве покажут фильм-проект о хореографии «Слепок», снятый в Пушкинском музее

В «Иллюзионе» 8 марта покажут немые фильмы с итальянскими кинодивами и ленты советских режиссерок
6 марта 2021

В «Иллюзионе» 8 марта покажут немые фильмы с итальянскими кинодивами и ленты советских режиссерок

Кантемир Балагов начал работать над новым фильмом с писательницей Мариной Степновой
3 марта 2021

Кантемир Балагов начал работать над новым фильмом с писательницей Мариной Степновой

В Okko пройдет онлайн-фестиваль европейского кино
26 февраля 2021

В Okko пройдет онлайн-фестиваль европейского кино

Каждый месяц искусствовед Евгений Марголит будет показывать в «Иллюзионе» малоизвестные картины с пленки
25 февраля 2021

Каждый месяц искусствовед Евгений Марголит будет показывать в «Иллюзионе» малоизвестные картины с пленки

Встречи с режиссерами и бесплатные показы для студентов: «Москино» откроет киноклуб
11 февраля 2021

Встречи с режиссерами и бесплатные показы для студентов: «Москино» откроет киноклуб

Qatar Film Days выпустил документальный фильм о режиссерах из Судана — страны, где нет кино
9 февраля 2021

Qatar Film Days выпустил документальный фильм о режиссерах из Судана — страны, где нет кино

Хоррор про дальнобойщика и птица-призрак: «Пионер» устроит фестиваль якутского кино
9 февраля 2021

Хоррор про дальнобойщика и птица-призрак: «Пионер» устроит фестиваль якутского кино

В «Иллюзионе» покажут фильм с «королем Голливуда» Кларком Гейблом. Сценарий написал Герман Манкевич, ставший «Манком»
6 февраля 2021

В «Иллюзионе» покажут фильм с «королем Голливуда» Кларком Гейблом. Сценарий написал Герман Манкевич, ставший «Манком»

Советская фантастика про роботов и лента 1913 года о доме Романовых: Госфильмофонд покажет онлайн редкие фильмы
4 февраля 2021

Советская фантастика про роботов и лента 1913 года о доме Романовых: Госфильмофонд покажет онлайн редкие фильмы

В «Иллюзионе» пройдет спецпоказ «Рассекая волны» с Егором Беликовым
30 января 2021

В «Иллюзионе» пройдет спецпоказ «Рассекая волны» с Егором Беликовым

«Иллюзион» устроит спецпоказ фильма «Девушка, подающая надежды»
22 января 2021

«Иллюзион» устроит спецпоказ фильма «Девушка, подающая надежды»

21 января 2021

На Okko появились фильмы из программы фестиваля французского кино MyFrenchFilmFestival

Кантемир Балагов снимет пилотный эпизод сериала HBO по игре The Last of Us
16 января 2021

Кантемир Балагов снимет пилотный эпизод сериала HBO по игре The Last of Us

«Холоп», «Лед 2» и «Джентльмены» — самые кассовые фильмы 2020 года в России
Рейтинг
2 января 2021

«Холоп», «Лед 2» и «Джентльмены» — самые кассовые фильмы 2020 года в России

Иван Макаревич снял фильм «Провал». В нем он носится по «ЗИЛу» и готовит новогоднее чудо
29 декабря 2020

Иван Макаревич снял фильм «Провал». В нем он носится по «ЗИЛу» и готовит новогоднее чудо

Самые популярные фильмы и сериалы на «КиноПоиск HD»
Рейтинг
25 декабря 2020

Самые популярные фильмы и сериалы на «КиноПоиск HD»

Лучшие зарубежные фильмы по версии 19 ресурсов
Рейтинг
24 декабря 2020

Лучшие зарубежные фильмы по версии 19 ресурсов

Платформа с бесплатными фильмами стран Ближнего Востока и Северной Африки
Ссылка дня
11 декабря 2020

Платформа с бесплатными фильмами стран Ближнего Востока и Северной Африки

«Иллюзион» покажет советский фильм «Вторая попытка Виктора Крохина». Его представит Евгений Марголит
9 декабря 2020

«Иллюзион» покажет советский фильм «Вторая попытка Виктора Крохина». Его представит Евгений Марголит

ЦДК выпустит в прокат фильм «Штетл» об исчезнувших еврейских местечках в России
9 декабря 2020

ЦДК выпустит в прокат фильм «Штетл» об исчезнувших еврейских местечках в России

В «Иллюзионе» пройдут спецпоказы к 100-летию Тонино Гуэрры
8 декабря 2020

В «Иллюзионе» пройдут спецпоказы к 100-летию Тонино Гуэрры

В ЦДК пройдет фестиваль короткометражного кино Kinematic Shorts
5 декабря 2020

В ЦДК пройдет фестиваль короткометражного кино Kinematic Shorts

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