Инициатива дня
Российские онлайн-кинотеатры выступили против принудительной лицензии на контент
Список
Как власти Москвы поддержат кинотеатры и кинокомпании
Предложение дня
Разрешить кинотеатрам не платить за музыку к фильмам
Государство полностью профинансирует режиссеров-дебютантов
Disney приостановит прокат фильмов в России
Короткометражка «Трэп» Анастасии Вебер получила «Золотого медведя» Берлинале
«Художественный» первым в России покажет фильм иранского режиссера Асгара Фархади «Герой»
Жора Крыжовников снимет сериал по книге «Слово пацана» Роберта Гараева
Третьяковская галерея устроит ретроспективу фильмов с актером Бруно Ганцем
В «Иллюзионе» на спецпоказе фильма «Один на один» выступит актер Джеймс Нортон
Российский фильм «Продукты 24» о жизни мигрантов покажут на Берлинском кинофестивале
Кэмп и лауреаты Берилинского фестиваля: «Гараж» покажет новое немецкое кино
В «Иллюзионе» состоится премьера фильма-победителя Венецианского фестиваля «Событие»
Список
Бенедикт Камбербэтч, «Вестсайдская история» и другие победители «Золотого глобуса»
Beat Film Festival открыл прием заявок для участия в Национальном конкурсе
Режиссер «Чик» снимет сериал для Netflix с Александром Петровым в главной роли
Авторы «Дюны» анонсировали вторую часть фильма. Она выйдет в октябре 2023 года
В Москве состоится фестиваль социального кино «Лампа»
В Москве состоится международный фестиваль короткого метра
Список
Кто победил на «Кинотавре» в этому году
На «Кинотавре» покажут новые фильмы Натальи Кудряшовой и Николая Хомерики
ЦДК выпустит в прокат документальный фильм о Расторгуеве
В МШК пройдут лекции художников-постановщиков и мастер-класс по гриму
Андрей Звягинцев впервые снимет фильм на английском языке
В День России в «Иллюзионе» пройдет спецпоказ фильма «Александр Невский»
В летнем кинотеатре «Гаража» пройдет ретроспектива иранского режиссера Аббаса Киаростами
Московская школа кино запустила первый в России международный бакалавриат в киноиндустрии
Ко Дню космонавтики «Иллюзион» покажет программу с советской фантастикой и лентами 20-х годов
«Артдокфест» отменил показ еще одного фильма — о конфликте между Ингушетией и Чечней. Но часть картин покажут онлайн
Лауреат «Кинотавра» Ника Горбушина открыла сбор денег на новый фильм
Мелодрама «Серебряные коньки» станет первым российским фильмом под брендом Netflix Originals
«Иллюзион» покажет редкую советскую картину «Предательница» про учительницу интерната. Представит фильм Евгений Марголит
«Москино Звезда» проведет в апреле кинобранчи с фильмом из программы «Сандэнса» и «Уроками фарси»
Disney снова отложила премьеру «Черной вдовы». Теперь фильм должен выйти в июле
В России снимут фильм об учредительнице благотворительного фонда «Дом с маяком» Лиде Мониаве
«Иллюзиону» — 55 лет! К юбилею кинотеатр подготовил специальную программу показов
В Москве пройдет спецпоказ фильма Марлена Хуциева «Июльский дождь»
В Москве покажут фильм-проект о хореографии «Слепок», снятый в Пушкинском музее
В «Иллюзионе» 8 марта покажут немые фильмы с итальянскими кинодивами и ленты советских режиссерок
Кантемир Балагов начал работать над новым фильмом с писательницей Мариной Степновой
В Okko пройдет онлайн-фестиваль европейского кино
Каждый месяц искусствовед Евгений Марголит будет показывать в «Иллюзионе» малоизвестные картины с пленки
Встречи с режиссерами и бесплатные показы для студентов: «Москино» откроет киноклуб
Qatar Film Days выпустил документальный фильм о режиссерах из Судана — страны, где нет кино
Хоррор про дальнобойщика и птица-призрак: «Пионер» устроит фестиваль якутского кино
В «Иллюзионе» покажут фильм с «королем Голливуда» Кларком Гейблом. Сценарий написал Герман Манкевич, ставший «Манком»
Советская фантастика про роботов и лента 1913 года о доме Романовых: Госфильмофонд покажет онлайн редкие фильмы
В «Иллюзионе» пройдет спецпоказ «Рассекая волны» с Егором Беликовым
«Иллюзион» устроит спецпоказ фильма «Девушка, подающая надежды»
На Okko появились фильмы из программы фестиваля французского кино MyFrenchFilmFestival
Кантемир Балагов снимет пилотный эпизод сериала HBO по игре The Last of Us
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ЦДК выпустит в прокат фильм «Штетл» об исчезнувших еврейских местечках в России
В «Иллюзионе» пройдут спецпоказы к 100-летию Тонино Гуэрры
В ЦДК пройдет фестиваль короткометражного кино Kinematic Shorts